GFX Pep Guardiola Hansi FlickGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Çeviri:

Barcelona ve Manchester City, 16 yaşındaki Palmeiras orta saha oyuncusu için rekabet ediyor; La Liga ekibi, Endrick ve Estevao transferlerini kaçırma hatasını tekrarlamamaya kararlı

Barcelona, Palmeiras'ın 16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Eduardo Conceicao'yu kadrosuna katmak için Manchester City ile yüksek riskli bir transfer savaşına girdi. Brezilya'nın en yeni yetenekli genç oyuncusunu kadrosuna katmaya kararlı olan Katalan devi, Endrick ve Estevao Willian gibi Güney Amerikalı üst düzey yetenekleri rakip Avrupa kulüplerine kaptırdığı geçmişteki hatalarını tekrarlamamak için görüşmeleri hızlandırıyor.

  • Barcelona, Brezilyalı yıldız adayıyla görüşmeleri hızlandırıyor

    AS'nin haberine göre, Barcelona, Conceicao'nun transferini sonuçlandırmak için temaslarını yoğunlaştırdı. Katalan kulübü, bu ofansif orta saha oyuncusunun gelişimini, Copinha'da patlama yapmasından çok önce de takip ediyordu; oyuncu bu turnuvada yedi maçta dört gol atmış ve üç asist yapmıştı. Endrick, Estevao veya Rayan ile yaşanan hayal kırıklığı yaratan senaryoların tekrarlanmasından korkan kulüp, yıldırım hızında bir müzakereye girişti. Genç oyuncunun Ocak 2029'a kadar süren mevcut sözleşmesinde 100 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Palmeiras'ın bu tutarın yarısını kabul edeceği ve sabit ve değişken ücretler dahil olmak üzere 50 milyon avro talep edeceği bildiriliyor.

    • Reklam

  • Manchester City, Premier Lig şampiyonluğu yarışında başı çekiyor

    Bu uzun soluklu yarışta aşılması gereken başlıca rakipler Manchester City ve Chelsea. ESPN Brasil'e göre City, diğer İngiliz kulüplerini uzak tutmak için genç oyuncuyu etrafında bir çember oluşturmaya çalışıyor. Gabriel Jesus ve Vitor Reis transferlerinden kaynaklanan güçlü bağları sayesinde City, şu ana kadar sunulan en yüksek teklif olan 40 milyon avroluk bir ön teklif hazırladı. Chelsea'nin sahipleri de durumu yakından takip ederken, resmi bir teklif sunmak için en uygun anı sabırla bekliyor.


  • Adından söz ettiren seçkin bir yetenek

    10 numaralı formayı giyen Conceicao, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika U-17 Şampiyonası'nda sahneye çıkarak bir gol ve iki asistle öne çıkan isimlerden biri oldu. Gözlemciler onu özel bir oyuncu olarak görüyor ve Estevao'nun ilk günleriyle sık sık karşılaştırıyor. Genç oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda oyun stilini şöyle vurguladı: "Bire bir mücadeleleri, top sürmeyi ve hızımla rakiplerimi geçmeyi seviyorum." Profesyonel futbolun zirvesine ulaşmak için en büyük ilham kaynağını sorulduğunda, genç oyuncu şu anki rol modelini net bir şekilde ortaya koydu ve gururla şunları ekledi: "Benim referansım Endrick..."

  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    Gelecekte neler olacak?

    Conceicao, resmi olarak 18 yaşını doldurana kadar Avrupa'ya transfer olamaz. Palmeiras, onu satmak için acele etmiyor ve U-17 turnuvasının ardından onu doğrudan Abel Ferreira'nın A takımına dahil etmeyi planlıyor. Strateji, milyonlarca avroluk bir transferle yurtdışına gitmeden önce onun A takımın kilit oyuncularından biri haline gelmesini sağlamak.