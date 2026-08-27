SPORT'a göre Monaco'daki yaklaşan Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Barcelona ile Atletico Madrid için rahatsız edici bir karşılaşma zemini olacak. Atleti Başkanı Enrique Cerezo ve Barca Başkan Yardımcısı Rafa Yuste'nin de aralarında bulunduğu iki kulübün temsilcileri, kamuoyuna yansıyan büyük bir anlaşmazlıktan yalnızca birkaç gün sonra karşı karşıya gelecek.

Katalan devi, 26 yaşındaki forvet Alvarez'i transfer etmek için umutsuzca bastırıyor. €100m'luk dev bir teklif sunmasına rağmen Diego Simeone'nin ekibi, müzakere kapısını açmadan öneriyi anında reddetti. Başkent kulübü daha önce Arjantinli oyuncu için etik dışı girişimler iddiasıyla temmuz ayında Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) şikayet etmişti.

Atletico taraftarı da ayrılmak isteyen golcüye sırt çevirdi. Alvarez, kısa süre önce Villarreal ile 2-2 berabere kalınan maçta tribünlerin bir bölümünden yoğun şekilde yuhalandı ve son düdüğün ardından doğrudan soyunma odası tüneline yöneldi.



