Barcelona yeni bir kaleci hedefini belirledi, ancak Marc-Andre ter Stegen sorunu hâlâ çözülmedi
Yeni bir birincilik peşinde
AS'ye göre Barcelona, kaleci kadrosunda büyük bir revizyon için planlar yapmaya başladı; Garcia, gelecekte ilk 11'de yerini garantileyen tek isim olarak öne çıkıyor. Deco transfer piyasasını tararken, Real Sociedad'ın kalecisi Remiro yeni bir hedef olarak gündeme geldi. Bask kulübü, oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı ve yüksek bedeli nedeniyle bu yaz transferi zorlaşıyor. Bununla birlikte, haberde kalecinin Spotify Camp Nou'ya transfer olmakla ilgilendiği ve menajerinin Deco ile temasa geçtiği iddia ediliyor. 2027'de gerçekleşecek bir transfer daha mantıklı görünse de, ön görüşmeler kulübün yeni bir döneme hazırlandığını gösteriyor.
Gaziler sorununu çözmek
Teknik direktör Hansi Flick’in karşı karşıya olduğu en karmaşık sorun Ter Stegen ile ilgili. Sezonun geri kalanı için Girona’ya kiralanan tecrübeli kalecinin, tartışmasız ilk 11’de yer aldığı on yıllık dönemi sona erdi. 2028’e kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, kulüp yönetimi onun en üst seviyedeki kariyerinin sona erdiğine karar verdi. Ancak, fiziksel sorunları olan bir kaleciye kalıcı bir çıkış yolu bulmak zorlu bir görev olarak görünüyor. Ter Stegen, geçmişte yedek kalıcı olmakta zorlanmış ve 2016 yılında Claudio Bravo'nun yerine ilk 11'de oynamak için ünlü bir ültimatom vermişti. Ancak, geçen yaz yaşanan gerginliğin ardından ilişkiler yumuşadı ve Barcelona, Ter Stegen'in yedek rolünü kabul etmemesi durumunda kendisine bir teklif gelmesini umuyor.
Azalan Dünya Kupası umutları ve sakatlık sorunları
Ter Stegen'in sağlık sorunları, bu sezon La Liga ve Copa del Rey'de sadece üç maça çıkıp 270 dakika sahada kalmasına neden olarak forma giyme süresini ciddi şekilde kısıtladı. Sırt ameliyatından sonra yedek kulübesinde bekleyen oyuncu, Ocak ayında Girona'ya kiralandı. Yeni kulübüyle iki lig maçı oynadı ancak hamstring sakatlığı geçirdi ve bu nedenle yedi maç daha sahalardan uzak kaldı. Sonuç olarak, Dünya Kupası yaklaşırken milli takımda yer alma şansı giderek azalıyor.
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Ona saygımdan dolayı bu ihtimali tamamen dışlamıyorum, ancak genel durumuna bakıldığında şansının çok, çok, çok az olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Nagelsmann şunları ekledi: "Rehabilitasyonunu hızlandırması gerekiyor. Oldukça iyi gidiyor ve artık çok fazla ağrısı yok, sadece birazcık var, ancak bu zaman alıyor. Artık 21 yaşında değil ve birkaç maç tecrübesi var; sadece nasıl gittiğini görmek zorundayız."
Acil durum seçeneklerinin değerlendirilmesi ve gençler
Alman oyuncunun durumunun ötesinde, Barcelona’nın elinde Szczesny’nin sözleşmesini yaklaşık 2 milyon avroluk sabit bir tazminat bedeli karşılığında feshetmesine olanak tanıyan özel bir fesih maddesi bulunuyor. Takımda kalması halinde, 36 yaşındaki oyuncu güvenilir bir yedek olarak görev yapacak. Bu arada Deco, ABD 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Diego Kochen gibi gelecek vaat eden akademi yeteneklerini yakından takip ediyor. İki sezon boyunca A takım ve yedek takım arasında görevlerini dengeleyen genç oyuncunun, yakında A takımda yer almaya çalışması bekleniyor. Ayrıca, Inaki Pena'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar Elche'de devam ediyor, ancak kulübün yeni sezon başlamadan önce fon yaratmak için onu satması bekleniyor.