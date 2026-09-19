AFP
Çeviri:
Barcelona yöneticisi Deco, Raphinha, Marc Bernal ve Xavi Espart için sözleşme konusunda önemli ilerlemeleri doğruladı
Blaugrana için üçlü sözleşme yenileme takviyesi
Barcelona, A takım kadrosunun çekirdeğini ve La Masia'dan çıkan en parlak yetenekleri güvence altına almak için hızla harekete geçiyor. Kulübün Genel Kurulu sırasında Deco, Raphinha, Bernal ve Espart ile yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bu üçlü, Katalan devinin hem mevcut liderliğini hem de geleceğini temsil ediyor ve kulüp, uzun vadeli bağlılıkları konusunda herhangi bir belirsizlik yaşanmasını istemiyor.
Bu haber, hem kulübün hassas mali durumunu yönetmek hem de sahada rekabetçi kalmak için perde arkasında durmaksızın çalışan Barcelona yönetiminden güçlü bir niyet beyanı olarak geliyor. Bu istikrar da hemen karşılığını verdi; Barcelona sezona müthiş bir başlangıç yaptı, La Liga'daki ilk altı maçının tamamını kazanırken 28 gol attı ve buna ek olarak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Feyenoord'u mağlup etti. Deco'nun sunumu, bu sözleşme yenilemelerinin uzun vadeli başarıyı sürdürmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu ortaya koydu.
- AFP
Raphinha uzun vadeli geleceğini bağladı
İlk takım açısından kısa vadede belki de en önemli haber, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın sözleşmesinin uzatılması. 29 yaşındaki oyuncu, Hansi Flick için vazgeçilmez bir isim haline geldi ve şu anda kaptanlık pazubandını takıyor. Bu rolün de hakkını inanılmaz bir form grafiğiyle verdi; bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sadece yedi maçta 11 gol ve üç asist kaydetti. Deco, eski Leeds United oyuncusunu 2030'a kadar Katalonya'da tutacak anlaşmanın artık hazır olduğunu doğrularken, bu yeni sözleşmenin 2028'de sona erecek önceki anlaşmasına iki yıl eklediğini belirtti.
Görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren Deco, anlaşmanın resmen imzalanmaya ne kadar yakın olduğu konusunda açık konuştu. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, sportif direktör şöyle dedi: 'Raphinha'nın sözleşmesini yenilemeye oldukça yakınız. Burada, kamuoyu önünde şunu söyleyebilirim ki dün öğleden sonra Raphinha'nın sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak için anlaştık. Bence Rapha önümüzdeki dört yıl boyunca bizimle olacak.'
La Masia’nın genç yıldızları yeni sözleşmeye hazırlanıyor
A takım seviyesinin ötesinde Deco, kulübün en umut verici iki genç yeteneği Bernal ve Espart'ın da iyileştirilmiş şartlarla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu doğruladı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yedi maç ve yaptığı iki asistle geriden oyun kuran bir orta saha olarak dikkat çeken Bernal'ın, kulüpteki kalışını 2031'e kadar uzatması bekleniyor. Bu arada bek oyuncusu Espart'ın da Raphinha'nın taahhüdünü yansıtarak 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Deco, altyapıdan yetişen oyuncularla ilgili kulübün felsefesini açıklarken, bu kadar çok yeteneği yönetmenin zorlu dengesini kabul etti. "Her genç oyuncu kulüpte oynamanın hayalini kurar, ancak hepsi birden kadroya sığamaz. Kontrolü koruyabilmemiz için onlar üzerinde haklarımız var" dedi.
- Getty Images Sport
Deco, efsaneleri övdü
Spor direktörü, ayrılan yıldızların etkisine de kısa bir değerlendirmeyle değindi ve bu yaz Chicago Fire'a giden Robert Lewandowski ile geçen sezonki başarılı kiralık döneminin ardından Manchester United'a dönen Marcus Rashford için övgü dolu ifadeler kullandı. Deco, iki forvetin katkıları hakkında açık konuşarak şunları söyledi: "Rashford geçen sezon bize olağanüstü bir performans seviyesi sundu, Lewandowski ise kulüp efsanesi ve son 15 yılın en iyi santrforu."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun