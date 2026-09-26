Barcelona yıldızı Rodri, Manchester City'yi Premier Lig'deki 115 mali suçlama konusunda savundu

Rodri cuma günü basının karşısına çıktı ve City yöneticilerine güçlü destek verdi. Kulüp yöneticilerinin, devam eden suçlamalar konusunda oyuncu grubuna her zaman tamamen şeffaf davrandığını açıkladı.

Rodri, ESPN'in aktardığına göre, "Bize her zaman masumiyetlerine ne kadar güvendiklerini söylediler ve biri size bunu söylerken gözlerinin içine baktığınızda..." ifadelerini kullandı. "Biz her zaman sakindik, takımın bu tür konularda gergin olduğunu hiç görmedik."

Orta saha oyuncusu ayrıca, UEFA'nın ilk etapta City'yi Avrupa kupalarından men ettiği, ancak itirazın ardından kararın bozulduğu 2020'deki benzer bir durumu da hatırlattı.

"Kulübün masumiyetine inanıyorum" diye ekledi. "Kulübü iyi tanıyorum. O dönemde bize sakin olmamız söylendi ve her şeyin doğru şekilde yapıldığı ifade edildi."