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Barcelona, tüm zamanların en büyük üçüncü kadın futbol transferi olarak Man City ve Brezilya'nın yıldızı Kerolin'i kadrosuna katmak üzere anlaşmaya vardı
Kerolin, ses getirecek bir transferle Man City'den Barça'ya geçecek
Barça’nın Kerolin’e olan ilgisi ilk olarak bu ayın başlarında gazeteci Victoria Leite tarafından haberleştirilmişti. Haberde, Barça’nın iki teklifinin reddedildiği belirtiliyordu; bunlardan ikincisi, 2022 yazında İngiltere milli takım oyuncusu Keira Walsh için ödenen ve o dönemde Barça kadın takımının rekor transfer ücreti olarak kayıtlara geçen 400.000 sterlin (470.000 dolar) tutarını aşacak bir teklifti.
Sport gazetesi daha sonra Kerolin'in sözleşmesinde 1 milyon avronun (857.000 sterlin/1,14 milyon dolar) üzerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğunu ve Barça'nın bu rakamı karşılayamadığını ya da karşılamak istemediğini belirtti. Ancak Leite, iki kulübün "ortak bir noktada buluşmak ve transferi sonuçlandırmak" için çalıştığını söyledikten sonra, Leite, şimdi ise bu rakamın çok üzerinde bir ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi. 1,5 milyon avroluk (1,28 milyon sterlin/1,7 milyon dolar) transfer bedeli, Kerolin’i tarihin en pahalı kadın futbolcu transferleri listesinde sadece London City Lionesses’ten Grace Geyoro’nun ve muhtemelen Chelsea’den Alyssa Thompson’ın altına yerleştirecek. Brezilyalı yıldız, bu hafta Katalonya’da dört yıllık bir sözleşme imzalayacak.
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Manchester City’nin reddedemeyeceği kadar cazip bir teklif
Kerolin, geçen sezon Manchester City formasıyla muhteşem bir performans sergiledi; kulübün 10 yıl sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmasında, 14 doğrudan gol katkısıyla bu alanda sadece Khadija Shaw, Alessia Russo ve Vivianne Miedema’nın gerisinde kaldı.
Bu başarı, Kerolin'in Ocak 2025'te North Carolina Courage'dan transfer olduktan sonra City'de geçirdiği ilk tam sezonda geldi. 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Kerolin, henüz 26 yaşında ve en iyi yıllarını önünde bulunduran bir oyuncu olduğu için City, yaz transfer döneminde onu satmayı düşünmezdi.
Ancak, özellikle City’nin forvet hattındaki zengin kadro göz önüne alındığında, bu transferin mali cazibesi açıkça görülüyor. Shaw, Miedema, Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino ve Iman Beney’in yanı sıra City, bu yaz İngiltere milli takım oyuncusu Beth Mead’i de kadrosuna kattı. Kerolin’in ayrılmasıyla birlikte yeni bir transferin gerekli olduğu düşünülürse, transfer döneminde Brezilyalı yıldız için alacakları parayı harcamak için hâlâ bolca zaman var.
Putellas ve Paralluelo’nun ayrılmasının ardından hücumda takviyeye ihtiyaç duyuluyor
Kerolin'in transferi Barça için hayati önem taşıyor. Kulüp bu yaz bazı önemli hücum oyuncularını kaybetti; özellikle iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas, London City Lionesses'e katıldı; Salma Paralluelo ise Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol attıktan kısa bir süre sonra, Blaugrana'nın kendisine yeni bir sözleşme teklif etmesine rağmen bedelsiz transfer yoluyla ayrılmayı tercih etti.
Katalonya'daki forvet hattında, Claudia Pina, Ewa Pajor, Kika Nazareth ve kulüple yeni bir sözleşme imzalayan Caroline Graham Hansen sayesinde hâlâ bolca kaliteli oyuncu bulunuyor; Sydney Schertenleib ve Vicky Lopez gibi genç oyuncular ise giderek daha da olgunlaşıyor.
Ancak, yaz transfer döneminde ağırlıklı olarak genç yetenekleri kadrosuna katan Avrupa şampiyonlarının zirvedeki yerini koruması için, Kerolin gibi oyun gidişatını değiştirebilme yeteneği kanıtlanmış ve en üst seviyede deneyime sahip bir oyuncuyu kadroya katmak hayati önem taşıyor.
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Kerolin'in transferi, Barça'daki önemli sözleşme yenilemelerini etkileyecek mi?
Ancak, anlaşılır bir şekilde, Barça’nın Kerolin için ödeyeceği ücretle ilgili bazı sorular var. Kadın futbolundaki transfer ücretlerinin ne kadar hızlı ve keskin bir şekilde arttığı göz önüne alındığında, Brezilya milli takım oyuncusu için bu kadar yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalmaları büyük bir sürpriz değil; özellikle de oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha sürmesi dikkate alındığında. Ancak finansal açıdan bakıldığında, Barça son yıllarda kısıtlı bir durumdaydı; kulübün Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyması için geçen yaz birkaç birinci takım yıldızının ayrılması gerekmiş, ayrıca akademiden çıkan birçok üst düzey yetenek de satılmıştı.
Barça, önümüzdeki sezon için bazı önemli sözleşme yenilemelerini halletmek zorunda. Muhtemelen dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu olan Patri Guijarro’nun sözleşmesi sadece 2027’ye kadar sürüyor ve haberlere göre Lyon ile İngiltere’deki kulüplerden ilgi görüyor. Hücumun kilit ismi Ewa Pajor da, yükselen yıldız Esmee Brugts gibi sözleşmesinin son yılına giriyor.
Putellas, Paralluelo, Mapi Leon ve Ona Batlle’nin hepsinin bedelsiz olarak ayrılışını yeni izleyen Barça, önümüzdeki yaz benzer kayıpları yaşamak istemeyecek ve Kerolin’in gelişi görünüşte yakın olsa da, bu sözleşme yenilemelerini halletmek için yeterli paranın ayrılmasını sağlamak isteyecektir.
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