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Barcelona yönetimi, 2025-26 sezonu için rekor kıran mali sonuçları açıklarken kulüp 1 milyar € barajını aştı
Barcelona, tarihi Genel Kurul'u duyurdu
Barcelona Yönetim Kurulu, üyeler için Olağan Genel Kurul toplantısının 19 Eylül Cumartesi günü yapılmasını resmen kararlaştırdı. Spotify Camp Nou tesislerindeki Auditori 1899'dan yayınlanacak sanal toplantıda, kulübün 2025-26 mali yılındaki finansal sonuçları ve başlıca kurumsal başarıları ayrıntılı şekilde sunulacak.
Yönetim kurulu, bu düzenlemeleri 3 Eylül'de yapılan olağan toplantıda kesinleştirdi. Gündemin tamamını içeren resmi bildirimler kısa süre içinde dağıtılacak ve kulüp, tam şeffaflığı sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde üyelere kapsamlı mali veriler sunma taahhüdünde bulundu.
- AFP
Milyar euro barajını aşmak
Barça'nın 2025-26 mali değerlendirmesindeki tartışmasız en dikkat çekici unsur, kulüp gelirlerindeki eşi benzeri görülmemiş patlama oldu. Katalan devi, köklü tarihinde ilk kez tek bir sezonda 1 milyar avro gelir barajını aşmayı başardı.
Rekor kıran bu ciro, Barcelona'nın üst üste üçüncü yıl da pozitif olağan sonuçlar açıklamasını garanti ediyor. Kulüp, resmi açıklamasında bu dönüm noktasının uzun süredir dile getirdiği "mali istikrar" hedefini gerçekleştirdiğini vurguladı ve bunun, kurum açısından son derece karmaşık bir geçiş döneminde çok büyük bir operasyonel başarı olduğunu belirtti.
Kulübün resmi açıklamasında, "Bugünkü toplantı, 25/26 sezonuna ait yıllık hesapları sunmak içindi. Bu hesaplar, üst üste üçüncü sezonda da pozitif olağan sonuçlar ortaya koyuyor ve bu doğrultuda, önemli operasyonel ve kapasite unsurlarının damga vurduğu bir sezonda mali istikrar hedefine ulaşılıyor" denildi.
Sıkı stadyum kapasite kısıtlamalarına meydan okuyarak
Barcelona, maç günü seyirci sayıları konusunda ciddi operasyonel kısıtlamalarla uğraşırken dahi dikkat çekici şekilde bu baş döndürücü mali seviyelere ulaştı. İlk yarıda, devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle A takım iç saha maçlarını Estadi Johan Cruyff ile Estadi Olímpic arasında bölmek zorunda kaldı.
Camp Nou'ya dönüldükten sonra bile seyirci sayısı 42.000 ile sıkı şekilde sınırlandırıldı. Ancak kulüp, yıllık bütçesinin yine de neredeyse tamamen tutturulduğunu gururla doğruladı; üstelik ilk projeksiyonlar, sezonun en başından itibaren büyük ölçüde 60.000 kapasiteli bir stada dayanıyordu.
- Getty Images Sport
Camp Nou'da kazançlı bir gelecek bekliyor
Bu güçlü mali sonuçlar, Camp Nou'nun tesis tamamen faaliyete geçtiğinde ne denli büyük bir gelir potansiyeline sahip olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. İnşaat tamamlandığında stadın benzeri görülmemiş bir mali itici güç olarak hizmet etmesi ve kulübü son dönemdeki ekonomik sıkıntılarından daha da uzaklaştırması bekleniyor.
Maç günü gelirlerinin ötesinde, Barça'nın rekor kıran rakamları, yüksek getirili sponsorluk anlaşmalarındaki istikrarlı artışla önemli ölçüde desteklendi. Ayrıca kulüp, iştiraki BLM aracılığıyla yapılan resmî ürün satışlarından rekor ciro elde edildiğini bildirirken, bu durum Blaugrana yönetiminin 19 Eylül'deki genel kurula son derece güçlü bir konumda gitmesini sağlıyor.
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