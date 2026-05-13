AFP
Çeviri:
Barcelona yöneticisi, Florentino Pérez'i "acınası" saldırıları nedeniyle sert bir dille eleştirdi ve başkanını Real Madrid'in felaketle sonuçlanan son iki yılını "örtbas etmekle" suçladı
Yuste, Perez'in 'sis perdesini' sert bir dille eleştirdi
Barcelona’nın Alaves ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Yuste, Perez’in son basın toplantısına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Barça başkanı, Negreira davası ve hakemlerin taraflılığıyla ilgili suçlamaların, Real Madrid’in Katalan rakiplerine kıyasla ulusal sahada elde edemediği başarıdan dikkatleri başka yöne çekmek için bir taktik olduğunu öne sürdü.
Yuste, "Florentino'nun sözleri acınası ve yalanlarla doluydu" dedi. "Florentino Perez'in iki yıldır süren spor felaketini örtbas etmek için yaptığı bu manevra onu hiçbir yere götürmeyecek. Bu, kötü spor yönetimini haklı çıkarmaya yönelik bir sis perdesi. Biz Cules çok mutluyuz ve hiçbir şey mutluluğumuzu elimizden alamaz."
- Getty Images Sport
"Çalınan" eserler iddiasına dair gerçekler
Gerginlik, Perez’in görev süresi boyunca iki kat daha fazla kupa kazanması gerektiği yönündeki sıra dışı iddiasından kaynaklanıyor. Madrid’in başkanı kısa süre önce, lig şampiyonluklarının “çalındığı” için sayısının 14 olabileceğini öne sürdü; Yuste ise bu açıklamayı gerçeklere aykırı buluyor ve mevcut Barça kadrosunun çabalarına hakaret niteliğinde olduğunu düşünüyor.
"Yedi lig şampiyonluğu çalındı mı? Bu tamamen bir yalan. Objektif olarak bakıldığında durum böyle değil," diye karşılık verdi Yuste. "O bunu bilir, ama biz kendimizi savunacağız; bunu taraftarlara ve kulübe borçluyuz. Kimse bu kulübe dokunamaz. La Masia oyuncuları ve dışarıdan gelen diğer oyuncuların yer aldığı bir projeyle iki lig şampiyonluğu kazandığımız halde Negreira'dan tekrar bahsetmeye gerek yok."
Yasal işlemler ufukta görünüyor
Sözlü atışmalar sürerken, Barcelona hukuki yollardan resmi bir yanıt hazırlamaya başladı bile. Kulüp, Jose Maria Enriquez Negreira’ya yapılan tüm ödemelerin meşru teknik raporlar karşılığında yapıldığını savunuyor ve gerekirse iddialara karşı mahkemede mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.
Yuste, “Olası yasal işlemlerle ilgili henüz bir gelişme yok. Konu dünden beri hukuk departmanının elinde ve yeni gelişmeler olduğunda bunları sizlere aktaracağız” dedi. “Ancak asla aşılmaması gereken sınırlar vardır ve bu adam bunları çoktan aştı. Basın toplantısını daha sonra izledim ve ne güldüm ne de ağladım. Sadece üzüldüm.”
- Getty Images Sport
Yönetim kurulunda yaşanan bir çekişme
İki başkan arasındaki soğuk ilişkiye rağmen Yuste, Real Madrid yönetiminin diğer üyelerinin bir ölçüde profesyonelliğini koruduğunu belirtti. Perez’in kişisel mücadelesiyle Santiago Bernabéu’daki diğer üst düzey yetkililerin davranışları arasında ayrım yapmaya özen gösterdi.
“Pazar günü, onursal başkan Pirri ve yönetim kurulunun bir kısmı Emilio Butragueno ile birlikte geldi. Çok iyi ve naziktiler,” diye itiraf etti Yuste. “Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok, ancak kulübün en üst düzey temsilcisi başkandır ve o böyle açıklamalar yaptığında, bunları acınası ve gerçeğe aykırı olarak değerlendiriyorum.”