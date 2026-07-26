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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Barcelona yıldızı Salma Paralluelo'nun imzası, Lyon'un Şampiyonlar Ligi umutlarına ciddi bir ivme kazandırıyor: GOAL, 2026 yazı kadınlar transfer döneminin en büyük hamlelerini notluyor

Women's football
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
M.City
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
ABD 1
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Lig İlkbahar Serisi
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçmesi bekleniyor; zira birçok büyük yıldız takım değiştiriyor. Alexia Putellas, Georgia Stanway ve Sam Kerr, yaz transferini şimdiden tamamlayan isimlerden sadece birkaçı. Bunun yanında daha fazlasının yolda olduğuna dair çok sayıda söylenti ve haber var, ayrıca bazı sürprizlerin de yaşanması kesin gibi görünüyor.

Geçen yıl bunlardan epey görmüştük; Manchester United ile Manchester City bir nevi takas anlaşmasına gitmiş, Grace Clinton ile Jess Park kulüp değiştirmişti. Ayrıca London City Lionesses, Grace Geyoro'yu Paris Saint-Germain'den transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Büyük bonservis bedellerine bu yaz da dikkat kesilmemiz gerekecek; İsveçli fenomen Felicia Schroder, şimdiden dev bir anlaşmayla Real Madrid'e katıldı.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri. PSG forveti Romee Leuchter ve Chelsea hücumcusu Mayra Ramirez de, kulüpleri doğru teklifi alırsa ayrılabilecek diğer isimler arasında yer alıyor. Buna, sözleşmelerini tamamlayıp yeni kulüplere imza atacak tüm serbest oyuncular da ekleniyor; Putellas, Stanway ve Beth Mead de sözleşmeleri sona erdikten sonra kulüp değiştiren isimler arasında.

Bazı transferler tüm taraflar için iyi sonuç verir, ancak çoğu vermez; en az bir kulübün, hatta belki oyuncunun karar alma süreci soru işaretleri yaratır. GOAL de bu yüzden kadın futbolundaki her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece sezon arasının büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıda tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 Temmuz: Laila Harbert (Arsenal'dan San Diego Wave'e)

    Arsenal için: Harbert'in gelişimini sürdürmek için başka bir yere gitmek zorunda kalacak olması üzücü, çünkü Arsenal'in A takımına giden bir yolu varmış gibi görünüyordu. Arsenal'in gelecekte orta saha oyuncusu için ilk satın alma hakkı bulunuyor; bu hiç yoktan iyidir, ancak ayrılığı, Kadınlar Süper Ligi'nin altyapıdan yetişen yeteneklere fırsat verme konusunda yaşadığı daha geniş bir sorunun işareti gibi duruyor. Arsenal, bu zorluklara rağmen bu alanda başarı hikâyeleri üretmeyi başardı ama Harbert'in ayrılığı, bunun ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor. Bu yaz Stanway ve Reuteler'in takıma katılmasıyla, bu sezon şansının zaten her zaman sınırlı olması bekleniyordu ve böylece kulüp, Arsenal oyun anlayışını çok iyi bilen üst düzey genç bir oyuncuyu kaybediyor. Not: D

    San Diego Wave için: NWSL genel olarak genç yeteneklere fırsat verme konusunda en iyi liglerden biri ve Wave de bunun önde gelen takımlarından biri. Bu nedenle, özellikle San Diego'nun başında eski Arsenal teknik direktörü Jonas Eidevall olduğu düşünüldüğünde, Harbert gibi bir başka genç yeteneği kadrosuna katmak istemeleri mantıklı. Eidevall, Harbert'e Arsenal'deki ilk maçını iki yıl önce oynattı ancak ondan sonra onunla çalışma fırsatını pek bulamadı; çünkü sadece birkaç ay sonra kuzey Londra kulübündeki görevinden ayrıldı. Şimdi bu fırsatı yeniden yakalıyor; oyunun en yüksek değer gören genç orta saha oyuncularından birini, çekirdeğinde zaten birkaç genç oyuncu bulunan San Diego takımına entegre etmeye çalışacak. Eğer onun birçok kişinin inandığı gibi gelişip parlamasını sağlayabilirse, Wave orta sahada giderek daha da iyi olacak üst düzey bir kaliteye sahip olacak. Not: B

    Harbert için: Arsenal'den uzakta geçirdiği dört kiralık dönemin ardından, bunlar arasında geçen sezonun son bölümünde Everton'da sadece bir maça çıktığı kiralık dönem de varken, Harbert'in üst düzey profesyonel futbolda kendine yer açma şansı için başka seçeneklere bakmak istemesi anlaşılır. Fırsatların sınırlı olduğu WSL'den ayrılıp bunların daha yaygın olduğu NWSL'ye gitmek ve oyununa açıkça inanan bir teknik direktörle çalışmak akıllıca bir hamle; uzun vadeli gelişiminde bunun karşılığını almayı umacaktır. Harbert ligi zaten biraz tanıyor; geçen yıl Portland Thorns'ta kiralık olarak vakit geçirdi ve bu da lige yerleşmesine ve büyük bir değişime uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A

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  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 Temmuz: Salma Paralluelo (Barcelona'dan Lyon'a)

    Barcelona açısından: Paralluelo’nun sözleşmesinin son yılına girerken kendisi için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu yönünde çıkan haberlerin üzerinden bir yıl geçmişken, sezonun ancak sonlarına doğru yeni sözleşme görüşmelerine dair haberler sızmaya başladığı düşünüldüğünde, Barca’nın sonunda hücum oyuncusuyla yeni bir anlaşmaya varamaması büyük bir sürpriz değil. Şampiyonlar Ligi finalindeki iki gollük performansı, değerini Barca’nın maaş talepleri açısından onu takımda tutamayacağı bir seviyeye daha da çıkardı. Kulüp, Lyon’u mağlup edip Avrupa şampiyonu olurken Paralluelo’nun sunduğu o anları özleyecek ve onun kıtanın en büyük rakiplerinden birine katılması da bir darbe. Ancak o, hâlâ zaman zaman istikrarsız bir oyuncu ve bu para, bu yaz çok sayıda ayrılık yaşayan kadrodaki bazı boşlukları doldurmak için daha iyi dağıtılabilir. Barca adına tek üzücü olan, Paralluelo’nun Katalonya’da istikrarlı bir maç değiştirici olma yolculuğunu sürdüremeyecek olması. Not: D

    Lyon açısından: Kadidiatou Diani’yi kaybettikten ve Paralluelo’nun özelliklerini Şampiyonlar Ligi finalinde ilk elden gördükten sonra, 22 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz olarak kadroya katmak, yüksek maaş talepleriyle gelse bile, Lyon adına harika bir iş. Bu özellikle de onun genç olması ve daha da gelişerek daha büyük bir yeteneğe dönüşecek olması nedeniyle geçerli, ayrıca teknik direktör Jonatan Giraldez’in ondan en iyi verimi nasıl alacağını çok iyi bilmesi de bunu daha anlamlı kılıyor. Giraldez’in Barca’daki döneminde Paralluelo kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve tüm kulvarlarda 36 maçta 34 gol attı. Eğer Lyon’da da ondan aynı verimi alabilirse, bu kulübe dokuzuncu Avrupa tacı hedefinde ciddi bir ivme kazandırabilir. Not: A

    Paralluelo açısından: Barcelona’dan ayrılıp geri adım atmayan oyuncu sayısı azdır. Ancak Paralluelo, Avrupa’da belki de Blaugrana’nın en büyük rakibine imza atıyor ve bu hamle kesinlikle bir düşüş olarak tanımlanamaz. Giraldez’le yeniden bir araya gelmesi, özellikle uzun vadeli gelişimi açısından gerçekten büyük bir artı ve geçen sezon zaman zaman Barca ilk 11’ine girip çıktığı düşünülürse artık düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması bekleniyor. Bu da gelecek yazki Dünya Kupası’na, İspanya için de kilit bir oyuncu olmasını sağlayabilecek bir form düzeyiyle gitmeye çalışırken ona yardımcı olacaktır. Not: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 Temmuz: Misa Rodriguez (Real Madrid'den Arsenal'a)

