Barcelona, uzun vadeli sözleşme uzatmasına rağmen uygun bir fiyat karşılığında Jules Koundé'yi satmaya hazır

Marca'ya göre, Barça artık Koundé'yi "satılmaz" olarak görmüyor ve yaz aylarında bu Fransız milli oyuncu için teklif gelmesi halinde bunları değerlendirecek. Koundé geçen yaz 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak Hansi Flick yönetiminde, özellikle de takımın yüksek pres taktiği nedeniyle form tutmakta biraz zorlandı.

Kounde çoğunlukla sağ bek olarak oynadı ancak daha önce, Chelsea'yi reddedip İspanya'ya transfer olmaya karar verirken, Xavi'nin kendisine savunmanın ortasında oynayacağına dair söz verdiği için Camp Nou'ya transfer olmaya ikna ettiğini açıklamıştı.

"Sohbetimizden keyif aldım," dedi. "Zaman su gibi akıp geçti ve bu kadar doğal bir şekilde konuşuyorsanız, bu her zaman iyi bir işarettir. Çoğunlukla futboldan bahsettik, ki bu benim en çok konuşmaktan hoşlandığım konudur, özellikle de gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olan teknik direktör Xavi ile."

"Tuchel ile konuştum ve benim gitmemi istediğini hissettim, ancak ben Xavi'nin yaklaşımını tercih ettim.

“Bara'yı seçtim çünkü çoğu zaman bu pozisyonda [stoper] oynayacağımı biliyorum.”