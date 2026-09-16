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Barcelona ve Real Madrid alarma geçti: Manchester United'ın harika çocuğu JJ Gabriel, Old Trafford'dan ayrılmak istiyor
Harika çocuk, Old Trafford'dan ayrılmayı talep etti
United, Gabriel ile şaşırtıcı bir çıkmazın içinde. Yetenekli 15 yaşındaki oyuncu ve temsilcileri, kulüpten derhal ayrılma talebi sunarak Old Trafford yöneticilerini şaşkına çevirdi. Ancak Manchester United bu konuda geri adım atmıyor ve tavrını kesin şekilde koruyor. Kulüp, genç oyuncunun sözleşmesini hiçbir koşulda feshetmeyecek; bu da şu anda lisans kaydının silinemeyeceği anlamına geliyor.
İngiliz ekibinin bu net tavrına rağmen durum, Avrupa genelindeki birçok dev kulübü alarma geçirdi. ESPN'e göre İspanya devleri Barcelona ve Madrid, olası bir transfer öncesinde gelişmeleri yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
Madrid, genç oyuncu için plan hazırlıyor
Gabriel'in aslında Michael Carrick'in çarşamba günü Brighton'a karşı oynanacak Carabao Cup maçının kadrosunda yer alması bekleniyordu. Sahaya çıkması halinde, United tarihinin forma giyen en genç oyuncusu olarak adını tarihe yazdıracaktı.
Ancak bu hafta antrenmanlara katılmamasının ardından, gelecek vadeden genç oyuncunun artık maç günü kadrosuna tamamen alınmaması bekleniyor. Haberlere göre United yöneticileri, onun bir anda ayrılmak istemesinin arkasındaki kesin nedenleri bilmiyor.
Ayrılık sonunda gerçekleşirse, Madrid'in şimdiden net bir yol haritası çizdiği belirtiliyor. Aynı habere göre İspanyol ekip, Gabriel'in gelişimini hızlandırmak için onu hemen B takımına dahil etmeyi planlıyor.
Avrupa devleri genç yıldızın peşinde
Sıkı düzenlemeler genellikle genç oyuncuların 18 yaşından önce Avrupa kulüplerine transfer olmasını engelliyor. Ancak Gabriel, İrlanda pasaportu taşıyor ve bu da onu Avrupa'dan üst düzey bir takıma transfer için tamamen uygun hale getiriyor.
Durumu yakından takip eden kulüpler sadece Barcelona ve Real Madrid değil. Premier League devleri Manchester City ile Chelsea de genç oyuncunun gerilimli çıkmazını çok yakından izliyor.
Üst düzey bir yeteneğin ezeli bir yerel rakibe kaptırılması, Old Trafford yönetimi için acı bir darbe olur. Yine de durumun hâlâ dostane şekilde çözülebileceğine dair umut sürüyor.
- Getty Images Sport
Kritik kararlar gelecek ay alınacak
Gabriel'in tavizsiz tutumu, gelecek yaz olası bir ayrılığın kapısını hiç şüphesiz araladı. Ancak asıl dönüm noktası, forvetin 16. yaş gününü kutlayacağı 6 Ekim'de gelecek.
Genç oyuncu, bu tarihten itibaren resmen burs sözleşmesi imzalama hakkı kazanacak. Mevcut tablo son derece karanlık görünse de Manchester United yöneticileri, bozulan ilişkinin hâlâ düzeltilebileceği umudunu koruyor. Şimdilik futbol dünyası, 15 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki bir sonraki adımı düşünmesini izliyor.
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