    Madrid için: Real Madrid, geçen yaz Misa'nın ilk 11'deki yerini doldurmak için zaten çok iyi bir oyuncuya imza attırmıştı; Merle Frohms, Wolfsburg'dan gelmişti. Almanya milli takımının oyuncusunun yaşadığı diz sakatlığı, Misa'nın yaklaşık altı ay boyunca ilk 11'e geri dönmesinin önünü açtı. Ancak Frohms yeniden hazır hâle geldiğinde, takım arkadaşı sezonu güçlü bir form grafiğiyle tamamlarken İspanya milli takımının oyuncusu yeniden kulübeye döndü. Madrid, Misa'nın ayrılmasına izin vererek bir miktar tecrübe ve mükemmel bir yedeği kaybediyor. Ayrıca bu kadar iyi geliştirdiği bir oyuncudan bonservis geliri elde edememesi de olumsuz bir durum. Ancak kaleci pozisyonu emin ellerde görünmeye devam ediyor. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal adına ilginç bir hamle. Çünkü kaleci pozisyonu, bu ölçüde bir takviyeye ihtiyaç duyuyor gibi görünmüyordu. Elbette bu bölgeye bir oyuncu daha gerekiyordu, ancak bu yalnızca üçüncü tercih olarak olmalıydı ve Misa, üçüncü kaleci olmak için fazlasıyla iyi. Bununla birlikte Arsenal açısından bakıldığında bu harika bir iş. Arsenal, geçen sezon bu pozisyonda sakatlık sorunları yaşadı; Daphne van Domselaar ve Anneke Borbe bir süre sahalardan uzak kalırken, Manuela Zinsberger neredeyse tüm sezonu kaçırdı. Bu nedenle Misa gibi üst düzey bir kaleciyi bedelsiz olarak kadroya katmak ve kadroda son derece yetenekli üç kaleciye sahip olmak mükemmel bir güvence, özellikle de Van Domselaar mayıs ayının sonlarında ameliyat geçirmişken. Not: A

    Misa için: Bu transferin Misa açısından ne kadar iyi bir hamle olduğunu yalnızca zaman gösterecek çünkü her şey ne kadar oynayacağına bağlı. İlk bakışta süre almak zor olacak gibi görünüyor; bunun nedeni Van Domselaar ve Borbe'nin kalitesi ile dağıtılacak maç süresinin sınırlı olması. Misa yeterince süre alamazsa, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunu da kaçırabilir ki bu gerçekten büyük bir darbe olur. Ancak kendisi de üst düzey bir kaleci ve Arsenal'in 1 numarası olmak için ciddi şekilde zorlayabilir. Geçen sezonun da gösterdiği gibi, sakatlıklar onun önünü biraz açabilir. 26 yaşındaki oyuncu elbette başka bir yere gidip forma süresi garantisi alabilirdi, ancak muhtemelen bu büyüklükte bir kulüpte değil. Not: C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 Temmuz: Alice Sombath (Lyon'dan Tottenham'a)

    Lyon için: Bunun Lyon adına hatalı bir adım olduğunu düşünmemek zor. Sombath, henüz genç yaşta A takıma çıktıktan beri ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve hâlâ 22 yaşında olduğu düşünüldüğünde en iyi yılları önünde. Daha fazla süre istemesi anlaşılır, ancak Lyon'un buna başka bir yerde ulaşmasına izin vermesi, ilerleyen yıllarda pişman olabilecekleri bir karar gibi görünüyor. Yine de OL'nin stoper seçenekleri güçlü kalmayı sürdürüyor ve iyi bir bonservis bedeli de bu darbeyi bir nebze hafifletiyor. Not: D

    Spurs için: Tottenham harika bir transfer dönemi geçiriyor ve bu hamle de bunun sadece devamı niteliğinde. Sombath, üst düzeyde ciddi deneyime ve görünürlüğe sahip mükemmel bir genç oyuncu. Çok yönlü, teknik olarak üst düzey ve özellikle her hafta WSL gibi üst düzey bir ligde oynayacak olmasıyla birlikte daha da gelişecek. Toko Koga gibi bir başka üst düzey genç stoperle birlikte uyum sağlamasıyla Spurs, takımın gelişimi buna ayak uydurabilirse onları ileri taşıyabilecek bir savunma ortaklığına sahip olabilir. Sombath, kulüp rekoru bir bonservis bedeliyle geliyor ama buna değiyor. Not: A

    Sombath için: Lyon'dan, sekiz kez Avrupa şampiyonu olan kulüpten, yapılacak neredeyse her ayrılık geriye doğru bir adım olacaktır, ancak bu Sombath için bunun iyi bir hamle olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, Şampiyonlar Ligi futbolundan vazgeçiyor ama geçen sezon OL formasıyla ligde ciddi sayılabilecek bir süre almış olsa da savunmacı, kulübün Avrupa'daki 11 maçının yalnızca ikisine ilk 11'de başladı ve takım finale kadar yükseldi. Öte yandan dünyanın en iyi liglerinden birinde mücadele eden iddialı bir takımda daha ön planda bir oyuncu olma fırsatı elde ediyor; bu da Sombath'ı daha düzenli şekilde zorlayarak gelişimini teşvik edecek. Bu süreler, 22 yaşındaki oyuncunun Fransa adına Brezilya'da ilk 11'de başlamak için yarıştığı bir Dünya Kupası yılı olması nedeniyle daha da önem kazanıyor. Not: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 Temmuz: Melvine Malard (Manchester United'dan Chelsea'ye)

    United için: Bu transferi notlandırmak zor, çünkü United, Malard için en az 750 bin sterlin (1 milyon dolar) gibi çok yüksek bir bonservis bedeli aldı; bu da onu kadın futbolu tarihinin en pahalı 11. transferi yapar. Çeşitli haberler, bu rakamın 850 bin sterlin (1,13 milyon dolar) ile 1 milyon sterlin (1,33 milyon dolar) arasına kadar çıkabileceğini de öne sürüyor. Bu, kulüp adına çok iyi bir iş ve geri çevrilmesi zor bir anlaşma. Ancak United, transferde kadroya yapılan takviyeler konusunda bu kadar sessiz kalmaya devam ederken, buna fazlasıyla olumlu yaklaşmak zor. Malard bu takımın kilit parçalarından biriydi ve en iyi oyuncularından biriydi, dolayısıyla onun yerini doldurmak kolay olmayacak. Bir başka olumsuzluk da WSL’deki bir rakibe gitmesi. Not: C-

    Chelsea için: Bu iyi bir transfer. Teknik direktör Sonia Bompastor, Lyon’da çalıştırdığı Malard’ı çok iyi tanıyor ve ondan en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Chelsea, son yedi yılın WSL’deki en az gol attığı sezonunun ardından hücumda daha fazlasına ihtiyaç duyuyordu. Guro Reiten ile Johanna Rytting Kaneryd’in ayrılıkları da, santrfor ihtiyacı kadar belirgin olmasa bile, kanatları transfer döneminde ele alınması gereken bir bölge hâline getirdi. Bompastor yönetiminde Lyon’da ağırlıklı olarak kanatta oynayan ve bu durumu United’da da devam eden Malard’ın transferi bunu sağlıyor; ayrıca gerektiğinde santrfor olarak da iyi oynayabilme özelliğine sahip. Gol atan, pozisyon hazırlayan ve topsuz oyunda çok çalışan bir oyuncu. Buradaki tek önemli olumsuzluk yüksek bonservis bedeli, çünkü Chelsea’nin 26 yaşındaki oyuncu için etmesi gerekenden fazla ödediğini düşünmemek zor. Not: C+

    Malard için: Harika bir hamle! Lyon’da vitrine çıktıktan sonra, Fransa millî takım oyuncusu 2023’te daha fazla forma şansı için sekiz kez Avrupa şampiyonu olan kulüpten ayrıldı ve son üç yılda kendisini United’ın ilk 11’inin kilit isimlerinden biri hâline getirerek Chelsea ile yeniden elit seviyeye dönme fırsatını yarattı. Malard, Manchester United ile bir kupa kazandı, iki finalde daha forma giydi ve Şampiyonlar Ligi futbolu oynadı, ancak tüm bunlara dair görünürlük Chelsea’de çok daha fazla olacak; burada yeniden en büyük kupaları kazanma fırsatına sahip. Not: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 Temmuz: Kadidiatou Diani (Lyon'dan London City Lionesses'a)

    Lyon için: Johanna Rytting Kaneyrd'in gelişi ve ardından Diani'nin ayrılığı, buna ek olarak Le Progres'te ilkinin OL tarafından kanat beki olarak kullanılacağına dair çıkan haberler, oldukça ilgi çekici. İlk bakışta, dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olan Diani'yi kaybetmek Lyon için ciddi bir darbe ve Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlığı nedeniyle yokluğunun yarattığı olumsuz etki de bunun nedenine çok iyi bir örnek. Ancak teknik direktör Jonatan Giraldez, takımın dizilişini Diani için doğal bir rol bulmayı zorlaştıracak şekilde değiştiriyorsa, belki de bu onun ayrılığını açıklıyordur. Ne olursa olsun, Lyon'un elinde hâlâ çok fazla yetenek bulunsa da, bildirildiği üzere geri kazanılan 500.000 £'luk (670.000 $) bonservis bedeli dışında onun kalitesinde bir oyuncuyu kaybetmenin olumlu bir tarafını bulmak zor. Not: D

