Kulüp belirli bir sakatlığı detaylandıran resmî bir açıklama yayımlamamış olsa da, zamanlama genç kanat oyuncusu için kuşkusuz can sıkıcı. Mundo Deportivo'ya göre, Yamal'ın antrenman sahasında yer almaması, soyunma odasında yapılan oylamanın ardından kısa süre önce Barcelona'nın yeni seçilen ikinci kaptanı olduğunun doğrulandığı bu önemli günü tamamen gölgede bıraktı.

Yeni liderinden yoksun kalacak Flick, istemediği bir taktiksel değişikliğe zorlanabilir. Alman teknik adam, Camp Nou'nun başına geçtiğinden bu yana yüksek tempolu ve yoğun pres gerektiren bir sistem uyguluyor. Yamal, bu planın ayrılmaz bir parçası oldu; topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposu, öldürücü hücum katkısı kadar hayati önem taşıyor.



