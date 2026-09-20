Getty Images Sport
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Barcelona yıldızı Fermin Lopez, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından İspanya Milli Takımı'na dönüşün keyfini çıkarırken Raphinha'yı "müthiş" diye övdü
Fermin, İspanya Milli Takımı'yla kendini affettirdi
Fermin, Sanchez Pizjuan'da son düdüğün ardından büyük bir memnuniyet sergiledi; bunun nedeni yalnızca takımının hanesine yazılan üç puan değil, aynı zamanda ufukta görünen kişisel bir dönüm noktasıydı. Yakındaki El Campillo'dan çıkan La Masia mezunu, Luis de la Fuente'nin İspanya kadrosuna yeniden çağrıldı ve bu çağrı yaklaşan Uluslar Ligi maçları için geldi. 23 yaşındaki oyuncu için bu, yaz başında yaşadığı fiziksel bir aksaklığın 2026 Dünya Kupası'na katılmasını engellemesinin ardından duygusal açıdan önemli bir eşik anlamına geliyor.
Orta saha oyuncusu, son dönemde yaşadığı sıkıntıların ağırlığını gizlemedi. "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Dünya Kupası'na gidememek çok zordu. Sezona iyi başladım ve milli takıma geri döndüğüm için mutluyum" dedi Fermin.
- Getty Images Sport
Raphinha'nın bir '9' olarak dikkat çekici dönüşümü
Fermin uluslararası arenada gördüğü takdiri kutlarken, geceye damga vuran isim Sevilla savunmasını klinik hat-trick'iyle dağıtan Raphinha oldu. Brezilyalı oyuncu Flick yönetiminde taktiksel bir evrim geçirdi; geleneksel olarak geniş alanda kalmak yerine sık sık merkez bölgelerde görev yapıyor. Bu değişim de çarpıcı sonuçlar verdi ve eski Leeds United oyuncusu, yalnızca yedi maçta 12 gole ulaşarak Pichichi ödülü yarışında kendisini erkenden zirveye taşıdı. Fermin de takım arkadaşının yeni sorumluluklarına ne kadar etkili şekilde uyum sağladığını vurgulamakta gecikmedi.
"Raphinha bizim beklenmedik 9 numaramız. Raphinha'nın yaptıkları müthiş. O çok iyi ve her pozisyona uyum sağlıyor. Ona pasları veriyoruz, o da golleri atıyor. Daha önce hiç santrfor olarak oynamamıştı ve çok iyi sayılar yakalıyor," dedi Fermin.
Baskının üstesinden gelmek
Fermín daha sonra Sevilla deplasmanında oynamanın zorluğunu vurguladı; rakibin kendi taraftarı önünde büyük bir baskı yarattığını belirtti. Ayrıca takımın taktik yaklaşımına da ışık tuttu ve sergiledikleri performansın teknik direktörün açık talimatlarını yansıttığını söyledi. Takımın maç boyunca yüksek tempoyu koruması bekleniyor; top kaybedildiği anda sahada önde agresif baskıya özellikle önem veriliyor.
Fermín, “Sevilla burada, kendi stadında bize çok baskı yapıyor ve Raphinha’nın attığı üç gol belirleyici oldu. Teknik direktör bizden çok yoğun olmamızı, topu kaybettikten sonra önde baskı yapmamızı istiyor” dedi.
- AFP
Üç haftalık araya girerken
Bu zorlu mücadelede alınan galibiyet, Barcelona'ya ligde üst üste yedinci zaferini getirdi ve tüm kulvarlardaki etkileyici serisini sekiz galibiyete çıkardı. Uluslararası maçların şimdi ön plana geçmesiyle birlikte taraftarları, takımın yeniden sahaya çıkmasından önce üç haftalık bir ara bekliyor. Katalan ekibi sezona resmen 10 Ekim'de, Getafe ile karşı karşıya geldiğinde dönecek.
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