    London City için: Alexia Putellas ve Mapi Leon'u kadrosuna kattıktan sonra, Diani'nin gelişi London City'nin bu transfer döneminde gerçekten dünya klasında bir oyuncu transfer ettiği üçüncü kez anlamına geliyor. Bu, kulübü gelecek sezon kupa yarışında gerçek bir tehdit olma yolunda bir adım daha ileri taşıyan bir başka transfer; üstelik WSL'ye yükselişinin üzerinden sadece bir yıl geçmişken. Teknik direktör Eder Maestre'nin bu kadar hareketli bir transfer döneminin ardından takım içinde uyumu sağlayacağı garanti değil, ancak bu yıl London City hakkındaki heyecanın gerçek olabileceğine inanmamak zor. Diani de geçen sezon ligde 22 maçta yalnızca 28 gol atan hücum hattını kesin olarak geliştirecek olmasıyla bu fikri güçlendiriyor. Not: A

    Diani için: Diani'nin Lyon'dan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamadan ayrılması üzücü. PSG'den OL'ye transferinden önce bile istikrarlı şekilde olağanüstüydü ve çok sayıda kupa kazandı, ancak Avrupa şampiyonluğunun onu es geçmiş olması sinir bozucu olacaktır. London City'de bu kupayı kaldırma şansı sınırlı, özellikle de her iki kulübün de Michele Kang'e ait olması nedeniyle hem onların hem de OL'nin aynı anda bu turnuvada mücadele edip edemeyeceği net değilken. Ancak bu, Diani'nin kariyerinde ilk kez yeni bir ligde ve yeni bir ülkede yeni bir meydan okuma. Büyük potansiyel taşıyan heyecan verici bir projeye katılıyor, elit düzeyde yeni takım arkadaşlarıyla oynayacak ve 31 yaşında büyük bir sözleşmeye imza atıyor; muhtemelen kariyerinin son büyük sözleşmesine. Not: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 Temmuz: Lisa Baum (RB Leipzig'den Arsenal'a)

    RB Leipzig için: Leipzig için hayal kırıklığı yaratacak olan şey, Baum’dan bir üst düzey kulübün kapısını çalmasına kadar yalnızca bir sezon yararlanabilmiş olmaları ve potansiyel olarak üst düzey bir oyuncuya dönüşecek gelişiminin geri kalanının başka bir yerde gerçekleşecek olması. Ancak kulüp rekoru bonservis bedeli olduğu bildirilen önemli tazminat sayesinde Leipzig’in fazla yakınması zor. Bu para, uzun vadede takımı ileri taşımasına yardımcı olacak şekilde kadroya yeniden yatırılabilir. Not: B

    Arsenal için: Arsenal’ın, Beth Mead’in ayrılığının ardından kanatları güçlendirmesi gerekiyordu ve bunu daha genç, daha ham bir yetenekle yapmayı tercih etti. Arsenal’ın son yıllarda başka yerlerden transfer edilen genç oyuncuları geliştirme konusunda çok iyi bir sicile sahip olmaması, bazılarını endişelendirebilir. Ancak Smilla Holmberg’in kulüpteki ilk günleri, bu konuda işlerin değiştiğine dair bir işaret olabilir; sadece bir yıl önce yüksek bir bedelle gelen ve iyi iş çıkaran Olivia Smith de bunun başka bir örneği. Renee Slegers’in rotasyona gitme ve kanat oyuncularını düzenli olarak oyundan alma eğilimi de Baum’un uyum sağlamasına yardımcı olmalı. Her şey göz önüne alındığında, 19 yaşındaki oyuncunun yeteneği açık olsa da bunun başarıyı garanti eden bir transfer olduğu söylenemez. Yine de bazı endişelere rağmen, başarısız olmaktan çok başarılı olma ihtimali daha yüksek görünen heyecan verici bir hamle. Not: B

    Baum için: Çok yüksek potansiyelle değerlendirilse de Baum’un en üst seviyede son derece sınırlı bir deneyimi var; arkasında Bundesliga’da sadece bir sezon bulunuyor. Şimdi Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birine, üstelik düzenli süre alma ihtimalinin olduğu bir takıma transfer olması, kariyerinde harika bir adım gibi görünüyor. Yine Arsenal’ın geçmişte yabancı yetenekleri geliştirmekte başarısız olduğuna dair çekinceler var, ancak genç oyuncunun alacağı süre onun iyi bir gelişim göstermesine yardımcı olacak şekilde gelecektir. Not: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 Temmuz: Khiara Keating (Manchester City'den Liverpool'a)

    Manchester City için: City'nin Keating'e yeni bir sözleşme teklif etmesinin de gösterdiği gibi, bu WSL'nin yeni şampiyonu için bir darbe. Bununla birlikte, beklenmedik bir durum da değil. Keating, son dönemde Manchester'da yeterince süre alamadığı için İngiltere kadrolarından düştü ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası yaklaşırken, bu yaz kulüpten ayrılmayı düşünmesi her zaman muhtemeldi. Şimdi City, esasen yedek kaleci konumundayken bile nadir görülen bir kalite seviyesi sunan bir ismin yerini en iyi şekilde nasıl dolduracağını bulmak zorunda. City'de 11 yıl geçirip gelişimini tamamlayarak sonunda İngiltere milli oyuncusu seviyesine ulaşan Keating'in bonservissiz ayrılması da önemli bir olumsuzluk. Not: D

    Liverpool için: Bu, Kırmızılar için ihtiyaç duyulan bir mevkiyi dolduran harika bir transfer ve bonservissiz olması bu hamleyi daha da iyi kılıyor. Liverpool, Jennifer Falk'ın kiralık transferini kalıcı hale getiremeyince kaleci arayışına girmişti ve Keating ile hem onun City'deki çıkışını yöneten teknik direktör Gareth Taylor'ın yakından tanıdığı bir oyuncuyu, hem de büyük kaliteye sahip, daha da gelişme potansiyeli olan ve Taylor'ın oturtmaya çalıştığı oyun tarzına uygun bir beceri setine sahip bir ismi kadrosuna kattı. Hâlâ genç ve görece tecrübesiz olduğu için hatalar yapacaktır, ancak düzenli süre alması Keating'in bunları düzeltmesine ve heyecan verici potansiyelini gerçekleştirmesine olanak tanıyacaktır. Not: A

    Keating için: Geçen ay 22 yaşına girdikten ve son dönemde İngiltere kadrolarının dışında kaldıktan sonra, bu yaz Keating'in City'den ayrılıp birinci kaleci olacağı bir role geçmesi için doğru zaman gibi görünüyordu. Liverpool ona City'deki kadar kupa kazanma fırsatı sunamayacak, ancak onun ihtiyaç duyduğu şey kupa şansı değil, maç süresi; hem gelecek yılki Dünya Kupası için hem de bir oyuncu olarak kendi gelişimi açısından. Keating, kendisini iyi tanıyan ve ona uygun bir oyun tarzı benimseyen bir teknik direktörle çalışarak bunu Merseyside'da fazlasıyla bulmalı. Bu müthiş bir hamle. Not: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 Temmuz: Mapi Leon (Barcelona'dan London City Lionesses'a)

    Barcelona için: Bu yaz Barça’dan ayrılan en büyük isim olmasa da Leon’un gidişi gerçekten can yakacak. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri, hatta belki de en iyisi olanLeon, kulübün oyunun zirvesine yükselişinde hayati bir parça oldu ve geçen yaz olduğu gibi aynı mali kısıtlamalar içinde hareket etmek zorunda olmasalar bile Katalanlar için yerini doldurmak son derece zor olacak. Bunu nasıl yapacakları, sonunda bu transferin notunu etkileyecek ve o zamana kadar Barça’ya şüpheden uzak yaklaşmak gerekir. La Masia’dan çıkış yapan bazı umut verici genç oyuncular var ve bunlar bir adım öne çıkabilir, ancak Leon’un üstlendiği türde manşetlik bir role henüz hazır değiller. Not: D

    London City Lionesses için: Bu, London City’nin önceki transfer dönemleriyle kıyaslandığında ileriye doğru bir adımı temsil eden türden bir hamle. Son dönemde kadroya kattıkları tecrübeli yıldızlardan bazıları, başta Kosovare Asllani olmak üzere, gerçekten önemli bir etki yarattı ancak çoğu kariyerlerinin zirvesini geride bıraktıktan sonra geldi. Buna karşılık Leon, kadın futbolunun hâlâ en tepesindeyken kulübe katılıyor ve takımı ciddi şekilde güçlendirecek. Topa sahip olma konusundaki üstünlüğü düşünüldüğünde, aynı zamanda bu iddialı kulübün felsefesine de iyi uyuyor. Not: A

    Leon için: Avrupa şampiyonu Barcelona’dan ayrılmak, bir oyuncu için kaçınılmaz olarak bir geriye gidiş anlamına gelecek. Leon, İngiltere’de kupa üstüne kupa kazanamayacak ve ayrıca oraya ulaşmaları hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi muhtemelen yasaklanacak bir kulübe gidiyor; çünkü kulübün sahibi Michele Kang, aynı zamanda Barça’nın mayıs ayındaki finalde yendiği takım olan Lyon’un da sahibi. Ancak bu, 31 yaşındaki oyuncu için kariyerinde ilk kez yeni bir ligde oynama ve gelecek yazki Dünya Kupası öncesinde, iyi bir seviyede kalmayı sürdürürken ve daha az yoğun bir takvimde farklı bir meydan okumayı kabul etme fırsatı. Ayrıca büyük ihtimalle son büyük sözleşmesinde iyi bir maaş da alacak. Not: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 Temmuz: Niamh Charles (Chelsea'den Manchester City'ye)

    Chelsea açısından: Charles, sol bek için sağlam bir seçenek ancak bu pozisyonun doğal oyuncusu değil. Kariyerine forvet olarak başlayan oyuncu, son yıllarda bu role büyük bir başarıyla uyum sağladı ancak Chelsea'nin, haziran ayının başında yaptığı gibi Katie McCabe'i kadrosuna katma fırsatı doğunca bunu değerlendirmesi şaşırtıcı olmadı. İrlanda kaptanı, mevcut en iyi sol beklerden biri ve onun gelişi, Sandy Baltimore ile Veerle Buurman gibi diğer oyuncuların daha doğal pozisyonlarına kaymasına olanak tanıyor. Bu transferin ardından Charles'la yolları ayırmak kadro derinliğini azaltıyor olsa da, gerektiğinde orada görev yapabilecek oyuncular var; ayrıca kulübün, sözleşmesinin son yılına giren İngiltere milli oyuncusu için aldığı bildirilen 500.000 sterlinlik (670.000 dolar) bonservis bedeli de son derece iyi bir iş. Not: A

    Manchester City açısından: Leila Ouahabi ile bedelsiz olarak yollarını ayıran ve zaten büyük ölçüde bu rolde onun önünde Alex Greenwood'u kullanan Manchester City için bu transfer döneminde bir sol bek öncelikti. Kadroya bir seçenek daha eklenmesi, Greenwood'un tercih ettiği stoper pozisyonuna dönmesine imkân tanıyacak ve Charles, Chelsea hamle yapmadan önce City ile güçlü şekilde anılan McCabe ile aynı seviyede bir sol bek olmasa da, mevcut duruma göre bir yükseltme sunan son derece sağlam bir seçenek. Not: B

    Charles açısından: McCabe'in Chelsea'ye imza atmasıyla birlikte, düzenli süre almak istiyorsa kulüpten ayrılmak Charles için her zaman en faydalı seçenek olacaktı. Bu durum, son aylarda İngiltere'de ilk 11'deki sol bek yerini kaybetmesi nedeniyle milli takım açısından da onun için önemli. Mevcut durumda, WSL ve FA Cup'ı yeni kazanmış, gelecek yıl da büyük kupalar için yeniden iddialı olacak ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne dönecek bir takım olan Manchester City'de büyük ihtimalle ilk tercih olacak. Not: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 Temmuz: Ona Batlle (Barcelona'dan Arsenal'a)

    Barcelona için: Bu, belki de Barcelona için bu yaz yaşanan ayrılıklar arasında en sinir bozucu olanı olacak. Çünkü Batlle hâlâ sadece 27 yaşında ve dünyanın en iyi beklerinden biri, Putellas ile Leon ise 30'lu yaşlarında ve Paralluelo'nun maaş talepleri karşılanamayacak düzeydeydi. Yine de Barca, çocukluk kulübü olması nedeniyle Batlle'yi daha uzun yıllar takımda tutmak isterdi ve bunu başarabileceğine de inanırdı. Ancak o, bonservissiz olarak yeniden İngiltere'ye gidiyor. Bu gerçekten büyük bir darbe. Not: F

    Arsenal için: Katie McCabe'in ayrılığının ardından, sol bekte bir boşluk doğdu ve Arsenal bunu dünya çapında bir oyuncuyla doldurmayı seçti. Batlle doğal pozisyonu itibarıyla sağ bek olsa da ters kanatta da çok fazla tecrübeye sahip; burada rakipler için yeni sorunlar yaratan içe kat eden bir bek olarak son derece etkili oynayabiliyor. Emily Fox ile Batlle'den oluşacak ilk tercih bek ikilisi, kadın futbolunda tartışmasız en iyilerden biri olabilir ve Arsenal'i 2019'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğu hedefine götürebilecek şey de mevcut derinliğin, yani Taylor Hinds ve Smilla Holmberg'in üzerine bu kaliteyi eklemek olabilir. Not: A

    Batlle için: Barca'nın oyundaki konumu ve buranın Batlle'nin çocukluk kulübü olması düşünüldüğünde bu transfer birçok kişiyi şaşırtabilir, ancak bek oyuncusu Katalonya'ya dönüşünün ardından kazanılabilecek her şeyi kazandı ve şimdi Manchester United'daki üç yılında hiçbir kupa kazanamamış olmasının ardından yeni bir meydan okumaya girişmek için İngiltere'ye geri dönüyor. Arsenal'de işaretlenecek çok sayıda yeni hedef var ve Arsenal bu kupayı daha geçen yıl kazandığı için Şampiyonlar Ligi'nde yeniden zafere ulaşma ihtimali de yüksek, ancak bu ihtimal Barca'daki kadar güçlü değil. Not: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Temmuz: Alexia Putellas (Barcelona'dan London City Lionesses'a)

    Barcelona için: Putellas gibi dünya çapında kaliteye, olağanüstü liderliğe ve kadro üzerinde önemli bir etkiye sahip bir oyuncuyu kaybetmek, elbette Barca için çok büyük bir darbe. Ancak görünen o ki Blaugrana’nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kulüpte geçirdiği ve mümkün olan her kupayı kazandığı 14 yılın ardından, iki kez Ballon d’Or kazanan Putellas yeni bir meydan okuma peşinde koşmak için yoluna devam etmenin doğru zaman olduğunu düşündü. Barca’nın büyük bir Avrupa rakibine gitmemesi olumlu bir nokta ve kadrodaki kalite ile akademideki heyecan düşünüldüğünde kulüp, can yakan büyük bir darbe olsa da yoluna olumlu şekilde devam edebilecek durumda. Not: C

    London City için: Bu dikkat çekici bir transfer başarısı. Kadınlar Süper Ligi’ndeki ilk yılının üzerinden yalnızca bir sezon geçmişken, Putellas kalibresinde bir oyuncu London City’nin geçen sezonki sağlam altıncılık derecesinin ardından bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olabilir. O, gezegendeki en iyi oyunculardan biri ve bu takımı tek başına ciddi ölçüde yukarı taşıyor. Ayrıca bu hamle, dünya rekoru bir transferin ardından kulüpte hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçiren Grace Geyoro’dan daha fazla verim almaya çalışma açısından da potansiyel olarak iyi bir adım. Putellas’ın orta sahada onun yanında yer alması, son derece yetenekli Fransa yıldızından daha fazlasını çıkarmaya yardımcı olmalı. Not: A+

    Putellas için: Üst düzey bir oyuncunun kariyerindeki önemli bir bölümü zirvede kapatabilmesi nadir görülür ama Putellas, bu yıl Barca’ya muhteşem bir dört kupalı sezon armağan ettikten sonra veda ederek bunu başardı. Şimdi ise yeni bir ligi ve yeni bir meydan okumayı deneyimlemek için İngiltere’ye gidiyor. London City’nin projesinin bulunduğu aşama göz önüne alındığında, bu hamle ona Katalonya’daki dönemi kadar kupa getirmeyecek. Ancak uluslararası kariyeri açısından bunun mükemmel bir hamle olmaya çok uygun göründüğü söylenebilir; çünkü Putellas, kulübün Avrupa futbolunda yer almaması nedeniyle daha az dakika biriktirirken belki de dünyanın en iyi liginde oynayabilecek. Bu da gelecek yaz Dünya Kupası geldiğinde İspanya formasıyla en iyisini ortaya koymak için iyi bir konumda olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca milyarder Michele Kang’in sahibi olduğu bir kulüpte çok büyük bir maaş alacak olması da ekstra bir bonus. Not: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Temmuz: Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt'tan Arsenal'a)

    Eintracht Frankfurt için: Reuteler’in, Avrupa Şampiyonası’ndaki çıkışının ardından değerinin yüksek olduğu ve Arsenal’in orta saha oyuncusu için nabız yokladığı geçen yaz Eintracht’ın onun ayrılmasına izin vermesi daha faydalı olur muydu? Maddi açıdan bakıldığında evet. 27 yaşındaki oyuncu sözleşmesinin son yılına girmişti ve büyük kulüpler onunla ilgilenirken kendisini yeni bir sözleşmeye ikna etmek her zaman zor olacaktı. Ancak Reuteler’i kadroda tutmak, Eintracht’ın Bundesliga’yı üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım hakkı aldığı bir başka güçlü sezon geçirmesine yardımcı oldu. Bu da muhtemelen sonunda daha önemli, her ne kadar İsviçre milli oyuncusunun yerini doldurmak kolay olmayacak olsa da. Not: B

