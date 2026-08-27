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Barcelona ve Atletico Madrid, Julian Alvarez transfer savaşı sert bir kamuoyu atışmasının ardından ZEHİRLİ bir hâl alırken Monaco'da gergin bir karşılaşmaya hazırlanıyor
Monaco kura çekimi öncesinde tansiyon yükseliyor
SPORT'a göre Monaco'daki yaklaşan Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Barcelona ile Atletico Madrid için rahatsız edici bir karşılaşma zemini olacak. Atleti Başkanı Enrique Cerezo ve Barca Başkan Yardımcısı Rafa Yuste'nin de aralarında bulunduğu iki kulübün temsilcileri, kamuoyuna yansıyan büyük bir anlaşmazlıktan yalnızca birkaç gün sonra karşı karşıya gelecek.
Katalan devi, 26 yaşındaki forvet Alvarez'i transfer etmek için umutsuzca bastırıyor. €100m'luk dev bir teklif sunmasına rağmen Diego Simeone'nin ekibi, müzakere kapısını açmadan öneriyi anında reddetti. Başkent kulübü daha önce Arjantinli oyuncu için etik dışı girişimler iddiasıyla temmuz ayında Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) şikayet etmişti.
Atletico taraftarı da ayrılmak isteyen golcüye sırt çevirdi. Alvarez, kısa süre önce Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maçta tribünlerin bir bölümünden yoğun şekilde yuhalandı ve son düdüğün ardından doğrudan soyunma odası tüneline yöneldi.
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Laporta ile Atletico arasında kamuoyu önünde söz düellosu yaşandı
Laporta, kulübün sosyal medya kanallarına verdiği röportajda Barcelona'nın ilgisinde geri adım atmayarak son tartışmanın fitilini ateşledi. Başkan, Atletico'nun Arsenal gibi diğer taliplerle görüşmeye açık olduğu yönündeki söylentilere yalnızca tepki verdiklerini savundu.
"Her şeyden önce Atletico de Madrid'e en üst düzeyde saygı duyuyoruz," diyen Laporta şöyle devam etti: "Bu, Barca'nın attığı adımlardan kaynaklanmıyor. Bize Alvarez'i satmadıklarını söyleyen Atletico'ydu. Ancak görünen o ki... diğer kulüplerle anlaşma yapmaya çalışıyorlar."
Barca Başkanı, dev tekliflerinin hâlâ masada olduğunu vurguladı. "Julian Alvarez'i satın almakla çok ilgileniyoruz," diye ekledi. "Teklifimizin kabul edilmesini istiyoruz."
Atletico, yerel rakibine satış ihtimalini tamamen dışlayan öfkeli bir yanıt verdi. Sert ifadelerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu mağdur gibi gösteriliyor ama Julian meselesindeki tek mağdur biziz. Hem mali hem de sosyal olarak zarar gördük.
"Onu Barca'ya satma ihtimalimiz sıfır. Bu mesele para meselesi değil, haysiyet meselesi. Yalanlar ve yarım gerçeklerle dolu bir kampanya oluşturuldu. Tüm bunun bedelini ödeyen tek taraf Atletico."
Dev serbest kalma bedeli maddesi konusunda çıkmaz
Bu yüksek gerilimli çıkmazda tüm kozlar Atletico'nun elinde. Alvarez, 2030'a kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı ve anlaşmasında dudak uçuklatan 500 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu da Madrid ekibine oyuncunun yakın geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor ve taraflar arasındaki ilişkiler yumuşamadığı sürece Barcelona'nın 100 milyon avroluk teklifini fiilen etkisiz bırakıyor.
Arsenal ilgisini güçlü biçimde sürdürürken, Alvarez'in Katalonya'ya transferi zorlamak konusunda çaresiz olduğu bildiriliyor. Forvet oyuncusu daha önce Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda Metropolitano'dan ayrılma isteğini kabul etmişti, ancak Atletico doğrudan bir La Liga rakibine satış yapmaya zorlanmayı reddediyor.
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Flick hücum takviyesi için çaresiz durumda
Hansi Flick, Barcelona'da hücum hattında bir krizle karşı karşıya ve son tarih gelmeden önce çaresizce bir çözüm bulması gerekiyor. Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'a ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e yazın çok konuşulan ayrılıklarının ardından, Alvarez, zayıflayan hücum hattına liderlik edecek rüya transfer olarak belirlendi.
Monako'daki yaklaşan görüşme, Barcelona'nın Cerezo ve CEO Miguel Angel Gil Marin ile ilişkileri düzeltmek için son fırsatı olabilir. Atletico görüşmeye yanaşmazsa, Flick başka seçeneklere yönelmek ya da sezonun geri kalanında son derece dar bir kadroya güvenmek zorunda kalacak.
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