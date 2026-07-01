Barcelona ve Atlético Madrid, Julian Alvarez için çekişiyor: süreli teklif, FIFA’ya yapılan şikayet ve oyuncunun isteği

Katalan kulübünün başkanı, Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo’nun, kulübünün Arjantinli forveti “satmaya niyetli olmadığını” yinelediği açıklamalarının ardından bu sözleri sarf etti. 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan maçın ardından Alvarez, “hayalini gerçekleştirmek” için Blaugrana’ya transfer olmaya açık olduğunu belirtmişti. Cerezo, “Bu bizi hazırlıksız yakaladı ve yapmamız gerekeni yaptık: Onun bir Atlético Madrid oyuncusu olduğunu, kimseden teklif almadığımızı ve olsa bile onu satmak istemediğimizi açıkladık” demişti.





Alvarez’in Atlético Madrid ile 30 Haziran 2030’a kadar süren bir sözleşmesi ve 500 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli olduğunu hatırlatmak gerekir. Atlético ayrıca, forvetle temasa geçtiği için Barcelona’ya karşı FIFA’ya şikayette bulunma niyetini açıkladı. Barça ise (bonuslar dahil) 130/140 milyon avroya kadar çıkabilir, ancak bu rakam şimdilik Madridlileri tatmin etmiyor.