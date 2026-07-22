Barcelona, tüm zamanların en büyük üçüncü kadın futbol transferi olarak Man City ve Brezilya'nın yıldızı Kerolin'i kadrosuna katmak üzere anlaşmaya vardı

Barça’nın Kerolin’e olan ilgisi ilk olarak bu ayın başlarında gazeteci Victoria Leite tarafından haberleştirilmişti. Haberde, Barça’nın iki teklifinin reddedildiği belirtiliyordu; bunlardan ikincisi, 2022 yazında İngiltere milli takım oyuncusu Keira Walsh için ödenen ve o dönemde Barça kadın takımının rekor transfer ücreti olarak kayıtlara geçen 400.000 sterlin (470.000 dolar) tutarını aşacak bir teklifti.

Sport gazetesi daha sonra Kerolin'in sözleşmesinde 1 milyon avronun (857.000 sterlin/1,14 milyon dolar) üzerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğunu ve Barça'nın bu rakamı karşılayamadığını ya da karşılamak istemediğini belirtti. Ancak Leite, iki kulübün "ortak bir noktada buluşmak ve transferi sonuçlandırmak" için çalıştığını söyledikten sonra, Leite, şimdi ise bu rakamın çok üzerinde bir ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi. 1,5 milyon avroluk (1,28 milyon sterlin/1,7 milyon dolar) transfer bedeli, Kerolin’i tarihin en pahalı kadın futbolcu transferleri listesinde sadece London City Lionesses’ten Grace Geyoro’nun ve muhtemelen Chelsea’den Alyssa Thompson’ın altına yerleştirecek. Brezilyalı yıldız, bu hafta Katalonya’da dört yıllık bir sözleşme imzalayacak.



