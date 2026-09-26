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Barcelona yıldızı Rodri, Manchester City'yi Premier Lig'deki 115 mali suçlama konusunda savundu
Eski işverenlerinin yanında yer alıyor
Rodri, Premier League ile süren hukuki mücadeleleri sırasında eski kulübüne desteğini açıkladı. Son haberler, İngiliz şampiyonunun 115 mali suçlamanın çok büyük bölümünde suçlu bulunmasının beklendiğini öne sürüyor.
Bu iddialara rağmen İspanya milli oyuncusu, Etihad Stadı'ndaki yönetime olan güvenini tam olarak koruyor. City, son haberleri resmen yalanlamadı; Premier League ise gizli süreç hakkında yorum yapmayı reddetti. Rodri, bu yaz Barcelona'ya katılmadan önce Manchester'da son derece başarılı yedi yıl geçirdi. Suçlamalar, 2024 Ballon d'Or kazananının 2019'da İngiltere'ye gelmesinden önceki bir döneme ilişkin.
- Getty Images
Gözlerinin içine bakarak
Rodri cuma günü basının karşısına çıktı ve City yöneticilerine güçlü destek verdi. Kulüp yöneticilerinin, devam eden suçlamalar konusunda oyuncu grubuna her zaman tamamen şeffaf davrandığını açıkladı.
Rodri, ESPN'in aktardığına göre, "Bize her zaman masumiyetlerine ne kadar güvendiklerini söylediler ve biri size bunu söylerken gözlerinin içine baktığınızda..." ifadelerini kullandı. "Biz her zaman sakindik, takımın bu tür konularda gergin olduğunu hiç görmedik."
Orta saha oyuncusu ayrıca, UEFA'nın ilk etapta City'yi Avrupa kupalarından men ettiği, ancak itirazın ardından kararın bozulduğu 2020'deki benzer bir durumu da hatırlattı.
"Kulübün masumiyetine inanıyorum" diye ekledi. "Kulübü iyi tanıyorum. O dönemde bize sakin olmamız söylendi ve her şeyin doğru şekilde yapıldığı ifade edildi."
Manchester City'nin başarısını savunmak
Son haberler, City'nin benzeri görülmemiş hakimiyet döneminin üzerine gölge düşürdü. Ancak Rodri, saha dışındaki hiçbir tartışmanın Pep Guardiola ve oyuncularının ortaya koyduğu büyük emeği silemeyeceğini vurguladı.
Rodri, "O kulüpte her gün yaşadığınızda, [Guardiola] Pep'le, sahiplerle, buna emek veren herkesle, bunca yıl boyunca elde ettiğimiz başarı için çok çalışan tüm insanlarla birlikte olduğunuzda... Bunu elimizden alamazlar" dedi.
"Bu, parayla satın alınabilecek bir şey değil; emek, ortaklık, omuz omuza durmak. Burada Wembley'de çok başarı yaşadık ve size söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti."
- Getty Images
Odak, Wembley'deki karşılaşmaya çevrildi
Şimdilik Premier League, City'nin mali davasına ilişkin gizli hukuk sürecini sürdürmeye devam edecek. Nihai bir sonuç, sonunda kulübün hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını, eğer herhangi bir sonuç olacaksa, ortaya koyacak. Bu arada Rodri, kulüp bağlılığını bir kenara bırakıp milli görevine odaklanmak zorunda. Orta saha oyuncusunun, İspanya'nın cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley'de İngiltere ile karşılaşacağı maçta takım kaptanı olması bekleniyor.
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