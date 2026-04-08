Barcelona, transfer ücreti belirlendiği için 80 gol atan AC Milan yıldızını kadrosuna katma fırsatı yakaladı

San Siro'da yaşanan dramatik gelişmelerin ardından, Leao'nun AC Milan'daki geleceği bir dönüm noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Corriere della Sera'nın haberlerine göre, kanat oyuncusu birçok seçkin Avrupa kulübüne teklif edildi ve Barcelona bu kulüpler arasında başı çekiyor. Oyuncu, 2019 yazında Lille'den transfer olduğundan bu yana Rossoneri formasıyla 80 gol atarak bir zamanlar dokunulmaz olarak görülse de, Milano'daki durum önemli ölçüde değişti.

Rossoneri'nin, 50 milyon euro civarında bir ücret karşılığında satışa izin vermeye hazır olduğu bildiriliyor. Bu, oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesini yenilediğinde belirlenen 170 milyon euroluk resmi serbest kalma bedelinden çok büyük bir düşüş anlamına geliyor.