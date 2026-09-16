Alvarez, yaz transfer döneminin manşetlerine, Barcelona'ya transferini organize etmek için yaptığı sansasyonel ancak sonuçta başarısız kalan girişiminin ardından damga vurdu. Arjantinli forvet, isteğine rağmen İspanya'nın başkentinde kalmak zorunda kaldı ve bu durum Atletico Madrid ile ilişkisinin gerilmesine yol açtı.

İçerideki sürtüşmeye rağmen Alvarez, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Hücum oyuncusu bu sezon şu ana kadar üç maçta forma giydi ve özellikle Liverpool karşısında 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

Ancak Barcelona'nın ilgisi, anlaşmanın mali gerçekleri nedeniyle tamamen durdu. Atletico, doğrudan onun dudak uçuklatan 500 milyon €'luk (422 milyon £) serbest kalma maddesine işaret etti; Katalan devi bu rakamı karşılayamadı.



