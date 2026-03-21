Barcelona, uzun vadeli sözleşme uzatmasına rağmen uygun bir fiyat karşılığında Jules Koundé'yi satmaya hazır
Barça, Koundé'yi satmaya hazırlanıyor
Marca'ya göre, Barça artık Koundé'yi "satılmaz" olarak görmüyor ve yaz aylarında bu Fransız milli oyuncu için teklif gelmesi halinde bunları değerlendirecek. Koundé geçen yaz 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak Hansi Flick yönetiminde, özellikle de takımın yüksek pres taktiği nedeniyle form tutmakta biraz zorlandı.
Kounde çoğunlukla sağ bek olarak oynadı ancak daha önce, Chelsea'yi reddedip İspanya'ya transfer olmaya karar verirken, Xavi'nin kendisine savunmanın ortasında oynayacağına dair söz verdiği için Camp Nou'ya transfer olmaya ikna ettiğini açıklamıştı.
"Sohbetimizden keyif aldım," dedi. "Zaman su gibi akıp geçti ve bu kadar doğal bir şekilde konuşuyorsanız, bu her zaman iyi bir işarettir. Çoğunlukla futboldan bahsettik, ki bu benim en çok konuşmaktan hoşlandığım konudur, özellikle de gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olan teknik direktör Xavi ile."
"Tuchel ile konuştum ve benim gitmemi istediğini hissettim, ancak ben Xavi'nin yaklaşımını tercih ettim.
“Bara'yı seçtim çünkü çoğu zaman bu pozisyonda [stoper] oynayacağımı biliyorum.”
Kounde'nin sakatlık sorunları
Kounde bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve şu anda kas sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Kounde'nin Atletico Madrid maçında sakatlandıktan sonra kulübün sağlık tesislerinde yapılan bir dizi klinik testin ardından, sakatlığın tam boyutu ortaya çıktı.
Blaugrana, taraftarları Kounde'nin durumu hakkında bilgilendirmek için resmi bir açıklama yayınladı ve Fransız oyuncunun belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını belirtti. Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Çarşamba günü oyuncular Jules Kounde ve Alejandro Balde üzerinde yapılan testlerin ardından, Fransız savunmacının sol hamstringindeki biseps femoris kasının orta üçte birinde bir sakatlık olduğu ortaya çıktı. İyileşme süreci, sahalara dönüşünü belirleyecek."
Manchester City'nin ilgisi
Chelsea daha önce ilgilenmiş olsa da, Barça'nın sportif direktörü Deco, Manchester City'nin geçen yaz Kounde'nin transfer durumunu araştırdığını doğruladı.
Ancak bu ilgiyi bir teklifle resmileştirmediler: "Hayır, teklif yoktu. Tek bildiğim şey, City'nin, şu anda [yeni futbol direktörü] Hugo Viana'nın ve ondan önce Txiki [Begiristain]'in bir bek aradığı ve tabii ki bize Kounde'nin transfer piyasasında olup olmadığını sordukları. Biz de hayır dedik. Yani, herhangi bir teklif ya da görüşme olmadı."
Şimdi ne olacak?
Barça şu anda La Liga'da ikinci sıradaki Real Madrid'in dört puan önünde lider konumda. Flick'in takımı, pazar günü Rayo Vallecano ile karşılaşacak ve üç puanı daha kazanmayı hedefliyor; ancak bu maçta Kounde'nin forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca sol bek Alejandro Balde de kadroda yer almayacak. Barça, Mart ayı başında Balde'nin hamstring sakatlığı geçirdiğini ve bir ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