    Arsenal için: Arsenal’in, geçen yaz anlaşmayı sonuçlandıramamasının ardından Reuteler transferini başka bir kulübe kaptırdığı bir senaryo da vardı. Neyse ki Arsenal böyle bir senaryoda yaşamıyor; orta saha oyuncusu bir yıl sonra bonservissiz olarak Kuzey Londra’ya gidiyor. Kulübün orta sahada daha fazla derinliğe ve çeşitliliğe ihtiyacı var, Reuteler de tam olarak bunu katıyor. Farklı rollerde oynayabilme yeteneği, teknik direktör Renee Slegers’in elindeki seçenekleri daha da artırıyor. Arsenal’in yaz dönemindeki bazı diğer transferleri kadar dikkat çekici değil ama kadroyu güçlendiren çok iyi bir takviye. Not: B

    Reuteler için: Bu, Reuteler’in kariyerinde heyecan verici bir adım. Birkaç yıldır çok iyi bir Eintracht takımının kilit oyuncularından biri ve bu ekip, Bundesliga’da Bayern Münih ile Wolfsburg’un arkasında sık sık diğerlerinin en iyisi oldu. Ayrıca geçen yaz ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre adına sorumluluk alarak gerçek kalite ve karakter ortaya koydu. Avrupa’nın elit kulüplerinden birine transfer, Reuteler’in hak ettiği bir hamle ve güçlü kadronun farklı kulvarlarda rotasyona uğrayacağı bir ortamda fırsatlarını değerlendirmesi hâlinde onun için başarılı da olabilir. Not: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Temmuz: Selina Cerci (Hoffenheim'dan Arsenal'a)

    Hoffenheim açısından: Cerci, son iki sezonda Frauen-Bundesliga'da en fazla gol atan oyuncu oldu ve 2024'te Köln'den ayrıldıktan sonra Hoffenheim için müthiş bir transfer olarak öne çıktı. Ancak şimdi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz ayrılıyor. Hoffenheim'ın ondan hiçbir gelir elde edememesi ve özellikle de üst düzey bir takıma gitmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Kulübü Bundesliga'da üst üste iki sezon ilk yarıda bitirmeye taşıyan gollerinin yerini doldurmak da kolay olmayacak. Kulüp, bu alandaki oyuncu geliştirme becerisine yeniden güveniyor ve şu ana kadar Barcelona altyapısından iki genç hücum oyuncusunu kadrosuna kattı. Not: D

    Arsenal açısından: Santrfor, Arsenal için bu yaz acil bir öncelik olmayabilirdi ancak Cerci'nin, hâlihazırda Alessia Russo ve Stina Blackstenius'un yer aldığı forvet hattına katılması, teknik direktör Renee Slegers'e hücumda daha fazla esneklik sağlıyor. Bu da Russo'nun, geçen yıl sık sık yaptığı gibi, 10 numara rolüne geçtiğinde, önünde Cerci ya da Blackstenius'un oynaması konusunda çeşitlilik anlamına geliyor. Almanya Milli Takımı oyuncusu gerektiğinde kanatta da görev yapabiliyor ancak bunu, ceza sahasında pozisyon alıp gol fırsatlarını tamamlama anlarını azalttığı için, muhtemelen o kadar etkili yapamıyor. Yine de Arsenal, geçen yıl zaman zaman bunun tam tersi bir görüntü verirken, hücumda daha öngörülemez olmaya çalışırken bu da bir seçenek.Not: B+

    Cerci açısından: Bu transferle ilgili en büyük sorulardan biri, "Cerci ne kadar oynayacak?" sorusu. Düzenli forma şansı bulduğu ve buna paralel olarak gol attığı için Almanya takımında düzenli olarak yer edinmiş durumda. Eğer bu durum Arsenal'de daha sınırlı hâle gelirse, Dünya Kupası'na sadece bir yıl kala bu uluslararası düzlemde ne anlama gelecek? Arsenal'ın oynayacağı çok sayıda maç düşünüldüğünde, yine de fırsatlar bulacaktır; üstelik Slegers'in oyuncu değişikliklerini ne kadar aktif kullandığı da ortada. Ancak birçok kulübün onunla ilgilendiği bildirildiği göz önüne alındığında, Cerci'nin tercih edebileceği, daha belirgin rollere sahip ve yine kupa kazanma şansı sunan başka fırsatlar da vardı.Not: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea'den Lyon'a)

    Chelsea açısından: Rytting Kaneryd, 2022'de gelişinin ardından Chelsea'ye çok iyi hizmet etti ve çalışma temposu hiçbir zaman sorgulanmadı. Ancak İsveçli milli oyuncu istikrarsız olabiliyor; 79 lig maçında 11 gol ve 15 asistlik katkı da bunun bir göstergesi. Chelsea gibi bir kulüp, kanat oyuncularından bundan daha fazla skor katkısı bekler. Bu nedenle 29 yaşındaki Rytting Kaneryd'den burada bir bonservis geliri elde edip, daha üretken bir geniş alan oyuncusunu kadroya katmayı hedeflemek kötü bir iş değil. Bununla birlikte, her şey Chelsea'nin onun yerini nasıl dolduracağına bağlı. Çalışma ahlakı, soyunma odasındaki olumlu karakteri ve hızıyla takımlar üzerinde ciddi baskı kurabilme becerisi, göz ardı edilmemesi gereken özellikler. Bu yeterince iyi yapılamazsa not düşer. Not: B

    Lyon açısından: Bu transfer hakkında ne düşünmek gerektiğini kestirmek zor. Le Progres'in haberine göre bu hamle, Rytting Kaneryd'in mevkisinde bir değişikliğe yol açacak ve oyuncu kanat yerine kanat beki olarak kullanılacak. Bu da geçen yıl ağırlıklı olarak dörtlü savunmayla oynayan Lyon'da diziliş değişikliğine işaret ediyor. Merakı artıran bir diğer unsur ise birkaç gün sonra duyurulan Kadidiatou Diani ayrılığı. Bu da diziliş değişikliğiyle bağlantılı mıydı? Bunu ancak zaman gösterecek. Eğer Rytting Kaneryd kanat beki olarak geliyorsa, kariyeri boyunca bu rolde yalnızca zaman zaman oynamış olsa bile, bu pozisyona uygun çok sayıda özelliğe sahip. Yüksek çalışma temposu, büyük sürati ve hücum tehdidiyle birçok kutucuğu işaretliyor. Not: C

    Rytting Kaneryd açısından: Chelsea'de ilk etapta büyük etki yarattıktan ve 2023-24'teki ilk tam sezonunda gol ve asistte çift haneli sayılara ulaştıktan sonra, Rytting Kaneryd'in gelişiminin son dönemde biraz duraksadığı hissediliyordu. Bu yüzden yeni bir sayfa, yeniden alev alması için ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Eğer transfer gerçekten bu şekilde sonuçlanırsa, kanat beki olarak düzenli biçimde nasıl performans göstereceği de bunu etkileyebilir. Yine de son üç Şampiyonlar Ligi finalinin ikisinde oynayan, Avrupa'nın sekiz kez şampiyonu olmuş Lyon gibi bir kulüpte forma giyme fırsatı çok büyük bir fırsat. Not: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Temmuz: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage'dan Chelsea'ye)

    North Carolina Courage için: Bu gerçekten büyük bir darbe. Bu sezon NWSL'de Matsukubo'dan daha fazla gole doğrudan katkı veren tek isim Barbra Banda. Dokuz maçta attığı beş gol ve yaptığı dört asist, North Carolina'nın play-off sıralamasında kalmasında kilit rol oynadı. Kulüp, Japon milli oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olabilecek yaratıcı bir orta saha olan İngiltere'nin genç yeteneği Erica Parkinson'ı yeni transfer etti. Ancak Parkinson henüz sadece 18 yaşında ve tecrübesi sınırlı. Courage'ın bu ayrılığa nasıl tepki vereceği ilginç olacak. Yine de Matsukubo'nun yılın ilerleyen bölümünde potansiyel olarak bonservissiz kalmasından önce kulübün onun için bir bedel almış olması en azından bir teselli. Not: D

    Chelsea için: Geçen sezon son yedi yılın en az gollü WSL sezonunu geçiren Chelsea için bu yaz hücum hattına takviye yapmak en büyük önceliklerden biri oldu. Bunda Sam Kerr ve Catarina Macario'nun da ayrılması önemli bir etken. Matsukubo santrfor olarak oynayabiliyor ancak 1,55 m boyuyla, uygun olduğunda burada bir seçenek sunacak olsa bile, bu kilit sorunun cevabı olması pek olası görünmüyor. Bunun yerine 21 yaşındaki oyuncunun muhtemelen orta sahadaki bir role yerleşmesi ve başkaları için üretim yapma görevi üstlenmesi bekleniyor. Zeki ayak işleri ve pas gözü, Chelsea'nin sık sık karşılaştığı derin savunmalara karşı mutlaka işe yarayacaktır. Maviler'in dünyanın en iyi genç oyuncularından biriyle beş yıllık sözleşme imzalaması da bir diğer büyük artı. Not: A

