United, Gabriel ile şaşırtıcı bir çıkmazın içinde. Yetenekli 15 yaşındaki oyuncu ve temsilcileri, kulüpten derhal ayrılma talebi sunarak Old Trafford yöneticilerini şaşkına çevirdi. Ancak Manchester United bu konuda geri adım atmıyor ve tavrını kesin şekilde koruyor. Kulüp, genç oyuncunun sözleşmesini hiçbir koşulda feshetmeyecek; bu da şu anda lisans kaydının silinemeyeceği anlamına geliyor.

İngiliz ekibinin bu net tavrına rağmen durum, Avrupa genelindeki birçok dev kulübü alarma geçirdi. ESPN'e göre İspanya devleri Barcelona ve Madrid, olası bir transfer öncesinde gelişmeleri yakından takip ediyor.