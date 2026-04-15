AS'nin haberine göre, Barcelona, Conceicao'nun transferini sonuçlandırmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Katalan kulübü, bu ofansif orta saha oyuncusunun gelişimini, Copinha'da patlama yapmasından çok önce de takip ediyordu; oyuncu bu turnuvada yedi maçta dört gol atmış ve üç asist yapmıştı. Endrick, Estevao veya Rayan ile yaşanan hayal kırıklığı yaratan senaryoların tekrarlanmasından korkan kulüp, yıldırım hızında bir müzakereye girişti. Genç oyuncunun Ocak 2029'a kadar süren mevcut sözleşmesinde 100 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Palmeiras'ın bu tutarın yarısını kabul edeceği ve sabit ve değişken ücretler dahil olmak üzere 50 milyon avro talep edeceği bildiriliyor.