    Matsukubo için: 2025'te NWSL'yi kasıp kavurduktan sonra bu, Matsukubo'nun kesinlikle hak ettiği çok büyük bir transfer. Chelsea gibi baskı ve beklentinin yüksek olduğu bir kulüpte oynamak büyük bir seviye atlama olacak. Ancak oyuncu, Sonia Bompastor'un yapmak istediklerine uygun görünürken WSL'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne de rahatça uyum sağlayabilir. Maviler'in, bir santrfor da dahil olmak üzere, Matsukubo'nun veriminin en üst düzeye çıkması için hâlâ daha fazla hücum takviyesine ihtiyacı var. Yine de 21 yaşındaki oyuncu, özellikle de iki futbolcunun da sahada serbest dolaşıp boş alanları bulma biçimi düşünüldüğünde, kulüpteki mevcut isimlerle, bilhassa Lauren James ile çok iyi bir uyum yakalayabilir. Not: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Temmuz: Georgia Stanway (Bayern Münih'ten Arsenal'a)

    Bayern Münih için: Stanway'i kaybetmek, Bayern Münih için kuşkusuz bir darbe. İngiltere milli oyuncusu son dört yılda kulüp adına harika işler yaptı ve yerini doldurmak kolay olmayacak. Ancak Bayern, bu ayrılıktan bir süredir haberdardı; bu durum daha ocak ayında açıklanmıştı. Dolayısıyla transfer döneminde, zaten oldukça geniş seçeneklere sahip orta sahayı takviye etmek için atabileceği adımları değerlendirmek adına bolca zamanı oldu. Bu bir darbe, ama yıkıcı bir darbe değil. Not: D

    Arsenal için: Arsenal, derindeki orta saha rollerinde Kim Little ve Mariona Caldentey'ye fazla bağımlıydı ve Stanway'in gelişi bu sorunu gidermeye yardımcı oluyor. Kyra Cooney-Cross'un da kadroda bulunması ve Geraldine Reuteler'in de yakında katılmasının beklenmesiyle birlikte Renee Slegers, bu mevkilerde rotasyon yapabileceği, oyunculara yeterince dinlenme süresi verebileceği, farklı zorluklara göre ayarlama yapabileceği ve belirli isimlere olan bağımlılığı azaltabileceği çok sayıda kaliteli seçeneğe sahip olacak. Stanway, Arsenal sekiz yıl aradan sonra ilk WSL şampiyonluğunu kovalarken büyük tecrübe, yetenek ve çok yönlülük getiriyor. Not: A

    Stanway için: Stanway, Bayern'e katıldığında, Man City'deki döneminin hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından bir bakıma kariyerini yeniden rayına oturtmaya ihtiyaç duyuyordu. Almanya'da bunu yaptı, hatta daha fazlasını başardı; bu süreçte kendisini İngiltere için kilit bir oyuncu ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak sağlam biçimde kabul ettirdi. Şimdi ise Avrupa'nın en iyi ligi olan WSL'de, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım için oynamak üzere evine dönüyor. Bu, bugüne kadar ondan kaçan kupa ve Arsenal'in UWCL'deki son dönemdeki performansı düşünüldüğünde, bu transferle onu kazanma şansı daha yüksek olabilir; her ne kadar yurt içindeki kupalar Münih'teki kadar kolay gelmeyecek olsa da. Not: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Temmuz: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt'tan London City Lionesses'a)

    Eintracht Frankfurt için: Bu yaz Eintracht için ilginç geçecek. Anyomi, bedelsiz olarak ayrılacak dört kilit oyuncudan biri ve geçen sezon Bundesliga'da 20 maça ilk 11'de başlayıp 13 gol ve altı asist üretmesinin ardından, yerini doldurması belki de en zor isim olacak. Kulüp saha dışında birçok şeyi doğru yapıyor ve üst üste son beş sezonun tamamını üçüncü sırada bitirerek düzenli şekilde Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Ancak, Anyomi gibi oyuncuları takımda tutmanın yolunu bulmak, ilerisi için hayati önem taşıyor. En azından Eintracht, ayrılan oyuncuların yerini doldurma konusunda iyi bir sicile sahip ve bunun ağır bir darbe yaratmamasını sağlamak için transfer piyasasında yine en iyi performansını göstermesi gerekecek. Not: D

    London City Lionesses için: London City, WSL'de vites yükseltmek, gerçekten üst sıraları zorlamak ve yurt içi organizasyonlarda başarı yakalamak istiyorsa, son bölgede daha fazla maçın kaderini değiştirebilen oyuncuya ihtiyaç duyacak. Çünkü geçen sezon kadroda yalnızca bir oyuncu gol ve asistte çift haneli rakamlara ulaştı. Anyomi'nin 2025-26 sezonundaki lig istatistikleri, London City'de Freya Godfrey dışında herkesin ortaya koyduğunun iki katından fazla ve o da bu formunu İngiltere'de sürdürmeyi umacak. Eder Maestre'nin oyun tarzına kusursuz uyum mu? Belki değil, ancak sürekli tehdit yaratan ve farklı bir şey sunan bir oyuncu. Not: B

    Anyomi için: Bu yaz öncesindeki süreçte Anyomi'nin adı Bayern Münih, PSG ve Paris FC dahil daha büyük kulüplerle anıldı. Bunların tamamı, London City'nin aksine, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Ancak gelecek sezon kupa başarısı İngiliz ekip için tamamen ulaşılmaz görünmüyor, özellikle de Lig Kupası'nda yapılacak değişiklikler düşünüldüğünde. Ayrıca, bünyesinde çok ama çok büyük isimler barındıran heyecan verici bir projede daha belirgin bir rol için daha güçlü bir garanti de muhtemelen söz konusu. Not: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Temmuz: Erica Parkinson (Valadares Gaia'dan North Carolina Courage'a)

    Valadares Gaia için: Kulüp, Parkinson'ı uzun vadede elinde tutmasının hiçbir zaman pek olası olmadığının farkında olsa da bu durum, Valadares'in parlak genç yıldızının ayrılışının bir darbe olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Üstüne üstlük kulüp, Parkinson için bir bonservis bedeli de almayacak ve bu da onun yerini doldurmayı daha da zorlaştıracak. Yine de Valadares, onun kulüpteki dönemi boyunca dikkat çekici işler başardı; bu yıl Taca de Liga finaline yükseldi ve Liga BPI'da üst üste iki sezon ilk beşte yer aldı. Not: D

    North Carolina Courage için: Parkinson, gezegendeki en yetenekli genç oyunculardan biri ve Courage sadece onun imzasını almakla kalmadı, bunu üç yıllık ve dördüncü yıl opsiyonlu bir sözleşmeyle yaptı. Kulüp, NWSL sezonuna fena olmayan bir başlangıç yaptı ancak zaman zaman yaratıcılık eksik kaldı ve bu, Parkinson'ın kesinlikle yardımcı olabileceği bir konu. Teknik direktör Mak Lind daha önce Hacken'de görev yapıyordu ve burada, sonrasında büyük transferler yapan çok sayıda yetenekli genç oyuncunun gelişimini yönetti; bunlara Real Madrid'in yeni forveti Felicia Schroder da dahil. Parkinson'ın da yeni bir seviyeye çıkmasına yardımcı olacak doğru kişi o olabilir. Not: A

    Parkinson için: Genç yetenekleri geliştirme konusunda çok iyi bir üne sahip bir teknik direktörün yönettiği bir kulübe katılması, Parkinson için harika bir hamle. Courage, ligin en genç üçüncü kadrosuna sahip ve 18 yaşındaki oyuncunun gelişiyle bu ortalamanın daha da aşağıya inmesi muhtemel, ancak takımda hâlâ bu tecrübesiz oyunculara yol gösterecek çok önemli deneyimli isimler var; bu da burayı onun için iyi bir ortam haline getiriyor. NWSL, stil ve talepler açısından Parkinson'ın Portekiz'de alıştığından da çok farklı olacak; bu da onun oyununu biraz daha geliştirmesine ve zayıf yönlerinden bazıları üzerinde çalışmaya zorlanmasına yardımcı olmalı. İlk büyük hamlesi olarak seçtiği bu tercih hakkında çok fazla kusur bulmak zor. Not: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Temmuz: Andrea Medina (Atletico Madrid'den Manchester United'a)

    Atletico için: 22 yaşındaki Medina son dört yılda kulüpte harika bir gelişim gösterdiği için Atletico'nun onu bonservissiz kaybetmesi üzücü. İspanyol ekibi için onun istikrarını ve güvenilirliğini telafi etmek kolay olmayacak. Ayrıca takım içinde giderek daha fazla liderlik göstermeye de başlamıştı. Zor bir kayıp, ancak bu durum, umut veren bir Şampiyonlar Ligi serüvenine rağmen Liga F'yi beşinci sırada tamamlayan Atletico'nun şu anda bulunduğu noktayı da yansıtıyor. Not: F

