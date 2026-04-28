Barcelona, yaz transfer döneminde gerçekleştirebileceği büyük hamle öncesinde, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Xavi Simons ve diğer DÖRT Tottenham oyuncusunu takip ediyor

Diario SPORT’a göre, Barcelona, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda yaşanmakta olan krizi yakından takip eden büyük Avrupa kulüpleri arasında yer alıyor. Spurs şu anda Premier Lig’de kalma mücadelesi veriyor ve Championship’e düşmeleri halinde, en değerli oyuncularının önemli ölçüde düşük fiyatlarla kulüpten ayrılmasına yol açabilir.

Blaugrana yönetiminin, Tottenham'ın ilk takım kadrosundaki en az beş önemli oyuncuyu takip ettiği söyleniyor. Karmaşık mali kısıtlamalarla boğuşmaya devam eden Barcelona gibi bir kulüp için, Premier Lig'de kendini kanıtlamış yetenekleri uygun fiyatlarla transfer etme olasılığı, bu yaz göz ardı edemeyecekleri eşsiz bir piyasa fırsatı sunuyor.