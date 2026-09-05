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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Barcelona'ya darbe! Lamine Yamal, sakatlık endişeleri ortaya çıkarken Valencia maçı öncesi antrenmana çıkmadı

L. Yamal
Barcelona
Valencia
H. Flick
Valencia - Barcelona
La Liga

Barcelona, Lamine Yamal'ın cumartesi günkü son antrenmanda dikkat çeken bir eksik olmasıyla, son anda gelen bir kondisyon korkusuyla sarsıldı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Katalan ekibinin La Liga'da Valencia ile Mestalla'da oynayacağı yaklaşan maç öncesinde artık büyük şüphe taşıyor.

  • Yamal son antrenmanı kaçırdı

    Hansi Flick'in ekibi, 2026-27 sezonundaki dördüncü lig maçına hazırlanıyor, ancak hazırlıklar ciddi şekilde sekteye uğradı. SPORT'a göre Yamal, pazar günü Mestalla'da oynanacak zorlu deplasman maçı öncesindeki son antrenmanda beklenmedik şekilde kadroda yer almadı.

    Genç oyuncunun aniden ortadan kaybolması, pazartesi gecesi Rayo Vallecano karşısındaki müthiş performansının ardından fiziksel durumu hakkında hemen endişe yarattı. Kulübün sağlık ekibi, takım cumartesi öğleden sonra doğu kıyısına gitmeden önce durumunu yakından değerlendirecek; Flick'in de maç öncesi basın toplantısında medyanın karşısına çıkması bekleniyor.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Başkan yardımcılığı onuru gölgede kaldı

    Kulüp belirli bir sakatlığı detaylandıran resmî bir açıklama yayımlamamış olsa da, zamanlama genç kanat oyuncusu için kuşkusuz can sıkıcı. Mundo Deportivo'ya göre, Yamal'ın antrenman sahasında yer almaması, soyunma odasında yapılan oylamanın ardından kısa süre önce Barcelona'nın yeni seçilen ikinci kaptanı olduğunun doğrulandığı bu önemli günü tamamen gölgede bıraktı.

    Yeni liderinden yoksun kalacak Flick, istemediği bir taktiksel değişikliğe zorlanabilir. Alman teknik adam, Camp Nou'nun başına geçtiğinden bu yana yüksek tempolu ve yoğun pres gerektiren bir sistem uyguluyor. Yamal, bu planın ayrılmaz bir parçası oldu; topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposu, öldürücü hücum katkısı kadar hayati önem taşıyor.


  • Kasvetin ortasında çifte destek

    Yıldız kanat oyuncularını çevreleyen endişeye rağmen Barcelona, cumartesi günü fiziksel durum açısından iki önemli olumlu gelişme yaşadı. Gavi, A takımla tam antrenmana çıktı ve artık forma giymeye hazır. Mücadeleci orta saha oyuncusu, sezonun açılış gününde Elche karşısında alınan galibiyette dizine aldığı darbenin ardından art arda maçlarda forma giyememişti.

    Bu arada, yaz transferi Gabriel Jesus, Barcelona formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arsenal'dan gelen Brezilyalı forvet, son haftalarda maç kondisyonunu artırmak için çalışıyordu ve ilk kez bir maç kadrosuna alınması bekleniyor.


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Madrid'in hatalarından yararlanarak

    Barcelona, pazar günü Mestalla'da sahaya çıktığında yurt içindeki kusursuz serisini korumayı hedefleyecek. Elche, Athletic Club ve Rayo Vallecano karşısında şimdiden tam puan alan Katalan devi, şampiyonluk yarışındaki rakibi Real Madrid'in puan kaybetmesinin ardından La Liga zirvesindeki avantajını artırmak için altın bir fırsata sahip. Flick'in şimdi, muhtemelen en dinamik hücum tehdidinden yoksun şekilde, fiziksel oyunun sert yaşandığı bu zorlu deplasmanı nasıl geçeceğini bulması gerekiyor.

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