    United için: Medina kariyerinin büyük bölümünü sol bek olarak geçirdi, ancak bu transfer onun Atleti'deki son sezonunun sonlarına doğru üstlendiği stoper rolünde daha düzenli forma giyeceğine işaret ediyor olabilir. United'ın zaten Anna Sandberg gibi çok iyi bir sol bek seçeneği var ve Medina'nın eklenmesi, İsveçli milli oyuncunun arkasında derinlik sağlamanın yanı sıra merkezde de başka bir alternatif sunuyor. Medina çoğunlukla üçlü savunmanın ortasında görev yaptı, oysa United dörtlü savunmayla oynuyor. Bu nedenle, kendisini bu pozisyonda daha düzenli bulması halinde nasıl uyum sağlayacağını görmek ilginç olacak. Bu transfer döneminde Manchester United için kadro derinliği hayatiydi; Medina da bunu, çok yönlülüğü, kalitesi ve daha da gelişme potansiyeliyle birlikte getiriyor. Not: A

    Medina için: Bu, Medina'nın istikrarlı şekilde yükselen kariyerinde yine iyi ölçekte bir adım. Real Betis ile Liga F'de kendini kanıtladıktan sonra, Atleti'de ligin üst sıralarına oynayan bir takıma geçiş yaptı ve şimdi de kadın futbolunun belki de en iyi ligi ile o ligin doğru tarafında mücadele eden bir takım için ayrılıyor. Ancak bu takımda nasıl bir role oturacağı oldukça ilgi çekici. İşaretler, en azından stoper ve sol bek rolleri arasında dönüşümlü oynayacağını gösteriyor; bu da onun ilkindeki deneyimini geliştirmesini sağlayacak. Bunun ona geniş roldeki kadar uygun olup olmadığı, özellikle de dörtlü savunmada, zamanla görülecek. Not: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Haziran: Sam Kerr (Chelsea'den Gotham'a)

    Chelsea açısından: Bir dönem Kerr'in Chelsea'den ayrılması kaçınılmaz ve anlaşılır görünüyordu. Avustralyalı milli oyuncu, 2025-26 sezonunun başında 20 aylık sakatlık arasının ardından sahalara dönmüş olsa da, Sonia Bompastor'un ilk 11'ine istikrarlı şekilde girmekte zorlandı; Fransız teknik direktör ise santrfor rolünde daha az doğal seçenekleri tercih etti. Ancak Kerr, Asya Kupası'nın ardından takıma girdikten sonra gol atmayı hiç bırakmadı ve sezonu yedi maçta yedi gollük bir seriyle tamamladı. 32 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli 9 numara çözümü değildi ama özellikle Chelsea'de santrfor pozisyonuyla ilgili bu kadar çok soru işareti varken, kısa vadeli bir anlaşma yapılamaz mıydı? Kerr'e başka yerlerden her zaman ilgi olacağı düşünüldüğünde, belki de hayır. Chelsea'nin onu takımda tutması tercih edilirdi ama zaten her durumda daha fazla takviye gerekecekti. Not: C

    Gotham açısından: Yeni NWSL sezonunun ilk birkaç haftasında rahat şekilde play-off sıralamasında yer almasına rağmen Gotham çok az gol attı; 11 maçta bulduğu 12 gol, ligdeki en kötü beşinci performans konumunda. Kerr gibi bir oyuncunun eklenmesi bunu gidermeye yardımcı olmalı. Esther Gonzalez önceki yıllarda takım adına oldukça üretkendi ancak bu yıl zorlanıyor ve Kerr uygun hale gelir gelmez Juan Carlos Amoros'un bir başka üst düzey santrfor seçeneğini kadroya katmak için harekete geçmesi de şaşırtıcı değil. NWSL Championship unvanını korumak istiyorsa daha fazla gol atması gereken bir takım için harika bir transfer. Not: B

    Kerr açısından: Chelsea'deki inişli çıkışlı son sezonunun ve uzun süreli sakatlığının hemen ardından, Kerr'in yeniden düzenli olarak oynaması önemli, özellikle de gelecek yıl Dünya Kupası varken. Gotham'da başrolü alacak mı? Yoksa 9 numara rolünü Gonzalez ile paylaşacak mı? Oyun süresi belki diğer kulüplerde olacağı kadar garanti değil ama Kerr çok fazla kaliteye sahip ve bunu gösterme fırsatı bulacak, özellikle de Gonzalez form sıkıntısı yaşarken ve Kerr, Amoros'un tarzına potansiyel olarak daha uygun bir isim gibi görünürken. Bu hamlenin 32 yaşındaki oyuncu açısından kişisel artılarını da not etmekte fayda var; bu da transferi daha da anlamlı kılıyor. Kendisi ve partneri Kristie Mewis kısa süre önce bir çocuk sahibi oldu ve Mewis'in ailesi Massachusetts'ten, bu da New York'a çok da uzak değil. Not: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 Haziran: Felicia Schroder (Hacken'den Real Madrid'a)

    Hacken için: İsveç’in Damallsvenskan’ı son yıllarda adeta bir yetiştirici lig hâline geldi; genç yetenekleri mükemmel şekilde geliştiren ama sonunda onları daha büyük, daha zengin liglerdeki daha büyük, daha zengin kulüplere satan türden bir lig. Bu nedenle Hacken, Felicia Schroder’ı sonsuza kadar elinde tutamayacağını zaten biliyordu ve geçen sezon ligde kayda değer 30 gol atınca İsveç’teki kalış süresine dair takvim de hemen kısaldı. Yine de kulübün genç oyuncuyla geçirdiği zamandan mümkün olan en yüksek verimi almadığını düşünmek zor. Schroder, Hacken’in beş yıl sonraki ilk lig şampiyonluğuna ve ilk kez düzenlenen Europa Cup’taki Avrupa zaferine ulaşmasında önemli rol oynadı, ardından da yaklaşık 1,5 milyon € (1,3 milyon £/1,7 milyon $) gibi son derece yüksek bir bonservis bedeliyle ayrıldı. Onu kaybetmek bir darbe, ancak Hacken bu süreci hiç de kötü yönetmedi. Not: B

    Real Madrid için: Bu, Real Madrid’in Barcelona’yla arasındaki farkı kapatmak için gereken türde bir hırsı sonunda göstermeye başladığının işareti mi? Las Blancas yıllar boyunca itici güç eksikliği nedeniyle düzenli olarak eleştirildi; İspanya’da sürekli ikinci planda kalırken aynı dönemde Olga Carmona, Esther Gonzalez ve daha bu yaz Caroline Weir ile Naomie Feller gibi birçok üst düzey yıldız da ayrıldı. Ancak dünyanın en iyi genç oyuncularından birine büyük para harcanması, olası bir yön değişimini temsil ediyor. Schroder bir yıldız ve seviye atlayarak bunu tekrarlayabileceğine dair tüm işaretleri veriyor; geçen sezon santrfordan istikrarlı katkı alamayan bir takıma ihtiyaç duyduğu golleri ekliyor. Ayrıca daha da gelişme potansiyeline sahip ve Real, Linda Caicedo’da olduğu gibi onun da Madrid’de dünya çapında bir yıldıza dönüşmesini umacak. Not: A

    Schroder için: Madrid’e yönelik eleştirilere rağmen bu hamle Schroder için iyi bir transfer gibi görünüyor. Takımın ilk tercih edilen santrforu olması bekleniyor, üst düzey bir ligde ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, ayrıca üzerindeki baskı ve beklenti seviyesi artacak, ancak bu artış olabileceği kadar büyük olmayacak. Madrid’in genç oyuncu geliştirme konusunda da fena sayılmayacak bir sicili var ve Caicedo bunun öne çıkan bir örneği. Bazı önemli ayrılıklara rağmen Schroder’ın etrafındaki destek kadrosu da kötü değil; özellikle Caicedo ile nasıl bir uyum yakalayacağını izlemek kesinlikle ilgi çekici olacak. Not: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Haziran: Mary Earps (Paris Saint-Germain'den London City Lionesses'a)

    PSG için: Bu, PSG ve Earps için tam anlamıyla işlemeyen bir hamle oldu. Kaleci, hâlâ pozisyonunun en iyilerinden biri konumundayken geldi. Ancak Fransa'da istikrarlı şekilde dünya klasında bir performans ortaya koyamadı ve göze çarpan bazı hatalar yaptı. Kulübün genel olarak aynı dönemde ciddi bir çalkantıdan geçmesi de işleri kolaylaştırmadı. Takımın yaşadığı başarısızlıklarda Earps kesinlikle tek sorumlu değildi; önemli oyuncular ayrıldı, büyük maçlar kaybedildi ve teknik direktör değişiklikleri yaşandı. Sonuç olarak, Earps'in sözleşmesi sona ererken tarafların yollarını ayıracak olması sürpriz değil. PSG çok şey kaybetmedi ama hiçbir şey de kazanmadı. Not: C

