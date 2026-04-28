Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, yaz transfer döneminde gerçekleştirebileceği büyük hamle öncesinde, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Xavi Simons ve diğer DÖRT Tottenham oyuncusunu takip ediyor
Barça, Tottenham yıldızlarını ucuza transfer etmeyi planlıyor
Diario SPORT’a göre, Barcelona, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda yaşanmakta olan krizi yakından takip eden büyük Avrupa kulüpleri arasında yer alıyor. Spurs şu anda Premier Lig’de kalma mücadelesi veriyor ve Championship’e düşmeleri halinde, en değerli oyuncularının önemli ölçüde düşük fiyatlarla kulüpten ayrılmasına yol açabilir.
Blaugrana yönetiminin, Tottenham'ın ilk takım kadrosundaki en az beş önemli oyuncuyu takip ettiği söyleniyor. Karmaşık mali kısıtlamalarla boğuşmaya devam eden Barcelona gibi bir kulüp için, Premier Lig'de kendini kanıtlamış yetenekleri uygun fiyatlarla transfer etme olasılığı, bu yaz göz ardı edemeyecekleri eşsiz bir piyasa fırsatı sunuyor.
- Getty Images Sport
Simons için olası bir dönüş
Barcelona, Simons ve Lucas Bergvall'dan oluşan yaratıcı ikiliyi yakından takip ediyor. Simons, Barça'nın altyapısından yetişti ve Tottenham orta sahasının en değerli oyuncusu olarak görülüyor. Barça'ya geri dönüş, Hollanda milli takım oyuncusu için bir döngünün tamamlanması anlamına gelecek ve kulübün yaratıcı kadrosuna daha fazla yetenek ve çok yönlülük katacaktır.
Bergvall'a olan ilgi de aynı derecede ilgi çekici, zira genç İsveçli oyuncunun, nihayetinde Tottenham'ı seçmeden önce Katalan kulübüne katılmak üzere olduğu bildirildi. Londra'daki kariyeri sakatlık sorunları ve sınırlı süre alması nedeniyle aksasa da, Blaugrana onun yüksek potansiyelinden emin ve iki yıl önce kaçırdıkları bu oyuncuyu nihayet kadrolarına katabilirler.
Van de Ven ve Romero ile savunma hattını güçlendirmek
Camp Nou’daki oyuncu izleme departmanı, Hansi Flick’in savunma seçeneklerini güçlendirmeye odaklanmış durumda ve Micky van de Ven ile Cristian Romero’yu öncelikli hedefler olarak belirlemiş durumda. Her iki oyuncu da İngiltere’de üst düzey performanslarıyla kendilerini kanıtlamış durumda ve Barcelona’nın savunma hattında yer almak için hemen en üst düzey rekabet ortamı yaratacaklar.
Van de Ven, patlayıcı geri dönüş hızı ve arka alandan oyun kurma konusundaki rahatlığı nedeniyle özellikle cazip bir aday olarak görülüyor. Sol ayakla oynayan bir stoper olan Hollandalı oyuncu, akademinin yıldızı Pau Cubarsi için ideal bir uzun vadeli partner olarak görülüyor ve Barcelona'ya Avrupa futbolundaki en dengeli savunma ikililerinden birini sunabilir.
Barcelona'nın listesindeki beşinci isim İspanya milli takımı oyuncusu Pedro Porro. Sağ bek oyuncusunun hücum profili, geleneksel Barcelona kalıbına mükemmel bir şekilde uyuyor, ancak transferi büyük olasılıkla Jules Kounde'nin geleceğine bağlı olacak. Haberlere göre Barcelona, mali dengesini sağlamak amacıyla bu yaz Kounde için tekliflere açık. Fransız oyuncunun ayrılması durumunda, Porro, Flick'in aradığı derinlerden gelen hücum tehdidini sağlayacak ideal aday olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Premier Lig sıralaması yaz stratejisini belirleyecek
Şu an için bu iddialı transfer planları, Premier Lig sıralamasına bağlı durumda. İngiltere'nin en üst liginde sadece dört maç kalmışken, bu transferlerin finansal olarak gerçekleştirilebilirliği tamamen Tottenham'ın ligdeki konumunu koruyup koruyamayacağına ya da "küme düşme indirimi"nin devreye girip girmeyeceğine bağlı. Düşünülemez bir şey olur ve Spurs küme düşerse, Barcelona Avrupa'nın dört bir yanından gelen sert rekabetle karşı karşıya kalacak. Ancak Camp Nou'nun cazibesi ve Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönme şansı, kaotik geçmesi beklenen yaz transfer döneminde Blaugrana'ya avantaj sağlayabilir.