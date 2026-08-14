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Barcelona yine reddedildi! Manchester City, Rodri için yapılan ikinci teklifi de geri çevirirken bonservis değerlemesinde tavrını korudu
City, Blaugrana'nın yaklaşımına karşı geri adım atmıyor
Barcelona, Manchester City'nin İspanya milli takım oyuncusu Rodri için kulübün yaptığı ikinci teklifi de reddetmesinin ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. The Times'ın haberine göre Katalan ekibi, 45 milyon euro artı 15 milyon euro bonus içeren ilk teklifinin Etihad yönetimi tarafından alaya alınmasının ardından farkı kapatmak amacıyla yaklaşık 60 milyon euro değerinde geliştirilmiş bir öneriyle yeniden masaya oturdu.
Etihad temsilcisinin, yaklaşık 81 milyon euroya denk gelen toplam 70 milyon sterlinlik bir paket ile buna ek performansa dayalı bonuslarda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Oyuncu mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olsa da City bu durumu indirim yapmak için bir gerekçe olarak görmüyor.
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Flick'in müdahalesi, Rodri'nin isteğini körüklüyor
İki kulüp arasındaki çıkmaza rağmen Barcelona, oyuncunun transfere ilişkin kendi tutumu nedeniyle iyimserliğini koruyor. Hansi Flick'in doğrudan devreye girmesinin ardından bu transfer için yürütülen girişimler hızla ivme kazandı; haberlere göre Alman teknik adam, projesini anlatmak için orta saha oyuncusuyla telefon görüşmesi yaptı. Görünüşe göre bu kişisel temas işe yaradı; daha önce Real Madrid'in ilgisi konusunda endişeler taşıyan oyuncunun, transfere kesin onay verdiği bildirildi.
Hatta orta saha oyuncusunun temsilcisi, müvekkilinin Barcelona'ya gitme isteğini açıkça dile getirerek, kararın Bernabeu'daki yetkililere zaten iletildiğini doğruladı. İspanyol radyo istasyonu El Larguero'ya konuşan Rodri'nin menajeri Pablo Barquero şunları söyledi: "Madrid'e saygımızdan dolayı, çünkü çok klas davrandılar, Rodri onlara kararının Barça'ya katılmak olduğunu bildirdi."
Taktiksel bir halef arayışı
City'nin mali konudaki kararlı tutumunun ardındaki aciliyet, yıllardır orta sahasını tanımlayan bir oyuncunun uygun bir halefini bulmanın zorluğuyla bağlantılı olabilir. Manchester City'nin patronu Enzo Maresca, İspanyol oyuncunun yerini alması için bir numaralı hedef olarak Enzo Fernandez'i belirledi.
Ancak Fernandez'i Stamford Bridge'den koparmak, Barcelona'nın Rodri takibinden bile daha maliyetli bir girişim olur. Chelsea'nin 2022 Dünya Kupası şampiyonuyla 2032'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve İngiliz basınındaki haberlere göre Londra ekibi Arjantinli oyuncu için 120 milyon sterlin talep ediyor.
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Bu hikâyede sırada ne var?
Barcelona'nın ilgisinin, kulübün yeni sezon için yeni bir orta saha liderini pazarlık konusu yapılamaz bir gereklilik olarak görmesi nedeniyle, bu son aksiliğe rağmen azalması beklenmiyor. Frenkie de Jong'un etrafındaki devam eden fiziksel sorunlar da aciliyeti artırdı; oyuncu, geçmeyen bir sakatlık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalabilir.
Transfer penceresi kritik bir aşamaya gelirken, top net şekilde yeniden Barcelona'nın sahasına geçti. City, sert pazarlık yapmaya hazır olduğunu gösterdi ve geçmişte ayrılmak isteyen oyuncuların önünde nadiren dursa da İspanyol oyuncunun, belirlediği değerin altında bir bedelle ayrılmasına izin vermeye niyetli değil.
Barcelona şimdi bu farkı kapatmanın bir yolunu bulmak zorunda, aksi halde bir numaralı hedefini kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacak. Oyuncunun Spotify Camp Nou'da oynama isteği, ellerindeki en güçlü koz, ancak kaynaklarda kayda değer bir artış olmadan transfer tehlike altında kalmayı sürdürüyor
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