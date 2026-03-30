Barcelona yeni bir kaleci hedefini belirledi, ancak Marc-Andre ter Stegen sorunu hâlâ çözülmedi

Ter Stegen'in sağlık sorunları, bu sezon La Liga ve Copa del Rey'de sadece üç maça çıkıp 270 dakika sahada kalmasına neden olarak forma giyme süresini ciddi şekilde kısıtladı. Sırt ameliyatından sonra yedek kulübesinde bekleyen oyuncu, Ocak ayında Girona'ya kiralandı. Yeni kulübüyle iki lig maçı oynadı ancak hamstring sakatlığı geçirdi ve bu nedenle yedi maç daha sahalardan uzak kaldı. Sonuç olarak, Dünya Kupası yaklaşırken milli takımda yer alma şansı giderek azalıyor.

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Ona saygımdan dolayı bu ihtimali tamamen dışlamıyorum, ancak genel durumuna bakıldığında şansının çok, çok, çok az olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Nagelsmann şunları ekledi: "Rehabilitasyonunu hızlandırması gerekiyor. Oldukça iyi gidiyor ve artık çok fazla ağrısı yok, sadece birazcık var, ancak bu zaman alıyor. Artık 21 yaşında değil ve birkaç maç tecrübesi var; sadece nasıl gittiğini görmek zorundayız."