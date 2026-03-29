Barcelona ve Arsenal'in transfer ilgisi sürerken, Atlético Madrid Julian Álvarez'e dev bir sözleşme uzatma teklifi sunmaya hazırlanıyor
Önemli bir ücret artışı planlanıyor
Marca'nın haberine göre, Atlético Madrid, Alvarez'in 2030 yılına kadar süren ve 500 milyon avroluk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeli içeren sözleşmesine rağmen, oyuncunun geleceğini güvence altına almaya kararlı. Kulüp, transfer spekülasyonları karşısında kararlı bir adım atarak 26 yaşındaki oyuncuya önemli bir maaş artışı teklif etti. Önerilen anlaşmanın, 9 milyon avroluk sabit maaş ve kolayca elde edilebilecek 1 milyon avroluk performans priminden oluşan, sezon başına yaklaşık 10 milyon avro değerinde olması bekleniyor. Bu devasa paket, forvet oyuncusunu Jan Oblak ile birlikte kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu konumuna getirecek.
Arsenal ve Barcelona durumu takip ediyor
Barcelona'nın, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu Robert Lewandowski'nin ideal uzun vadeli halefi olarak gördüğü bildirildi. Blaugrana'nın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli Polonyalı forvetin ayrılmasının ardından takımın geleceğini planlarken, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Arsenal'in yaz aylarında transfer için girişimde bulunmayı düşünen Premier Lig'deki diğer kulüpler arasında başı çektiği düşünülüyor.
Alvarez'in bu sezonki istatistikleri
Alvarez'in bu sezon sergilediği etkileyici performans, neden bu kadar yüksek değer gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm turnuvalarda oynadığı 44 maçta 17 gol ve 9 asist kaydetti. En önemlisi, kendisinin ve ailesinin Madrid'deki yaşamlarından son derece memnun olduğu söyleniyor. Bu kişisel memnuniyet, gol istatistikleriyle birleştiğinde, büyük bir transferden ziyade sözleşmesinin uzatılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Atletico Madrid için bundan sonra ne olacak?
Kulüp yönetimi, yıldız forvetlerinin geleceğini güvence altına almak için perde arkasında yorulmak bilmeden çalışırken, takımın tüm dikkati sahaya odaklanmış durumda. Atlético Madrid, 4 Nisan’da La Liga lideri Barcelona’yı evinde ağırlayacak; ardından sadece dört gün sonra, 8 Nisan’da Katalonya’ya giderek Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında büyük bir karşılaşmaya çıkacak.