Katalonya'da zorlu dönemlerden geçtikten sonra 100 maça ulaşmanın hem kendisi hem de ailesi için çok şey ifade ettiğini kabul etti. Son düdüğün ardından konuşan Christensen, bu kilometre taşına ulaşmaktan duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Christensen, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Çok mutluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor" dedi. "Bu noktaya ulaşmak zaman aldı ama benim ve ailem için büyük anlam taşıyor.

"İlk günden beri kendimizi hoş karşılanmış hissettik, burada olmayı seviyoruz ve bundan sonra gelecek şeyleri heyecanla bekliyoruz. Şu anda bu bizim için çok şey ifade ediyor ve çok mutluyuz.

"İlk iki sezona çok iyi başladım ama sonraki iki sezonu sakatlıklar etkiledi. Benim için mesele, oyundan yeniden keyif almayı bulmak, maçların tadını çıkarmak ve her maçı tek tek ele almaktı."