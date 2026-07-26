Geçen yıl bunlardan epey görmüştük; Manchester United ile Manchester City bir nevi takas anlaşmasına gitmiş, Grace Clinton ile Jess Park kulüp değiştirmişti. Ayrıca London City Lionesses, Grace Geyoro'yu Paris Saint-Germain'den transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Büyük bonservis bedellerine bu yaz da dikkat kesilmemiz gerekecek; İsveçli fenomen Felicia Schroder, şimdiden dev bir anlaşmayla Real Madrid'e katıldı.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri. PSG forveti Romee Leuchter ve Chelsea hücumcusu Mayra Ramirez de, kulüpleri doğru teklifi alırsa ayrılabilecek diğer isimler arasında yer alıyor. Buna, sözleşmelerini tamamlayıp yeni kulüplere imza atacak tüm serbest oyuncular da ekleniyor; Putellas, Stanway ve Beth Mead de sözleşmeleri sona erdikten sonra kulüp değiştiren isimler arasında.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuç verir, ancak çoğu vermez; en az bir kulübün, hatta belki oyuncunun karar alma süreci soru işaretleri yaratır. GOAL de bu yüzden kadın futbolundaki her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece sezon arasının büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

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