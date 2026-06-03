Barcelona'ya transfer müjdesi! Joao Cancelo'nun 15 milyon avroluk fiyat etiketi hakkında son gelişmeler

Al-Hilal ile yürütülen görüşmelerin ilerlemesi, Barça'nın Cancelo'yu kalıcı olarak kadrosunda tutma umutlarına yeni bir ivme kazandırdı. Suudi Pro Ligi ekibi, daha önce bu defans oyuncusu için 15 milyon avroluk bir fiyat biçmişti; ancak Mundo Deportivo'nun haberine göre, kulüp artık bu rakamı düşürmeye hazır. Bu tutum değişikliği, büyük ölçüde süper menajer Jorge Mendes'in aracılık ettiği kulüpler arasındaki sürekli diyalogun ardından geldi.

32 yaşındaki defans oyuncusu, Blaugrana makinesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiği Camp Nou'da kalma arzusunu açıkça dile getirmişti. Müzakerelere yakın kaynaklar, Suudi tarafının artık ayrılığa kapıyı kapatmadığını ve katı değerleme politikasından uzaklaştığını, böylece Katalan ekibinin çok yönlü bek için daha uygun bir anlaşma yapmasının önünü açtığını belirtiyor.