Barcelona ve Arsenal'in transfer hedefindeki Julian Alvarez, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı mağlup etmesinin ardından şok bir transfer itirafında bulundu
Şampiyonlar Ligi'nde çifte zaferin ardından talipler tetikte
Dünya Kupası şampiyonu, Robert Lewandowski'nin ideal halefi olarak görülen Barcelona'nın en önemli transfer hedefi olarak gösterilirken, Arsenal ve Chelsea'nin de bu oyuncuya ilgi duyduğu iddia ediliyor. Transfer spekülasyonları, Tottenham savunmasının yaptığı bir dizi bireysel hatadan yararlanan Atletico için tarihi bir gecenin ardından hız kazandı. Igor Tudor'un takımı, kaleci Antonin Kinsky'nin kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından ilk çeyrekte 3-0 geriye düştü. Alvarez, kaosun baş mimarı oldu ve iki gol atarak ev sahibi takımın 5-2'lik bir galibiyetle ilk maçı kazanmasını sağladı.
Alvarez ayrılma ihtimalini açık bıraktı
Alvarez, maçın bitiş düdüğünün ardından geleceği hakkında sorulara maruz kaldı ve Atletico açısından pek de güven verici cevaplar vermedi. Diario AS'ye göre, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bunlar konuşulan şeyler, sosyal medyada da çok konuşuluyor, herkes fikrini paylaşıyor, her şey abartılıyor. Ben hiçbir şey söylemedim, burada iyiyim, çok mutluyum, tüm turnuvalarda mücadele ediyorum" diye başladı. "Hiçbir şey söylemedim, bunlar sadece söylentiler. Her şey abartılıyor. Atletico'da mutluyum, memnunum, mücadele ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz ve Copa del Rey finalindeyiz."
2026-27 sezonunda başka bir takıma transfer olup olmayacağı sorulduğunda Alvarez, "Ne bileyim? Belki evet, belki hayır, asla bilemezsin. Burada çok mutluyum. Bu soru sürekli soruluyor ama ben mutluyum. Günlük işlerime odaklanıyorum, kendimi geliştirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Kulüp hakkında hiç kötü bir şey söylemedim. Çok minnettarım. İnsanlar bana sevgilerini gösterdiler ve ben çok mutluyum."
Goller arasında geri dönüş
Arjantinli oyuncunun Spurs karşısında sergilediği ustalık, özellikle 2026'ya zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, onun klinik doğasını hatırlatmak için tam zamanında geldi. Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki gol öncesinde, Alvarez yılbaşından bu yana sadece üç kez fileleri havalandırmıştı. Real Oviedo'ya attığı son gol, dört aydır La Liga'da attığı ilk gol oldu. Büyük sahnede golcü kimliğini yeniden keşfetmesinden bahsederken, rahatlaması belliydi.
"Bu bana kişisel olarak yardımcı oluyor, ama ben her zaman iyiyim" diye ekledi Alvarez. "Bu sadece bir şans meselesi; bir dönem gol atamadım, ama her zaman yüzde 100'ümü veriyorum. Takım arkadaşlarım bunu biliyor ve takdir ediyor. Elimden gelen bu. Daha iyi ya da daha kötü oynamak futbolun bir parçası. Benim için işler yolunda gitmiyordu, ama bir forvet olarak ve bu takımı temsil ettiğim ve bu takım için hissettiklerimi düşünerek, goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum."
Atletico'nun kararlı tutumu sorgulandı
Oyuncunun itirafına rağmen, Atletico yönetimi tam bir istikrar görüntüsü vermeye çalışıyor. Kulüp başkanı Enrique Cerezo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, forvetin "satılık olmadığını" ve Simeone'nin projesinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini belirtti. Ancak Alvarez'in son açıklamaları, kişisel tutumunun yönetim kurulunun şu anki resmi tutumu kadar katı olmayabileceğini gösteriyor.
