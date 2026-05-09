Çeviri:
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Real Madrid'deki kargaşayla ilgili soruya yanıt verdi ve Kylian Mbappé hakkında samimi görüşlerini paylaştı
Flick, Real Madrid'deki karışıklıkla ilgili iddialara yanıt verdi
El Clásico'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak son maç öncesinde gerilim tırmanıyor. Zorlu bir sonuç serisinin ardından Madrid'in soyunma odasında gerginlik artıyor; Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde'nin antrenman sahasında kavga ettiği bildirildi. Flick, maç öncesi basın toplantısında bu durumla ilgili soru aldı ve rakip takımın iç meseleleri hakkında yorum yapma niyetinde olmadığını açıkça belirtti. Bunun yerine, Barça teknik direktörü, Katalan ekibinin sezonun en önemli maçlarından birine hazırlanırken dikkatini tamamen kendi takımına verdi.
Flick, Madrid'deki durum hakkında yorum yapmayı reddediyor
Flick, Los Blancos'u çevreleyen spekülasyonlardan uzak durdu. Futbolda iç sorunların sıkça yaşandığını vurguladı, ancak başka bir kulüpte olup bitenleri tartışmanın kendisine düşmediğini belirtti.
"Bu tür şeyler sadece Real Madrid'de değil, dünyanın her yerinde olur," dedi Flick. "Ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, o benim takımım değil, benim kulübüm değil. Bir şey olduğunda hepimiz aynı yöne doğru ilerleriz. Her şey olabilir, ama bunlarla başa çıkmak zorundasınız. İşler böyle yürür."
"En iyi oyunculardan biri"
Flick, Madrid'in forveti Mbappe'nin oluşturduğu tehdit konusunda da konuştu. Fransa milli takım oyuncusu, dünya futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olmaya devam ediyor ve şu anda 24 golle ligin gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor.
"Mbappe dünyanın en iyi oyuncularından biri. Harika bir kaliteye sahip," diye ekledi. "Bana göre o en iyilerden biri."
Barcelona'nın sezonundaki dönüm noktası
Barcelona artık tüm dikkatini El Clásico'ya çeviriyor; bu maçta alınacak bir galibiyet, Blaugrana'nın La Liga şampiyonluğunu garantilemesini sağlayacak. Flick'in takımı, güçlü formunu sürdürmeyi ve tarihi rakibi karşısında etkileyici bir performans sergilemeyi hedefliyor. Öte yandan Madrid, sahada vereceği kesin bir yanıtla iç sorunlara dair tüm söylentileri susturmayı amaçlıyor.