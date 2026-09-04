Barça'nın 2025-26 mali değerlendirmesindeki tartışmasız en dikkat çekici unsur, kulüp gelirlerindeki eşi benzeri görülmemiş patlama oldu. Katalan devi, köklü tarihinde ilk kez tek bir sezonda 1 milyar avro gelir barajını aşmayı başardı.

Rekor kıran bu ciro, Barcelona'nın üst üste üçüncü yıl da pozitif olağan sonuçlar açıklamasını garanti ediyor. Kulüp, resmi açıklamasında bu dönüm noktasının uzun süredir dile getirdiği "mali istikrar" hedefini gerçekleştirdiğini vurguladı ve bunun, kurum açısından son derece karmaşık bir geçiş döneminde çok büyük bir operasyonel başarı olduğunu belirtti.

Kulübün resmi açıklamasında, "Bugünkü toplantı, 25/26 sezonuna ait yıllık hesapları sunmak içindi. Bu hesaplar, üst üste üçüncü sezonda da pozitif olağan sonuçlar ortaya koyuyor ve bu doğrultuda, önemli operasyonel ve kapasite unsurlarının damga vurduğu bir sezonda mali istikrar hedefine ulaşılıyor" denildi.