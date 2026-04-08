AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Barcelona, transfer ücreti belirlendiği için 80 gol atan AC Milan yıldızını kadrosuna katma fırsatı yakaladı

Barcelona, uzun süredir devam eden Rafael Leao transferi konusunda beklenmedik bir gelişme yaşadı; haberlere göre AC Milan'ın yıldızı Katalan devine teklif edildi. Rossoneri yönetimi ile ilişkilerinin bozulmasının ardından, Portekizli milli oyuncu daha önce tahmin edilenden çok daha düşük bir bedelle transfer edilebilir hale gelmiş olabilir.

  • Uzun vadeli hedef Leao için uygun fiyatlı bir anlaşma

    San Siro'da yaşanan dramatik gelişmelerin ardından, Leao'nun AC Milan'daki geleceği bir dönüm noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Corriere della Sera'nın haberlerine göre, kanat oyuncusu birçok seçkin Avrupa kulübüne teklif edildi ve Barcelona bu kulüpler arasında başı çekiyor. Oyuncu, 2019 yazında Lille'den transfer olduğundan bu yana Rossoneri formasıyla 80 gol atarak bir zamanlar dokunulmaz olarak görülse de, Milano'daki durum önemli ölçüde değişti.

    Rossoneri'nin, 50 milyon euro civarında bir ücret karşılığında satışa izin vermeye hazır olduğu bildiriliyor. Bu, oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesini yenilediğinde belirlenen 170 milyon euroluk resmi serbest kalma bedelinden çok büyük bir düşüş anlamına geliyor.

    Milan teknik direktörü Allegri ile gerginlik mi var?

    Bu ani transfer olasılığının ardındaki temel neden, Leao ile teknik direktör Massimiliano Allegri arasındaki ilişkilerin bozulmasıdır. Son milli maç arası öncesinde Lazio ile oynanan maç sırasında gerginlik doruk noktasına ulaştı; Leao, oyundan alındığında yoğun bir öfke sergiledi ve Allegri’nin onu kucaklayarak sakinleştirme çabalarına rağmen gözle görülür bir şekilde üzgün ve çaresiz görünüyordu. Ayrıca, Portekizli forvetin sezonu tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle gölgelendi ve bu durum, tüm turnuvalarda sadece 25 maça çıkmasına neden oldu. Bu maçlarda 10 gol ve 2 asist gibi mütevazı bir performans sergiledi; verimliliğindeki bu düşüş, büyük ölçüde Allegri'nin onu tercih ettiği sol kanat pozisyonu yerine sahte dokuz numara olarak oynatma taktiksel kararından kaynaklanıyor.

    Taktiksel sürtüşmenin ötesinde, Milan'ın motivasyonu finansal pragmatizmdir. Takımdaki en yüksek maaşlı oyuncu olan Leao'yu elden çıkarmak, kulübün maaş giderlerini önemli ölçüde azaltmasına ve elde edilen fonları takımın diğer alanlarına yeniden yatırmasına olanak tanıyacaktır. Soyunma odasındaki gerginlik ve yeni sermaye ihtiyacı, yaz transfer döneminde ayrılmasının tüm taraflar için en olası sonuç olmasını sağlamıştır.

  Laporta'nın hayranlığı ve Jorge Mendes faktörü

    Barcelona’nın Leao’ya olan ilgisi pek de sır sayılmaz. Kulüp başkanı Joan Laporta, 26 yaşındaki oyuncunun patlayıcı hızına ve teknik becerisine uzun süredir hayranlık duyuyor. Kulüp, daha önce Nico Williams’ın Athletic Club’da kalmayı tercih etmesi üzerine onu Katalonya’ya çekmeye çalışmış, ancak 100 milyon avroyu aşan transfer bedeli nedeniyle anlaşma gerçekleşememişti.

    Potansiyel transfere bir başka boyut katan ise süper menajer Jorge Mendes'in devreye girmesidir. Mendes, Barcelona ile uzun bir iş geçmişine sahiptir ve daha önce Leao ile ilgili ilk görüşmelerde aracı olarak görev almıştı. İki kulüp arasında bir köprü mevcut olsa da, Barça, La Liga'nın katı maaş sınırı düzenlemelerine odaklandığı için transfer piyasasındaki bir sonraki hamlesi konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

    Barça, Rashford meselesine öncelik veriyor

    Leao’nun transfer piyasasında olduğunu bilmelerine rağmen, Barcelona henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Kulübün şu anki önceliği Marcus Rashford’un geleceği. Katalanlar, ya daha düşük bir maaş konusunda anlaşmaya varamayarak ya da 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayarak Rashford’un kalıcı transferini gerçekleştiremezlerse, şüphesiz ki yüksek profilli bir sol kanat oyuncusu arayışına gireceklerdir.

    Deco ve spor departmanının alternatif planı ise, daha düşük bir maliyetle geliştirilebilecek, daha genç ve yüksek potansiyelli bir yetenek keşfetmek.

