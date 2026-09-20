Fermin, Sanchez Pizjuan'da son düdüğün ardından büyük bir memnuniyet sergiledi; bunun nedeni yalnızca takımının hanesine yazılan üç puan değil, aynı zamanda ufukta görünen kişisel bir dönüm noktasıydı. Yakındaki El Campillo'dan çıkan La Masia mezunu, Luis de la Fuente'nin İspanya kadrosuna yeniden çağrıldı ve bu çağrı yaklaşan Uluslar Ligi maçları için geldi. 23 yaşındaki oyuncu için bu, yaz başında yaşadığı fiziksel bir aksaklığın 2026 Dünya Kupası'na katılmasını engellemesinin ardından duygusal açıdan önemli bir eşik anlamına geliyor.

Orta saha oyuncusu, son dönemde yaşadığı sıkıntıların ağırlığını gizlemedi. "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Dünya Kupası'na gidememek çok zordu. Sezona iyi başladım ve milli takıma geri döndüğüm için mutluyum" dedi Fermin.