İspanyol Mundo Deportivo gazetesinde yer alan bir habere göre, Çarşamba akşamı yapılan ilk muayeneler, 18 yaşındaki forvetin uyluk kasında yırtık oluştuğunu gösteriyor.
Barcelona ve İspanya'da sakatlık krizi! Lamine Yamal, Dünya Kupası öncesinde en kötü senaryoyla karşı karşıya
Raporlara göre, bu süre altı haftaya kadar uzayabilir
Yamal en az beş ila altı hafta sahalardan uzak kalacak ve iyileşmesi gecikirse bu süre daha da uzayabilir. Bu süre, onun lig sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor ve Dünya Kupası'na katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Perşembe günü yeni testler yapılacak.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvanın başlamasına tam yedi hafta kala, İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçından dört gün sonra, 15 Haziran'da oynanacak.
- AFP
Yamal, penaltıyı gole çevirdikten sonra sakatlandı
Yamal, Celta Vigo maçında tuhaf bir sakatlık geçirdi. 40. dakikada, 18 yaşındaki oyuncu kendi kazandığı penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirerek Barça’yı öne geçirdi; bu skor, maçın nihai sonucu oldu. Ancak gol sevinci yaşamak yerine, penaltıyı attıktan hemen sonra yedek kulübesine sakatlandığını işaret etti. Ardından yere yığıldı ve sahada uzandı; bazıları şaşkın görünen takım arkadaşları ise etrafında durdu.
Barcelona'nın sağlık ekibi hemen genç oyuncuyu tedavi etmek için sahaya çıktı ve oyuncu, açıkça hayal kırıklığına uğramış bir şekilde topallayarak doğrudan tünele doğru gitti. Roony Bardghji onun yerine oyuna girdi.
Yamal sezonun son maçlarını kaçırsa bile, Barcelona Real Madrid karşısında hala sağlam bir avantaja sahip olacak, ancak ikinci kez üst üste LaLiga şampiyonluğunu garantilemek için Mayıs ayındaki Clásico da dahil olmak üzere birkaç kritik maç daha var.