Barcelona, A takım kadrosunun çekirdeğini ve La Masia'dan çıkan en parlak yetenekleri güvence altına almak için hızla harekete geçiyor. Kulübün Genel Kurulu sırasında Deco, Raphinha, Bernal ve Espart ile yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bu üçlü, Katalan devinin hem mevcut liderliğini hem de geleceğini temsil ediyor ve kulüp, uzun vadeli bağlılıkları konusunda herhangi bir belirsizlik yaşanmasını istemiyor.

Bu haber, hem kulübün hassas mali durumunu yönetmek hem de sahada rekabetçi kalmak için perde arkasında durmaksızın çalışan Barcelona yönetiminden güçlü bir niyet beyanı olarak geliyor. Bu istikrar da hemen karşılığını verdi; Barcelona sezona müthiş bir başlangıç yaptı, La Liga'daki ilk altı maçının tamamını kazanırken 28 gol attı ve buna ek olarak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Feyenoord'u mağlup etti. Deco'nun sunumu, bu sözleşme yenilemelerinin uzun vadeli başarıyı sürdürmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu ortaya koydu.



