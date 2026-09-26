Getty
Çeviri:
Barcelona yıldızı Rodri, Manchester City'yi Premier League'deki 115 mali suçlama konusunda savundu
Eski işverenlerine destek veriyor
Rodri, Premier League ile süren hukuki mücadelede eski kulübüne destek verdi. Son haberler, İngiliz kulübünün 115 mali suçlamanın büyük çoğunluğunda suçlu bulunmasının beklendiğini öne sürüyor.
Bu iddialara rağmen İspanya Milli Takımı oyuncusu, Etihad Stadyumu yönetimine olan güvenini tamamen koruyor. City son haberleri resmen yalanlamadı, Premier League ise gizli süreç hakkında yorum yapmayı reddetti. Rodri, bu yaz Barcelona'ya katılmadan önce Manchester'da son derece başarılı yedi yıl geçirdi. Suçlamalar, 2024 Ballon d'Or kazananının 2019'da İngiltere'ye gelmesinden önceki bir döneme ilişkin.
- Getty Images
Gözlerinin içine bakarak
Rodri cuma günü basının karşısına çıktı ve City yöneticilerine güçlü destek verdi. Kulübün devam eden suçlamalarla ilgili olarak oyuncu grubuna her zaman tamamen şeffaf davrandığını açıkladı.
Rodri, ESPN'in aktardığına göre, "Bize her zaman masumiyetlerine ne kadar güvendiklerini söylediler ve biri sizin gözünüzün içine bakıp bunu söylediğinde" dedi. "Biz her zaman sakindik, takımın bu tür şeyler yüzünden gergin olduğunu hiç görmedik."
Orta saha oyuncusu ayrıca 2020'deki benzer bir durumu da hatırlattı; o dönemde UEFA ilk etapta City'yi Avrupa kupalarından men etmiş, ancak itirazın ardından bu karar bozulmuştu.
"Kulübün masumiyetine inanıyorum" diye ekledi. "Kulübü iyi tanıyorum. O dönemde bize sakin olmamız ve her şeyin doğru şekilde yapıldığının söylendi."
Manchester City'nin başarısını savunmak
Son dönemde çıkan haberler, City'nin eşi benzeri görülmemiş hakimiyet döneminin üzerine gölge düşürdü. Ancak Rodri, saha dışındaki hiçbir tartışmanın Pep Guardiola ve oyuncularının ortaya koyduğu büyük emeği silemeyeceğini vurguladı.
Rodri, "O kulüpte her gün yaşadığınızda, Pep'le [Guardiola], sahipleriyle, sahip olduğumuz başarıyı elde etmek için bunca yıl çok çalışan herkesle birlikte olduğunuzda, bunu bizden alamazlar" dedi.
"Bu, parayla ödenen bir şey değil; emek, ortaklık, omuz omuza durmak. Burada Wembley'de çok başarı yaşadık ve size şunu söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti."
- Getty Images
Wembley'deki maça odaklanılıyor
Şimdilik Premier League, City'nin mali davasına ilişkin gizli hukuki sürecini sürdürecek. Nihai sonuç, kulübün varsa hangi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını eninde sonunda ortaya koyacak. Bu sırada Rodri'nin kulüp sadakatini bir kenara bırakıp milli görevine odaklanması gerekiyor. Orta saha oyuncusu, İspanya'nın cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley'de İngiltere ile karşılaşacağı maçta takım kaptanı olmaya hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun