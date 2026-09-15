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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or iddiasına destek verdi ve genç yıldızın egosunun "bir sorun olmadığında" ısrar etti
Flick, özgüvenli Yamal'ı destekliyor
Flick, Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyleyen 19 yaşındaki Yamal'a tam destek verdi. Yamal geçen hafta, kendisi ve Real Madrid'in hücum oyuncusu Kylian Mbappe'nin dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu, ancak prestijli bireysel ödülün kendisine gitmesi gerektiğini söyledi.
Flick, bu cesur sözlerin gencin egosunun şiştiğine işaret ettiği yönündeki endişeleri hızla reddetti. Alman teknik adam bunun yerine, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or töreni öncesinde yıldız kanat oyuncusunun dürüstlüğünü övdü.
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Barcelona için hak edilmiş bir galibiyet
Barça'nın Racing Santander ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Flick, Yamal'ın kendine olan güveninin tamamen haklı olduğunu açıkça söyledi. Genç oyuncunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki inanılmaz başarısına dikkat çekti.
Flick, "Dürüst biri, özgüveni var" dedi. "Bu sezon ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Olağanüstü biri. Onun görüşü, bunu hak ettiği yönünde ve bence o da bunu hak ediyor: bizimle iki şampiyonluk [LaLiga ve İspanya Süper Kupası], İspanya milli takımıyla Dünya Kupası, neden olmasın?
"Sahada sahip olduğu özgüven de aynı. İster bire bir, ister bire karşı iki, ister bire karşı üç olsun, stadyumdaki herkes 'Vay canına' diyor. Bu, Lamine. Onu destekleyeceğim. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz. Neden onun Ballon d'Or'u kazanması için [kampanya yürütmeyelim]? Bu normal. O bizim oyuncumuz. Oyuncumuzu destekliyoruz."
Hırs ile takım başarısını dengelemek
Görevdeki iki yılı boyunca Flick, egoların başarıyı öldürebileceği konusunda kadrosunu sık sık uyardı. Ancak Yamal'ın Ballon d'Or yarışının istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsura dönüşebileceği yönündeki endişeleri geri çevirdi.
Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanma hedefinin bir dikkat dağınıklığı yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda Flick, "Umarım olmaz" dedi.
Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz değiştirebileceğimiz şeylere, bizim elimizde olanlara odaklanıyoruz; bu da her gün çok çalışmak. Takım için kupalar kazanırsanız, çünkü benim için en önemlisi takımla birlikte kazanmak, o zaman bunu hak edersiniz çünkü çok çalıştınız.
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Sıradaki mücadeleye odaklandı
Yamal, en büyük bireysel ödül için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Yarış hâlâ son derece açık; Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ile Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Ousmane Dembele de diğer öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.
Şimdilik Flick ile Yamal'ın odağını yeniden iç saha görevlerine çevirmesi gerekiyor. Barcelona, bu hafta yeniden sahaya çıktığında La Liga'da altıda altı yapmayı hedefleyecek. Katalan devi, çarşamba günü Camp Nou'da lige yeni yükselen Racing Santander'i ağırlayacak ve bu da Yamal'a Ballon d'Or için ne kadar güçlü bir aday olduğunu bir kez daha gösterme fırsatı verecek.
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