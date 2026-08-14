Barcelona, Manchester City'nin İspanya milli takım oyuncusu Rodri için kulübün yaptığı ikinci teklifi de reddetmesinin ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. The Times'ın haberine göre Katalan ekibi, 45 milyon euro artı 15 milyon euro bonus içeren ilk teklifinin Etihad yönetimi tarafından alaya alınmasının ardından farkı kapatmak amacıyla yaklaşık 60 milyon euro değerinde geliştirilmiş bir öneriyle yeniden masaya oturdu.

Etihad temsilcisinin, yaklaşık 81 milyon euroya denk gelen toplam 70 milyon sterlinlik bir paket ile buna ek performansa dayalı bonuslarda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Oyuncu mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olsa da City bu durumu indirim yapmak için bir gerekçe olarak görmüyor.



