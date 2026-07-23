Barcelona ve Hollanda milli takımının yıldızı Frenkie de Jong’a diz bağ yaralanması teşhisi konuldu; oyuncu, Dünya Kupası sırasında ağrıya rağmen oynadığını açıkladı

Barcelona, De Jong’un sağ dizindeki medial kollateral bağında yırtık meydana geldiğini resmen doğruladı; bu durum, oyun kurucunun uzun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilir. Bu haber, yaklaşan sezona hazırlanan Hansi Flick'in takımı için büyük bir darbe oldu; orta sahanın yaratıcı kalbi artık yoğun bir rehabilitasyon programına girecek. Yaralanma ciddi olsa da De Jong, bu aşamada ameliyat olması gerekmediğini doğruladı ve bağ hasarını gidermek için konservatif bir tedavi planını tercih etti.

Bu aksilik, De Jong’un sakatlıklarla boğuştuğu iki sezonun ardından geldi. İki yıl önce, uzun süredir devam eden bir ayak bileği sorunu gerçek bir çileye dönüşmüş ve sonuçta onu Avrupa Şampiyonası’nı kaçırmaya zorlamıştı. Şansı, 2025–26 sezonunda da yaver gitmedi; Şubat ile Nisan arasındaki kritik dönemde uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmıştı.