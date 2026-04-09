FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Çeviri:

Barcelona ve Atlético Madrid: Çok gürültü, az iş... Ölümcül kart 4 gün sonra geri dönüyor

Kobarsi'nin kovulması, Barça'yı çöküşün eşiğine getirdi

Şampiyonlar Ligi'nin bireysel hataları ya da zayıf performansı affetmediğini kanıtlayan bir gecede, Atlético Madrid Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanan çeyrek final ilk maçında, 2006'dan bu yana ilk kez Barcelona'nın kalesinden galip ayrılmayı başardı (0-2).

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Ölümcül kart

    Barça, beklendiği gibi ilk yarıyı büyük ölçüde domine etti; ancak savunma oyuncusu Pau Kubarsi'nin oyundan atılması, maçta belirleyici bir dönüm noktası oldu.

    Barcelona, sadece 4 gün önce La Liga'da Katalan takımı karşısında Rojiblancos'un tattığı acıyı tattı. O maçta da, ilk yarı bitmeden Atlético oyuncusu Nico González kırmızı kart görmüş ve skor 1-1 berabereydi.

    İkinci yarıda Barça, Atlético'nun sayısal eksikliğini değerlendirerek Robert Lewandowski'nin ölümcül golüyle 2-1 galip geldi ve İspanya Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

    Bu kez durum tam tersi oldu; Kubarsi'nin kırmızı kart görmesi konuk takıma doğrudan serbest vuruş kazandırdı ve Arjantinli forvet Julian Alvarez bu fırsatı kaçırmadı (45. dakika), ardından Norveçli Alexander Sørloth 70. dakikada ikinci golü atarak Barcelona'ya son darbeyi vurdu.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Tartışmalı bir dokunuş

    Ancak maçta hakem kararlarına ilişkin tartışmalar da eksik olmadı. 54. dakikada, Atlético kalecisi Juan Musso, altı metre çizgisi yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet’e bir kale vuruşu pası attı; Poblet ise izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle kontrol edip tekrar oyuna soktu.

    Bu pozisyon, bazı Barcelona oyuncularının itirazlarına neden oldu, ancak maçın hakemi Stefan Kovac penaltı kararı vermedi ve VAR hakemleri de pozisyonu incelemek için çağrılmadı.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gürültü koparıp bir şey yapmamak

    Genel olarak, Barcelona oyuncuları Atlético kalesine 18 şut çekti (7'si kaleyi buldu), konuk takım ise sadece 5 şut attı (3'ü kaleyi buldu). Topa sahip olma oranı %58,3 ile Blaugrana'nın lehineydi; ev sahibi takım 7 korner vuruşu kazanırken, Rojiblancos sadece bir korner vuruşu elde etti.

    Barcelona'nın beklenen gol ortalaması (xG) 1,21'e ulaşırken, Atlético'nunki 0,45'te kaldı. (UEFA) ve (Opta) istatistiklerine göre, Katalan ekibi top hakimiyetini ve sürekli baskısını değerlendiremedi. Bu durum, rakip ceza sahası içinde 43 dokunuşla sonuçlanırken, başkent ekibi sadece 9 dokunuş yapabildi. Etkinlik eksikliği nedeniyle ağır bir bedel ödediler.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Atleti'nin kararı

    Sayıca az kalmak, ikinci yarıda Barça'nın fiziksel toparlanmasını engelledi; Atlético teknik direktörü Diego Simeone ise bu durumu, düzenli savunması ve hızlı geçişleriyle nihai darbeyi indirmek için değerlendirdi; oyuncuları ise daha isabetliydi ve kritik detayları daha iyi değerlendirdi.

    Arjantinli kaleci Juan Musso'nun 7 kurtarışla Barça'nın girişimlerini boşa çıkarması da etkili oldu; buna karşılık Blaugrana'nın kalecisi İspanyol Juan García ise sadece bir kurtarış yapabildi.

    Etkinlik eksikliği karşısında Barcelona teknik direktörü Hans Flick, özellikle Kubarsi'nin oyundan atılmasının ardından yaptığı değişikliklerle hücum durumunu iyileştirmeye ve orta saha ile savunmadaki boşlukları kapatmaya çalıştı - Levandowski'nin yerine Fermin Lopez'i, Pedri'nin yerine (sakatlık nedeniyle) Gavi'yi oyuna soktu, ardından Ferran Torres'i oyuna alıp Marcus Rashford'u çıkardı, Jules Kounde'nin yerine Ronald Araujo'yu oyuna soktu ve son olarak Cancelo'nun yerine Alejandro Balde'yi oyuna soktu.

    Ancak tüm bu değişiklikler takıma katkı sağlamada başarısız olurken, Atlético savunmadaki sağlamlığını korudu ve bu da ona değerli bir galibiyet kazandırdı ve kıtanın en büyük turnuvasının yarı finaline bir adım daha yaklaştırdı.