Tartışma, geçen hafta sonu Barcelona'nın Mestalla'da Valencia'yı 5-0 gibi net bir skorla dağıtması sırasında patlak verdi. Bu sonuç, şu anda La Liga tablosunun dibine demir atmış Los Che'nin sıkıntılarını daha da artırdı. Sahadaki oyun tek taraflı olsa da, asıl drama konuk ekibin kulübesinde yaşandı. Yayıncı Movistar, Rodri, Pau Cubarsi ve Raphinha arasındaki özel konuşmayı yüksek çözünürlüklü görüntülerle kayda aldı.

Haberlere göre Rodri'nin, takım arkadaşlarına "Onlar gerçekten çok zayıf (Valencia). Orta sahayı bile geçemediler" dediği görüldü. Söz konusu görüntüler daha sonra konuşmayı ayrıntılarıyla aktaran bir seslendirmeyle yayımlandı ve mevcut durumları göz önüne alındığında bu yorumları saygısızca bulan Valencia taraftarının anında tepkisini çekti.



