"Barcelona'ya büyük hayranlık duyuyoruz" - Erling Haaland'ın menajeri, Blaugrana başkan adayı Victor Font'un transfer iddiasına yanıt verdi

Barselona'dan gelen söylentilere rağmen, Pimenta, Haaland'ın ayrılmak istemediğini ısrarla vurguluyor. Forvetin yakın zamanda sözleşmesini yenilemesi, Pep Guardiola yönetiminde memnun olduğunu gösteren en büyük kanıt. Pimenta, transfer söylentilerini sonlandırarak şu sonuca vardı: "Ayrıca, oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini yenilediği için Manchester City'de çok mutlu. Her şey onun için çok iyi gidiyor ve City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer hakkında konuşacak hiçbir şeyimiz yok."