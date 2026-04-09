Barcelona ve Atlético Madrid: Çok gürültü, az iş... Ölümcül kart 4 gün sonra geri dönüyor

Sayıca az kalmak, ikinci yarıda Barça'nın fiziksel toparlanmasını engelledi; Atlético teknik direktörü Diego Simeone ise bu durumu, düzenli savunması ve hızlı geçişleriyle nihai darbeyi indirmek için değerlendirdi; oyuncuları ise daha isabetliydi ve kritik detayları daha iyi değerlendirdi.

Arjantinli kaleci Juan Musso'nun 7 kurtarışla Barça'nın girişimlerini boşa çıkarması da etkili oldu; buna karşılık Blaugrana'nın kalecisi İspanyol Juan García ise sadece bir kurtarış yapabildi.

Etkinlik eksikliği karşısında Barcelona teknik direktörü Hans Flick, özellikle Kubarsi'nin oyundan atılmasının ardından yaptığı değişikliklerle hücum durumunu iyileştirmeye ve orta saha ile savunmadaki boşlukları kapatmaya çalıştı - Levandowski'nin yerine Fermin Lopez'i, Pedri'nin yerine (sakatlık nedeniyle) Gavi'yi oyuna soktu, ardından Ferran Torres'i oyuna alıp Marcus Rashford'u çıkardı, Jules Kounde'nin yerine Ronald Araujo'yu oyuna soktu ve son olarak Cancelo'nun yerine Alejandro Balde'yi oyuna soktu.

Ancak tüm bu değişiklikler takıma katkı sağlamada başarısız olurken, Atlético savunmadaki sağlamlığını korudu ve bu da ona değerli bir galibiyet kazandırdı ve kıtanın en büyük turnuvasının yarı finaline bir adım daha yaklaştırdı.