Marca'nın haberine göre, Atlético Madrid, Alvarez'in 2030 yılına kadar süren ve 500 milyon avroluk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeli içeren sözleşmesine rağmen, oyuncunun geleceğini güvence altına almaya kararlı. Kulüp, transfer spekülasyonları karşısında kararlı bir adım atarak 26 yaşındaki oyuncuya önemli bir maaş artışı teklif etti. Önerilen anlaşmanın, 9 milyon avroluk sabit maaş ve kolayca elde edilebilecek 1 milyon avroluk performans priminden oluşan, sezon başına yaklaşık 10 milyon avro değerinde olması bekleniyor. Bu devasa paket, forvet oyuncusunu Jan Oblak ile birlikte kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu konumuna getirecek.