    London City için: London City için WSL'deki ilk sezon sağlam geçti ve bunun üzerine koymak adına kaleci mevkisi ele alınması gereken bir alan gibi görünüyordu. En az 750 dakika oynayan kaleciler arasında Elene Lete, geçen sezon ligde en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti ve beklenen gol istatistiklerine göre yememesi gereken bölümün en yüksek 6,8 gol fazlasını yedi. Earps, WSL'deki inişli çıkışlı ilk yılının ardından yeni takım arkadaşından çok şey öğrenebilecek 24 yaşındaki oyuncudan daha tecrübeli ve kabul etmek gerekir ki daha uzun kariyerinde çok daha yüksek seviyelere de çıktı. Earps, İngiltere'ye dönüşünde bunu yeniden bulabilir mi? London City'nin umudu bu olacak. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek ama en azından güçlendirilmesi gereken bir bölgeyi geliştirmeyi denediler. Not: B

    Earps için: Earps, pozisyonunun en iyilerinden biri olmaya istikrarlı şekilde yeniden yaklaşacaksa, PSG'deki sirkten uzaklaşması muhtemelen kötü bir fikir değil. Eski İngiltere milli oyuncusu, Fransa'da yeni bir deneyime atılarak oyuncu ve insan olarak öğrendiği şeyler hakkında çok konuşmuş olsa da, PSG kaotik olabiliyor ve yıllar boyunca Lyon'un gölgesinde sürekli hayal kırıklığı yarattı. Earps, London City'nin iddialı ortamının yeniden çok iyi bir form yakalamasına yardımcı olmasını umacak. Kariyerinin son demleri yaklaşırken iyi bir sözleşmeye imza attığı da kesin. Not: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Haziran: Caroline Weir (Real Madrid'den Lyon'a)

    Real Madrid için: Kadın takımındaki projenin hangi noktada olduğuna dair bir gösterge. Weir, 2022'de kulübe gelişinden bu yana ortaya koyduğu dikkat çekici istikrarlı etki nedeniyle tartışmasız şekilde Las Blancas formasını giyen en büyük oyuncu. Ancak İspanya'nın başkentinde geçirdiği dört yılda hiçbir kupa kaldıramadan ayrılıyor; Madrid, yurt içi kupalar yarışında hâlâ Barcelona'nın kilometrelerce gerisinde ve Avrupa'da elit seviyenin bir basamak altında. Weir gibi üst düzey yetenekleri elde tutabilmek için Real Madrid'in kadın takımında çok daha iyisini yapması şart. Onun ayrılığı çok büyük bir kayıp olacak. Not: F

    Lyon için: Bu yılki Şampiyonlar Ligi finalisti için bonservissiz harika bir hamle. Weir, en üst seviyede oyunun kaderini değiştirebilen bir oyuncu; son derece tecrübeli ve en büyük sahnelerde kanıtlanmış kaliteye sahip. Tüm bunlar, Avrupa'da bir kez daha zirveye çıkmak için artık dört yıla ulaşan bekleyişi sona erdirmek isteyen Lyon'a yardımcı olabilir. Lindsey Heaps'in ayrılmasıyla birlikte, İskoç milli oyuncu orta saha bölgesini de güçlendiriyor ve bu da Fransız devleri için gerçekten harika bir transfer anlamına geliyor. Not: A

    Weir için: Madrid'deki döneminde sürekli olarak müthiş bir performans sergilese de bunu gösterecek hiçbir kupası olmadan, Weir böyle bir transferi hak etti; bu hamle ona bolca kupa kazandırmalı. Daha önce de büyük kulüplerde oynadı; Madrid'e transferinden önce İngiltere'de Arsenal ve Manchester City formaları giydi. Şimdi ise sekiz kez Avrupa şampiyonu olan bir takımı temsil ederek tamamen başka bir seviyeye çıkma fırsatı yakalıyor. Lyon'un sahne aldığı platformlar düşünüldüğünde, bu transfer 30 yaşındaki oyuncunun yeteneği için daha fazla takdir görmesini de sağlamalı. Not: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal'dan Manchester City'ye)

    Arsenal için: Arsenal'ın bu yaz, çok sayıda sözleşmenin yenileme dönemine girmesiyle birlikte birkaç A takım oyuncusuna veda etmesi zaten bekleniyordu. Ancak haberlerde, sözleşmesinin sonuna gelen isimlerden biri olan Mead'i kulübün takımda tutmak istediği belirtiliyordu. Geçen sezon banko ilk 11 oyuncusu olmasa da, İngiltere milli oyuncusu yine de oldukça etkiliydi ve topa sahip olunan anlarda da topsuz oyunda da iki kez Avrupa şampiyonu olan takıma önemli katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin teklif ettiği sözleşme süresiyle eşleşemedi ve bu da istenmeyen bir vedaya yol açtı. Bu yaz onun yerini doğru doldurmak kritik olacak; çünkü bu hamle sonucunda kuzey Londra ekibi önemli bir yaratıcılık ve gol tehdidini kaybetti. Not: D

    Man City için: Man City'de kanat bölgelerinde seçenekler zaten oldukça fazla, bu da bu anlaşmayı birçok kişi açısından bir ölçüde şaşırtıcı kılıyor. Ayrıca 31 yaşına yeni girmiş bir oyuncuya üç yıllık sözleşme verilmesi de ister istemez dikkat çekiyor. Ancak Mead, yıllardır en üst seviyede istikrarlı şekilde iyi performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, tecrübe ve kazanma zihniyeti getiriyor. City gelecek sezon yeniden yerel şampiyonluklar için yarışmak istiyorsa, kadrosunu daha da derinleştirmesi gerekiyor; çünkü Şampiyonlar Ligi'ne dönüş de kapıda. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead de tam olarak bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Gelecek yıl bir Dünya Kupası olması nedeniyle, Mead'in Brezilya'da İngiltere adına kilit bir rol oynamak istemesi halinde bu sezon düzenli süre alması hayati önem taşıyor, tabii katılmaya hak kazanırlarsa. City'nin hücumdaki derinliği düşünüldüğünde bu transfer bunu mutlaka garanti etmiyor, ancak Andree Jeglertz'in takımının dört kulvarda birden mücadele edebilmesi halinde rotasyon büyük önem taşıyacak ve Mead'in bu nedenle bolca forma şansı bulup zamanla kendisini ilk 11'e yazdırması beklenebilir. Ayrıca bu transferin kanat oyuncusu açısından kişisel düzeydeki olumlu taraflarını da not etmek gerekir. 31 yaşında üst düzey bir kulüpten üç yıllık sözleşme almak bunlardan biri, geçen sezon City'de öne çıkan partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal'dan Chelsea'ye)

    Arsenal açısından: Arsenal'ın McCabe'in sözleşme durumunu ele alış biçimi baştan sona kafa karıştırıcıydı. Kilit bir oyuncu olmasına ve çok yönlülüğü sayesinde sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli olarak çözüm üretmesine rağmen, Arsenal İrlanda kaptanının ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyordu ve yaz yaklaşırken onun doğal olarak büyük ilgi görmesi de şaşırtıcı değildi. Ardından geri adım atıp ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic'in aktardığına göre bu teklif, "takım içinde geleceğe dönük çok spesifik bir rol" içindi ve oyuncu bu nedenle yeni bir meydan okumayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona'nın beki Ona Batlle'yi kadroya katmıyor olsalardı olacağından daha büyük bir darbe değil, ancak geçen sezon çeşitli mevkilerde sorun çözen McCabe ile onun çok yönlülüğünün gitmesine izin verilmesinden dolayı Arsenal'ın pişmanlık duymayacağını düşünmek zor, özellikle de artık bunu doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacak olması nedeniyle. Not: D

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için müthiş bir transfer. Kulübün, sol bekte takviyeye ihtiyaç duyan bir bölgeyi güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan yeni WSL şampiyonu Manchester City'nin elinden adeta McCabe'i kapmış görünmesi, bu görüşü daha da güçlendiriyor. Chelsea geçen sezon sol bekte Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekler kullandı, ancak bunların hiçbiri o mevkinin doğal oyuncusu değil. McCabe'in gelişi, Baltimore'un öne çıkarak tercih ettiği hücum rolüne kaymasına olanak tanıyor ve Buurman'ın da büyük ölçüde harika olduğu stoper rolünde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bunun yerine City'ye gitmeye yakın görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve onun varlığıyla Chelsea'nin ilk 11'i belirgin şekilde güçlenecek. Not: A

    McCabe açısından: Son 11 yılda kendisini Arsenal efsanesi olarak öne çıkardıktan sonra McCabe'in büyük bir rakibe katılma kararı, çok sayıda Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu üst düzey bir futbolcu ve bu, büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılması için bir fırsat. İngiltere'de kalıp bunu yapabilmesi için önünde her zaman çok fazla seçenek yoktu. Chelsea'ye çok uygun bir profil, kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bölümündeki seviyesine dönebilirse çok sayıda kupa kazanma fırsatına sahip olacak. Arsenal'ın ona biçtiği rolle ilgili teklifinden memnun olmadığı düşünüldüğünde, bireysel açıdan bu onun için bir yükseliş. Not: B