Barcelona ve İspanya'da sakatlık krizi! Lamine Yamal, Dünya Kupası öncesinde en kötü senaryoyla karşı karşıya

Yamal, Celta Vigo maçında tuhaf bir sakatlık geçirdi. 40. dakikada, 18 yaşındaki oyuncu kendi kazandığı penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirerek Barça’yı öne geçirdi; bu skor, maçın nihai sonucu oldu. Ancak gol sevinci yaşamak yerine, penaltıyı attıktan hemen sonra yedek kulübesine sakatlandığını işaret etti. Ardından yere yığıldı ve sahada uzandı; bazıları şaşkın görünen takım arkadaşları ise etrafında durdu.

Barcelona'nın sağlık ekibi hemen genç oyuncuyu tedavi etmek için sahaya çıktı ve oyuncu, açıkça hayal kırıklığına uğramış bir şekilde topallayarak doğrudan tünele doğru gitti. Roony Bardghji onun yerine oyuna girdi.

Yamal sezonun son maçlarını kaçırsa bile, Barcelona Real Madrid karşısında hala sağlam bir avantaja sahip olacak, ancak ikinci kez üst üste LaLiga şampiyonluğunu garantilemek için Mayıs ayındaki Clásico da dahil olmak üzere birkaç kritik maç daha var.