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Barcelona'ya transfer müjdesi! Joao Cancelo'nun 15 milyon avroluk fiyat etiketi hakkında son gelişmeler
Al-Hilal, Cancelo için maddi taleplerinden vazgeçti
Al-Hilal ile yürütülen görüşmelerin ilerlemesi, Barça'nın Cancelo'yu kalıcı olarak kadrosunda tutma umutlarına yeni bir ivme kazandırdı. Suudi Pro Ligi ekibi, daha önce bu defans oyuncusu için 15 milyon avroluk bir fiyat biçmişti; ancak Mundo Deportivo'nun haberine göre, kulüp artık bu rakamı düşürmeye hazır. Bu tutum değişikliği, büyük ölçüde süper menajer Jorge Mendes'in aracılık ettiği kulüpler arasındaki sürekli diyalogun ardından geldi.
32 yaşındaki defans oyuncusu, Blaugrana makinesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiği Camp Nou'da kalma arzusunu açıkça dile getirmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar, Suudi tarafının artık ayrılığa kapıyı kapatmadığını ve katı değerleme politikasından uzaklaştığını, böylece Katalan ekibinin çok yönlü bek için daha uygun bir anlaşma yapmasının önünü açtığını belirtiyor.
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Cancelo'nun Riyad'daki bozuk ilişkisi
Bu transfer serüveninin ardındaki temel neden, Cancelo’nun Al-Hilal’e dönmeyi reddetmesidir. Orta Doğu’daki sözleşme yükümlülüklerine rağmen, savunma oyuncusunun kulüp yönetiminin tutumundan memnun olmadığı bildiriliyor. Oradaki günlerini anlatan Cancelo, öfkesini şöyle dile getirdi: “Al-Hilal’de maalesef bana gerçeği söylemeyen insanlar vardı. Bana Suudi ligi kadrosuna kaydedileceğimi söylediler, ama zamanı geldiğinde bunu yapmadılar. Bundan sonra, kötü imajla kalan hep ben oldum… ama en azından ben sözümün eriyim ve bunu hiçbir şeye değişmem. Her zaman böyle oldum. Açık sözlüyüm ve kimseye kin beslemem."
Ayrıca, şu anki Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi ile ilişkisi olmadığı söyleniyor. Oyuncu ile İtalyan teknik direktör arasında hiçbir uyum yok, bu da Inzaghi'nin görevde kalıp kalmaması fark etmeksizin Riyad'a dönüşünü pratikte imkansız hale getiriyor. Cancelo için tek öncelik, Hansi Flick'in rehberliğinde İspanya'daki yolculuğuna devam etmek.
Katalonya'da tarihi bir sezon
Cancelo’nun Barcelona’da kalma kararlılığı, kulübün 29. lig şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunduğu tarihi bir sezonla daha da güçlendi. Kupayı kaldırarak, Avrupa’nın en üst düzey beş liginden dördünde şampiyonluk kazanan ilk futbolcu oldu. Artık özgeçmişinde Premier League, Serie A, Bundesliga ve La Liga’dan ulusal şampiyonluklar yer alıyor.
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Mendes'in Barcelona'da geçirdiği yoğun yaz
Cancelo transferi öncelikli olmaya devam ederken, Mendes Camp Nou'da birkaç önemli dosyayı daha idare ediyor. Menajer, Flick'in uzun vadeli planlarına uymadığı için Al-Hilal'e transfer olma ihtimali bulunan Marc Casado'nun geleceğini de değerlendiriyor. Ayrıca Mendes, Blaugrana'nın forvet hattı için Darwin Nunez'i düşük maliyetli bir alternatif olarak sunabilir; ancak bu, kulübün bir numaralı hedefi olan Julian Alvarez'i kadrosuna katıp katamayacağına büyük ölçüde bağlı.
İlginç bir şekilde, Barça, Cancelo'nun ötesinde savunma takviyesi için de piyasayı tarıyor. Eski La Masia mezunu Marc Cucurella'nın Chelsea'den ayrılıp İspanya'ya dönmeye açık olduğu yönünde haberler ortaya çıktı ve Barça, bu sol bek oyuncusunu yakından takip ediyor. Cancelo doğal bir sağ bek olsa da, Portekizli kiralık oyuncu 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü savunma hattının sol tarafında geçirdi. Zaten Alejandro Balde'nin de bulunduğu kadroya Cucurella gibi bir başka uzman oyuncunun eklenmesi, Blaugrana'nın o kanatta ciddi bir oyuncu fazlalığına yol açacaktır.