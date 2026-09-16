APL
Çeviri:
Barcelona'ya transfer müjdesi mi? Atletico Madrid yöneticisi, Julian Alvarez'in serbest kalma bedelini tek bir şartla düşürme sözü verdi
Yaz aylarında engellenen bir transfer ve gergin ilişkiler
Alvarez, yaz transfer döneminin manşetlerine, Barcelona'ya transferini organize etmek için yaptığı sansasyonel ancak sonuçta başarısız kalan girişiminin ardından damga vurdu. Arjantinli forvet, isteğine rağmen İspanya'nın başkentinde kalmak zorunda kaldı ve bu durum Atletico Madrid ile ilişkisinin gerilmesine yol açtı.
İçerideki sürtüşmeye rağmen Alvarez, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Hücum oyuncusu bu sezon şu ana kadar üç maçta forma giydi ve özellikle Liverpool karşısında 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
Ancak Barcelona'nın ilgisi, anlaşmanın mali gerçekleri nedeniyle tamamen durdu. Atletico, doğrudan onun dudak uçuklatan 500 milyon €'luk (422 milyon £) serbest kalma maddesine işaret etti; Katalan devi bu rakamı karşılayamadı.
- AFP
Gil Marin'den gol sayısı konusunda yüksek hedef
İspanyol yayın organı El Chiringuito'ya göre, Atletico Madrid'in tutumu nihayet yumuşuyor. Haberlere göre kulüp başkanı Gil Marin, Alvarez'in sahada çok net bir şartı yerine getirmesi halinde oyuncunun fahiş serbest kalma bedelini düşürme sözü verdi.
Bu indirimin devreye girmesi için forvetin bu sezon tüm kulvarlarda en az 20 gol atması gerekiyor. Madrid'deki üretken performans geçmişi göz önüne alındığında, bu hedef yetenekli hücumcu için oldukça ulaşılabilir görünüyor.
Alvarez geçen sezon tam 20 gol attı ve kulüpteki ilk sezonunda da etkileyici bir şekilde 29 gole ulaştı. Bu kilometre taşına bir kez daha ulaşması, görünüşe göre çıkış yolunu çok daha kolay hale getirecek.
Barcelona'nın müthiş başlangıcı ve hücumdaki derinliği
Şu an için Barcelona, Alvarez'in durumundan tamamen etkilenmiyormuş gibi görünebilir. Katalan ekibi, Raphinha ve Lamine Yamal'ın yıkıcı formu sayesinde sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve Avrupa'nın en üretken takımı hâline geldi.
Ancak böylesine tempolu bir çizgiyi zorlu bir sezon boyunca korumak kolay değil. Alvarez kalibresinde bir hücumcunun kadroya katılması, takıma kritik kalite katacak ve şu anda ilk 11'deki kanat oyuncularının omuzlarında olan ağır hücum yükünü hafifletecektir.
Raphinha ya da Yamal'dan birinin zamansız bir sakatlık yaşaması, Barcelona'nın gol yollarındaki ivmesini bir anda sekteye uğratabilir. Ocakta hamle yapsın ya da gelecek yaza kadar beklesin, çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroya katmak Barcelona için mantıklı bir uzun vadeli strateji olmaya devam ediyor.
- AFP
Yaz ayrılığı ufukta
Serbest kalma bedelini düşürme vaadi Barcelona için uzun vadeli umut verse de, kış döneminde hemen bir transfer gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal. Atletico'nun gol üretme konusundaki durumu, Alvarez'in geleceğinin gerçekçi biçimde ancak mevcut sezonun sonunda yeniden değerlendirilmesi anlamına geliyor.
Şimdilik Arjantinlinin, Simeone'nin takımı için sahada gerekeni yapmaya odaklanması gerekiyor. Her zamanki istikrarıyla fileleri havalandırır ve 20 gol barajına ulaşırsa, gelecek yaz Katalonya'ya sansasyonel bir transferin kapısı nihayet açılacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun