Barcelona ve Arsenal'in transfer hedefindeki Julian Alvarez, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı mağlup etmesinin ardından şok bir transfer itirafında bulundu

Alvarez, maçın bitiş düdüğünün ardından geleceği hakkında sorulara maruz kaldı ve Atletico açısından pek de güven verici cevaplar vermedi. Diario AS'ye göre, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bunlar konuşulan şeyler, sosyal medyada da çok konuşuluyor, herkes fikrini paylaşıyor, her şey abartılıyor. Ben hiçbir şey söylemedim, burada iyiyim, çok mutluyum, tüm turnuvalarda mücadele ediyorum" diye başladı. "Hiçbir şey söylemedim, bunlar sadece söylentiler. Her şey abartılıyor. Atletico'da mutluyum, memnunum, mücadele ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz ve Copa del Rey finalindeyiz."

2026-27 sezonunda başka bir takıma transfer olup olmayacağı sorulduğunda Alvarez, "Ne bileyim? Belki evet, belki hayır, asla bilemezsin. Burada çok mutluyum. Bu soru sürekli soruluyor ama ben mutluyum. Günlük işlerime odaklanıyorum, kendimi geliştirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Kulüp hakkında hiç kötü bir şey söylemedim. Çok minnettarım. İnsanlar bana sevgilerini gösterdiler ve ben çok mutluyum."