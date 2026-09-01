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Yosua Arya

Çeviri:

Barcelona yıldızı Andreas Christensen, Rayo Vallecano karşısındaki farklı galibiyetin ardından önemli bir dönüm noktasına ulaştı

A. Christensen
Barcelona
Barcelona - Rayo Vallecano
La Liga

Barcelona savunmacısı Andreas Christensen, kulüpteki 100. maçını Rayo Vallecano karşısında alınan etkileyici 5-2'lik galibiyette kutladı. 30 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunlarını nasıl aştığını anlattı ve Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek gerekli kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

  • Christensen, Barcelona formasıyla 100. maçına çıktı

    Christensen, Barcelona formasıyla 100. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. Bu kilometre taşı, Rayo Vallecano karşısında alınan 5-2'lik galibiyet sırasında geldi. 30 yaşındaki Danimarkalı savunmacı maçı baştan sona tamamlarken, karşılaşmanın ardından takım arkadaşları kendisine 100. maç anısına hatıra bir forma verdi. Bu an, tribünden izleyen oğluyla birlikte bu başarıyı kutlayan Christensen için duygusal açıdan da özel bir anlam taşıdı.

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    Danimarkalı savunmacı duygusal yolculuğunu anlatıyor

    Katalonya'da zorlu dönemlerden geçtikten sonra 100 maça ulaşmanın hem kendisi hem de ailesi için çok şey ifade ettiğini kabul etti. Son düdüğün ardından konuşan Christensen, bu kilometre taşına ulaşmaktan duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

    Christensen, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Çok mutluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor" dedi. "Bu noktaya ulaşmak zaman aldı ama benim ve ailem için büyük anlam taşıyor.

    "İlk günden beri kendimizi hoş karşılanmış hissettik, burada olmayı seviyoruz ve bundan sonra gelecek şeyleri heyecanla bekliyoruz. Şu anda bu bizim için çok şey ifade ediyor ve çok mutluyuz.

    "İlk iki sezona çok iyi başladım ama sonraki iki sezonu sakatlıklar etkiledi. Benim için mesele, oyundan yeniden keyif almayı bulmak, maçların tadını çıkarmak ve her maçı tek tek ele almaktı."

  • Christensen, Şampiyonlar Ligi kupasını hedefliyor

    Geleceğe bakan Danimarkalı milli oyuncu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusunda güçlü bir özgüven taşıdığını dile getirerek şöyle dedi: "Bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Bunu son iki sezonda kanıtladık.

    "Bunu her iki açıdan da deneyimledim; hem saha dışında hem de oynarken. Takımın içinde ve çevresindeki atmosferin, her şeyi kazanmak için gereken seviyeye sahip olduğumuza dair ortak bir inancı yansıttığını hissediyorum. Bu sezon hedefimiz bu: her maça ve her kupaya adım adım yaklaşmak"

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    Savunmacı gözünü Valencia maçına dikti

    Christensen, yeni sezonun başında takımdaki yerini yeniden sağlamlaştırdı ve Barcelona'nın ilk üç maçının ikisinde 90 dakika sahada kaldı. Stoper, şimdi Barcelona bir sonraki La Liga maçında Valencia ile karşılaşmaya hazırlanırken ilk 11'deki yerini korumayı umacak.

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