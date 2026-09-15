Barça'nın Racing Santander ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Flick, Yamal'ın kendine olan güveninin tamamen haklı olduğunu açıkça söyledi. Genç oyuncunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki inanılmaz başarısına dikkat çekti.

Flick, "Dürüst biri, özgüveni var" dedi. "Bu sezon ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Olağanüstü biri. Onun görüşü, bunu hak ettiği yönünde ve bence o da bunu hak ediyor: bizimle iki şampiyonluk [LaLiga ve İspanya Süper Kupası], İspanya milli takımıyla Dünya Kupası, neden olmasın?

"Sahada sahip olduğu özgüven de aynı. İster bire bir, ister bire karşı iki, ister bire karşı üç olsun, stadyumdaki herkes 'Vay canına' diyor. Bu, Lamine. Onu destekleyeceğim. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Neden onun Ballon d'Or'u kazanması için [kampanya yürütmeyelim]? Bu normal. O bizim oyuncumuz. Oyuncumuzu destekliyoruz."