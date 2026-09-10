Getty Images Sport
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Barcelona yıldızı Rodri, 5-0'lık farklı galibiyet sırasında kameraya yansıyan "zayıf" sözü sonrası Valencia'dan kamuoyu önünde özür diledi
Dudak okuma kameraları Rodri'yi ele verdi
Tartışma, geçen hafta sonu Barcelona'nın Mestalla'da Valencia'yı 5-0 gibi net bir skorla dağıtması sırasında patlak verdi. Bu sonuç, şu anda La Liga tablosunun dibine demir atmış Los Che'nin sıkıntılarını daha da artırdı. Sahadaki oyun tek taraflı olsa da, asıl drama konuk ekibin kulübesinde yaşandı. Yayıncı Movistar, Rodri, Pau Cubarsi ve Raphinha arasındaki özel konuşmayı yüksek çözünürlüklü görüntülerle kayda aldı.
Haberlere göre Rodri'nin, takım arkadaşlarına "Onlar gerçekten çok zayıf (Valencia). Orta sahayı bile geçemediler" dediği görüldü. Söz konusu görüntüler daha sonra konuşmayı ayrıntılarıyla aktaran bir seslendirmeyle yayımlandı ve mevcut durumları göz önüne alındığında bu yorumları saygısızca bulan Valencia taraftarının anında tepkisini çekti.
- Getty Images Sport
Jose Gaya'ya doğrudan bir özür
Sözlerinin yol açabileceği potansiyel zararı fark eden Rodri, olay daha da büyümeden önce perde arkasında durumu düzeltmek için hemen adım attı. Eski Manchester City oyuncusu, olayın kendi cephesini anlatmak ve üzüntüsünü dile getirmek için Valencia kaptanı Jose Gaya ile bizzat iletişime geçti.
Orta saha oyuncusu daha sonra çarşamba gecesi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1 mağlup ettiği etkileyici galibiyetin ardından durumu kamuoyu önünde ele almayı seçti. Karma alanda gazetecilere konuşan oyuncu, gerçeği ortaya koymak ve bu olayın geride kalmasını sağlamak konusunda istekliydi.
Yorumların bağlamına açıklık getirmek
Maç sonrası röportajında Rodri, niyeti ve sızdırılan görüntülerin niteliği konusunda net konuştu. Rodri sözlerine, "Her şeyden önce, kırılmış olabilecek herkesten özür dilemek istiyorum" diyerek başladı. "Arkadaşım Jose Gaya ile telefonda konuştum ve ondan da tüm takımdan da özür diledim.
"Bunun bir şaşkınlık ifadesi olduğunu açıkça belirtmek istiyorum; videoyu izleyen herkes, hiçbir noktada alay etmeyi ya da herhangi bir takımı bağlamından kopararak hedef almayı amaçlamadığımı görebilir. Tam tersine."
Valencia kulübüne duyduğu saygıyı da dile getirmeyi sürdüren Rodri, şöyle konuştu: "Valencia'nın, bu ligin en iyi kulüplerinden biri olarak hak ettiği yere dönmesini umuyorum. Bu özel bir konuşmaydı. Hepimiz bazen bazı şeylerin bağlamından koparıldığını öğrenmeliyiz, ancak hiçbir noktada saygısızlık etme niyetim olmadı."
- Joan Gosa
Odak yeniden Barcelona'nın galibiyet serisine çevrildi
Sahada ise dikkat dağıtıcı unsurlar, Barcelona'nın ivmesini yavaşlatmak için pek bir şey yapamadı; Katalan ekibi Avrupa macerasına şık bir başlangıç yapmak için Feyenoord'u farklı geçti. Orta sahada kilit bir rol oynayan Rodri'nin yanı sıra Karim Adeyemi, Lamine Yamal, Raphinha'nın iki golü ve Gabriel Jesus'un ilk maçındaki golü, 5-1'lik net galibiyeti getirdi.
Valencia olayı artık umarız geride kalmışken, Rodri ve Barcelona'daki takım arkadaşları yeniden lig görevlerine odaklanacak. Katalan devi, sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmek ve lig tablosunun zirvesindeki yerini korumak için pazar günü Levante ile karşılaşacak.
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