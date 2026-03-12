AFP
"Barcelona'ya büyük hayranlık duyuyoruz" - Erling Haaland'ın menajeri, Blaugrana başkan adayı Victor Font'un transfer iddiasına yanıt verdi
Pimenta herhangi bir temas olduğunu reddediyor
Pimenta, Haaland'ın şu anki durumunu açıklığa kavuşturmak için El Chiringuito TV'ye konuştu. Katalan deviyle herhangi bir resmi görüşme yapıldığını kategorik olarak reddeden Pimenta, forvetin City'deki mevcut projesine tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Pimenta şunları söyledi: "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak Erling Haaland veya Barcelona yönetimi ile potansiyel transfer hedefleri konusunda hiçbir temas kurulmadı."
Etihad'da memnuniyet
Barselona'dan gelen söylentilere rağmen, Pimenta, Haaland'ın ayrılmak istemediğini ısrarla vurguluyor. Forvetin yakın zamanda sözleşmesini yenilemesi, Pep Guardiola yönetiminde memnun olduğunu gösteren en büyük kanıt. Pimenta, transfer söylentilerini sonlandırarak şu sonuca vardı: "Ayrıca, oyuncu birkaç ay önce sözleşmesini yenilediği için Manchester City'de çok mutlu. Her şey onun için çok iyi gidiyor ve City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer hakkında konuşacak hiçbir şeyimiz yok."
Font’un stratejik hedefi
Pimenta'nın yorumları, Font'un ekibinin tercihli satın alma opsiyonu elde etmek için çalıştığını açıklamasının ardından geldi. Bu durum, Haaland'ın City'ye olan uzun vadeli bağlılığının göründüğü kadar kalıcı olmayabileceğini düşündürüyor. Font, Què T’hi Jugues'a "Haaland, dünyanın en iyi santrforlarından biri" dedi. "Geçen yıl sözleşmesini yenilediği için onu kısa vadede transfer etmek mümkün değil. Ancak kişisel olarak, bu 10 yıllık sözleşmelerin nadiren yerine getirildiğine inanıyorum."
"Bunu kesinleştireceğimize eminim."
Font'un temsilcilerinin bu hafta Madrid'de Manchester City yetkilileriyle görüştüğü haberlerinin ardından spekülasyonlar yoğunlaştı. Font, Norveçli oyuncunun Premier Lig'den ayrılmaya karar vermesi durumunda Barcelona'yı birincil talip olarak konumlandırmayı amaçlayan bu stratejik hamleleri doğruladı. "Görüşmelerimiz devam ediyor ve anlaşmayı sonuçlandıracağımıza eminim. Haaland'ı satmak gibi bir niyetleri yok; bu stratejik bir hamle. Anlaşmayı tamamlar tamamlamaz bunu duyurmayı umuyoruz" diye açıkladı Font.
Haaland'ın odak noktası şimdilik mevcut kulübünde kalacak, City Cumartesi günü Premier League'de West Ham ile karşılaşacak.
