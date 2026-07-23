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Barcelona ve Hollanda milli takımının yıldızı Frenkie de Jong’a diz bağ yaralanması teşhisi konuldu; oyuncu, Dünya Kupası sırasında ağrıya rağmen oynadığını açıkladı
Hollandalı orta saha oyuncusu için ciddi teşhis
Barcelona, De Jong’un sağ dizindeki medial kollateral bağında yırtık meydana geldiğini resmen doğruladı; bu durum, oyun kurucunun uzun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilir. Bu haber, yaklaşan sezona hazırlanan Hansi Flick'in takımı için büyük bir darbe oldu; orta sahanın yaratıcı kalbi artık yoğun bir rehabilitasyon programına girecek. Yaralanma ciddi olsa da De Jong, bu aşamada ameliyat olması gerekmediğini doğruladı ve bağ hasarını gidermek için konservatif bir tedavi planını tercih etti.
Bu aksilik, De Jong’un sakatlıklarla boğuştuğu iki sezonun ardından geldi. İki yıl önce, uzun süredir devam eden bir ayak bileği sorunu gerçek bir çileye dönüşmüş ve sonuçta onu Avrupa Şampiyonası’nı kaçırmaya zorlamıştı. Şansı, 2025–26 sezonunda da yaver gitmedi; Şubat ile Nisan arasındaki kritik dönemde uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmıştı.
- AFP
De Jong, Dünya Kupası’nda ağrısına rağmen sahaya çıkıyor
De Jong, ayrıntılı bir açıklamada, sorunun kaynağının Dünya Kupası’na katılımına dayandığını ortaya koydu. Hollanda, penaltı atışlarında Fas’a yenilerek son 32 turunda elenmeden önce, De Jong bu turnuvada dört maçta forma giymişti. De Jong, “Dünya Kupası sırasında dizimden sakatlandım. İlk taramaların ardından doktorlar bana bunun küçük bir sakatlık olduğunu ve oynamaya devam etsem bile daha kötüye gitmeyeceğini söylediler,” dedi. "Tek zorluk, biraz ağrı çekerek oynamaktı, ancak kariyerim boyunca takımıma, kulübüme ve ülkeme yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaptım."
Durum, kulüp görevlerine döndüğünde değişti; burada yapılan daha kapsamlı tıbbi kontroller, sakatlığın gerçek boyutunu ortaya çıkardı. "Tatil sırasında daha fazla muayene için Barselona’ya döndüm. Bu muayeneler, sakatlığın ilk başta tespit edilenden daha ciddi olduğunu gösterdi. Neyse ki, bu durumda ameliyat gerekmiyor ve ben tamamen iyileşmeme ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmeye odaklanmış durumdayım," diye ekledi.
Barselona ve Hollanda’ya bağlılık
2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya 75 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında katılan ve o zamandan beri kulüple birlikte üç La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey kupası ve üç İspanya Süper Kupası kazanan De Jong, bağlılığını sorgulayan eleştirmenlere yanıt vermek için sesini duyurdu. Orta saha oyuncusu, taraftarlara hitaben yaptığı açıklamada, "Normalde hakkımda yazılanlara pek dikkat etmem, ancak son zamanlarda sakatlığım ve Barcelona'daki durumumla ilgili pek çok spekülasyon var," dedi.
Şöyle devam etti: "İnsanların yalan haberlerle kulübe olan bağlılığımı ve ilişkimi sorguladığını görmek benim için zor. Futbol benim için her şeydir ve her zaman Barcelona ve ülkem için elimden gelenin en iyisini yaptım; işte bu yüzden olan biteni paylaşmak istiyorum. Mesleğimi, bedenimi ve takıma karşı sorumluluğumu çok ciddiye alıyorum. Ancak bazen kontrol edemeyeceğiniz şeyler olur ve bu sakatlık da onlardan biri."
- Getty Images Sport
İyileşme sürecine bakış
Mevcut zorluklara rağmen De Jong, Camp Nou’daki geleceği ve Hollanda milli takımındaki rolü konusunda iyimserliğini koruyor. “Barcelona ve milli takımda oynamak beni inanılmaz derecede gururlandırıyor ve her ikisine olan bağlılığım asla değişmeyecek. Arma, takım arkadaşlarım ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim,” diye ekleyen De Jong, sözlerini bir teşekkür mesajıyla noktaladı: “Hala yaratılacak pek çok an ve birlikte başarmak istediğim pek çok zorluk var. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
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