Barcelona yıldızı Rodri, Manchester City'yi Premier League'deki 115 mali suçlama konusunda savundu

Rodri cuma günü basının karşısına çıktı ve City yöneticilerine güçlü destek verdi. Kulübün devam eden suçlamalarla ilgili olarak oyuncu grubuna her zaman tamamen şeffaf davrandığını açıkladı.

Rodri, ESPN'in aktardığına göre, "Bize her zaman masumiyetlerine ne kadar güvendiklerini söylediler ve biri sizin gözünüzün içine bakıp bunu söylediğinde" dedi. "Biz her zaman sakindik, takımın bu tür şeyler yüzünden gergin olduğunu hiç görmedik."

Orta saha oyuncusu ayrıca 2020'deki benzer bir durumu da hatırlattı; o dönemde UEFA ilk etapta City'yi Avrupa kupalarından men etmiş, ancak itirazın ardından bu karar bozulmuştu.

"Kulübün masumiyetine inanıyorum" diye ekledi. "Kulübü iyi tanıyorum. O dönemde bize sakin olmamız ve her şeyin doğru şekilde yapıldığının söylendi."