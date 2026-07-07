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Barcelona ve İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Portekiz’in sağ bek oyuncusu Nuno Mendes’e “dribbling numaraları”yla Dünya Kupası’nda sakatlık yaşatmasının ardından “mini-Messi” lakabını kazandı
Vidic, ‘Mini Messi’yi övüyor
Vidic, Yamal hayranlarının giderek uzayan listesine katılarak genç Barcelona kanat oyuncusu için efsanevi bir benzetme yaptı. İspanya’nın Son 16 turundaki galibiyetinde genç oyuncunun Portekiz’in sol kanadını paramparça etmesini izleyen eski Sırbistan milli futbolcusu, 18 yaşındaki oyuncunun eşsiz yeteneği hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı.
Oyuncunun etkisini değerlendiren Vidic, A Bola gazetesine şunları söyledi: “Bu delikanlı harika ve özel; bence o bir ‘Mini Messi’ – ben ona böyle sesleniyorum. Dribbling numaralarıyla rakibi kanatta defalarca koşturdu ve bu koşularından birinde Nuno Mendes’i sakatladı.” Bu karşılaştırma, La Masia mezununu Camp Nou’da bir dönemi tanımlayan kulüp ikonuyla ilişkilendirerek büyük bir övgü niteliğinde.
- AFP
Nuno Mendes'in ikilemi
Yamal ile Mendes arasındaki birebir mücadele, özellikle PSG’li savunma oyuncusunun önceki karşılaşmalarda genç İspanyol oyuncuyu nasıl kontrol ettiğine bakıldığında, turnuvanın en çok merak edilen düellolarından biriydi. Ancak Barcelona yıldızının gösterdiği azim ve kurnazlık, sonunda bu bek oyuncusunu alt etti ve fiziksel olarak çökmesine yol açarak maçın gidişatını değiştirdi.
Mendes, rakibinin hızına ve hareketlerine ayak uydurmakta zorlanınca 56. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine eski Barcelona oyuncusu Nelson Semedo girdi, ancak iş işten geçmişti. İspanya bu ivmeyi iyi değerlendirdi ve savunmadaki sağlamlığını koruyarak, Dünya Kupası’ndaki altıncı maçında da kalesini gole kapatarak galibiyeti garantiledi.
"Dribbling hilelerinin" etkisi
Vidic, özellikle Yamal’ın alışılmadık hareket tarzından oldukça etkilendi. Efsanevi stoper, forvetin yön değiştirme yeteneği ve savunmacıları dengesiz bırakma becerisinin, daha öngörülebilir atletik profillere alışkın modern bekler için bir kabusa dönüştüğünü belirtti. Genç oyuncunun uyguladığı durmak bilmeyen baskı, Vidic’in gözünde Mendes’in erken oyundan çıkmasının başlıca nedeniydi.
“Lamine, Mendes’in sakatlanmasına neden oldu. O işte böyle bir oyuncu,” diye açıkladı Vidic, maçın önemli anlarını değerlendirirken. “Lamine Yamal düz bir çizgide koşmaz. Her zaman topu alıp koşular yapıyor ve inanılmaz şeyler sergiliyor. Onu sahada izlemek tam bir zevk.”
- getty
İspanya’nın önündeki yol
Dikkatler hâlâ “Mini Messi”nin bireysel yeteneğine odaklanmış olsa da, La Roja’nın takım olarak gösterdiği performans dünya sahnesinde etkileyici olmaya devam ediyor.
Bu galibiyet, İspanya’nın Yeşil Burun Adaları karşısında başlangıçta gösterdiği durgun performansı aşarak ilerlediği turnuva serüveninin ardından, ikinci dünya şampiyonluğuna giden yolda ilerlemeye devam etmesini sağladı.
Belçika ile oynanacak çeyrek final maçı yaklaşırken, İspanya’nın Kuzey Amerika’daki son engelleri aşıp 19 Temmuz’daki büyük finale ulaşabilmesi için genç yıldızının fiziksel durumu ve form seviyesi hayati önem taşıyacak.
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