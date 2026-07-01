Julian Alvarez için Barcelona ve Atlético Madrid arasındaki çekişme devam ediyor. Oyuncunun transferi istediğini açıkça belirtmesinin ardından, iki kulübün başkanlarından açıklamalar geldi. Madrililer oyuncunun ayrılmasına izin vermiyor, Katalanlar ise tekliflerine yanıt bekliyor – ancak bu teklif süresiz değil – ve bu arada Alvarez, Dünya Kupası’nda tarihi bir tekrar başarısına imza atma şansını değerlendiriyor. Yazımızı süsleyecek gibi görünen bu uzun soluklu hikayeyi bir sıraya koyalım.
Çeviri:
Barcelona ve Atlético Madrid, Julian Alvarez için çekişiyor: süreli teklif, FIFA’ya yapılan şikayet ve oyuncunun isteği
Bu konuyla ilgili son açıklama, Barcelona Başkanı Joan Laporta’dan geldi; Laporta, Katalan kulübünün Arjantinli forvet Julian Álvarez’e olan ilgisinden bahsetti.
"Atlético Madrid ile şahsen görüştüm ve durumu netleştirdim. Deco, bu oyuncu için somut bir teklif hazırladı. Onun, City'ye transferinden çok önce, uzun zamandır Barça'ya gelmek istediğini biliyoruz. Bu teklifi Atlético'ya azami saygı göstererek sunduk; hem Cerezo'ya hem de Gil Marín'e büyük saygı duyuyorum. Teklifi aldılar ve alternatif bulamadıkları için satmak istemediklerini bildirdiler; ben de bir yedek bulurlarsa teklifimizin geçerliliğini koruyacağını söyledim. Uygun gördüğümüz sürece teklifi masada tutacağız, ancak sadece Atlético’nun kararını beklemekle yetinmeyeceğiz. Teklif mevcut ve geçerliliğini korumaya hazırız; transfer gerçekleşebilir. Şu anda gerçek şu ki, alternatifleri olmadığı için satmak istemediklerini açıkladılar. Umarım bir yedek bulurlarsa, Atlético Madrid Barça’nın teklifini değerlendirir. Teklif süresiz değil.”
Katalan kulübünün başkanı, Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo’nun, kulübünün Arjantinli forveti “satmaya niyetli olmadığını” yinelediği açıklamalarının ardından bu sözleri sarf etti. 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan maçın ardından Alvarez, “hayalini gerçekleştirmek” için Blaugrana’ya transfer olmaya açık olduğunu belirtmişti. Cerezo, “Bu bizi hazırlıksız yakaladı ve yapmamız gerekeni yaptık: Onun bir Atlético Madrid oyuncusu olduğunu, kimseden teklif almadığımızı ve olsa bile onu satmak istemediğimizi açıkladık” demişti.
Alvarez’in Atlético Madrid ile 30 Haziran 2030’a kadar süren bir sözleşmesi ve 500 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli olduğunu hatırlatmak gerekir. Atlético ayrıca, forvetle temasa geçtiği için Barcelona’ya karşı FIFA’ya şikayette bulunma niyetini açıkladı. Barça ise (bonuslar dahil) 130/140 milyon avroya kadar çıkabilir, ancak bu rakam şimdilik Madridlileri tatmin etmiyor.