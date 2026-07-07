Barcelona ve İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Portekiz’in sağ bek oyuncusu Nuno Mendes’e “dribbling numaraları”yla Dünya Kupası’nda sakatlık yaşatmasının ardından “mini-Messi” lakabını kazandı

Yamal ile Mendes arasındaki birebir mücadele, özellikle PSG’li savunma oyuncusunun önceki karşılaşmalarda genç İspanyol oyuncuyu nasıl kontrol ettiğine bakıldığında, turnuvanın en çok merak edilen düellolarından biriydi. Ancak Barcelona yıldızının gösterdiği azim ve kurnazlık, sonunda bu bek oyuncusunu alt etti ve fiziksel olarak çökmesine yol açarak maçın gidişatını değiştirdi.

Mendes, rakibinin hızına ve hareketlerine ayak uydurmakta zorlanınca 56. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine eski Barcelona oyuncusu Nelson Semedo girdi, ancak iş işten geçmişti. İspanya bu ivmeyi iyi değerlendirdi ve savunmadaki sağlamlığını koruyarak, Dünya Kupası’ndaki altıncı maçında da kalesini gole kapatarak galibiyeti garantiledi.