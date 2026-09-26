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RodriGetty
Yosua Arya
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Barcelona yıldızı Rodri, Manchester City'yi Premier League'deki 115 mali suçlama konusunda savundu

Rodri
M.City
Premier Lig
Barcelona
La Liga

Manchester City'nin eski orta saha oyuncusu Rodri, kulübün Premier League'deki 115 mali suçlamayla ilgili davada suçlu bulunabileceğine yönelik haberler üzerine eski takımını sert şekilde savundu. Barcelona'nın yıldızı, İngiltere'de bulunduğu dönemde kulübün masum olduğuna dair güvence aldığını belirterek Etihad yönetimine tamamen güvendiğini vurguladı.

  • Eski işverenlerine destek veriyor

    Rodri, Premier League ile süren hukuki mücadelede eski kulübüne destek verdi. Son haberler, İngiliz kulübünün 115 mali suçlamanın büyük çoğunluğunda suçlu bulunmasının beklendiğini öne sürüyor.

    Bu iddialara rağmen İspanya Milli Takımı oyuncusu, Etihad Stadyumu yönetimine olan güvenini tamamen koruyor. City son haberleri resmen yalanlamadı, Premier League ise gizli süreç hakkında yorum yapmayı reddetti. Rodri, bu yaz Barcelona'ya katılmadan önce Manchester'da son derece başarılı yedi yıl geçirdi. Suçlamalar, 2024 Ballon d'Or kazananının 2019'da İngiltere'ye gelmesinden önceki bir döneme ilişkin.

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  • RodriGetty Images

    Gözlerinin içine bakarak

    Rodri cuma günü basının karşısına çıktı ve City yöneticilerine güçlü destek verdi. Kulübün devam eden suçlamalarla ilgili olarak oyuncu grubuna her zaman tamamen şeffaf davrandığını açıkladı.

    Rodri, ESPN'in aktardığına göre, "Bize her zaman masumiyetlerine ne kadar güvendiklerini söylediler ve biri sizin gözünüzün içine bakıp bunu söylediğinde" dedi. "Biz her zaman sakindik, takımın bu tür şeyler yüzünden gergin olduğunu hiç görmedik."

    Orta saha oyuncusu ayrıca 2020'deki benzer bir durumu da hatırlattı; o dönemde UEFA ilk etapta City'yi Avrupa kupalarından men etmiş, ancak itirazın ardından bu karar bozulmuştu.

    "Kulübün masumiyetine inanıyorum" diye ekledi. "Kulübü iyi tanıyorum. O dönemde bize sakin olmamız ve her şeyin doğru şekilde yapıldığının söylendi."

  • Manchester City'nin başarısını savunmak

    Son dönemde çıkan haberler, City'nin eşi benzeri görülmemiş hakimiyet döneminin üzerine gölge düşürdü. Ancak Rodri, saha dışındaki hiçbir tartışmanın Pep Guardiola ve oyuncularının ortaya koyduğu büyük emeği silemeyeceğini vurguladı.

    Rodri, "O kulüpte her gün yaşadığınızda, Pep'le [Guardiola], sahipleriyle, sahip olduğumuz başarıyı elde etmek için bunca yıl çok çalışan herkesle birlikte olduğunuzda, bunu bizden alamazlar" dedi.

    "Bu, parayla ödenen bir şey değil; emek, ortaklık, omuz omuza durmak. Burada Wembley'de çok başarı yaşadık ve size şunu söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti."

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  • RodriGetty Images

    Wembley'deki maça odaklanılıyor

    Şimdilik Premier League, City'nin mali davasına ilişkin gizli hukuki sürecini sürdürecek. Nihai sonuç, kulübün varsa hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını eninde sonunda ortaya koyacak. Bu sırada Rodri'nin kulüp sadakatini bir kenara bırakıp milli görevine odaklanması gerekiyor. Orta saha oyuncusu, İspanya'nın cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley'de İngiltere ile karşılaşacağı maçta takım kaptanı olmaya hazırlanıyor.

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