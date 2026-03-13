Getty Images Sport
"Barcelona taraftarları Lionel Messi'den değil, bugünden bahsetmek istiyor" - Joan Laporta, başkanlık yarışındaki rakibi Victor Font'u, kulüp efsanesinin adını "sömürmekle" suçladı
Xavi'nin bombası seçim kampanyasını altüst etti
TV3'te yayınlanan son yüz yüze tartışma, Xavi'nin son röportajının yarattığı tartışmalarla geçti. Xavi, röportajda Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndan sonra geri dönmesi için anlaşmanın neredeyse tamamlandığını iddia etmişti. Xavi, Laporta'nın "güç savaşını" önlemek için bu transferi veto ettiğini iddia etti. Bu açıklama, seçimlerden sadece birkaç gün önce Barça camiasında şok dalgası yarattı. Bu öfke, Laporta'yı savunma pozisyonuna zorladı ve o da konuyu Hansi Flick yönetimindeki kulübün şu anki canlanmasına kaydırmaya çalıştı. Bu arada Font, durumu kendi lehine kullanarak seçimi, Laporta'nın şeffaflık eksikliği ile kurumsal uzlaşma döneminin başlangıcı arasında bir seçim olarak çerçeveledi.
"Onun adı sömürülmeyi hak etmiyor."
Laporta, Flick'in ve La Masia'nın yeni yeteneklerinin kaydettiği etkileyici ilerlemeleri vurgulayarak, mevcut kadroya odaklanmaya devam etmek için çabalıyor. O, geriye bakmanın mevcut spor projesini engellediğine inanıyor. Laporta, "Barcelona taraftarları Lamine Yamal, [Pau] Cubarsi ve Flick ile şimdiki zaman hakkında konuşmak istiyor... Messi hakkında değil" dedi. Arjantinli oyuncunun muazzam statüsünü kabul eden Laporta, "Messi'ye tam saygı duyuyorum, Camp Nou tamamlandığında ve tam kapasiteye ulaştığında [Johan] Cruyff'un yanında bir heykel dikilmeyi hak ediyor. Ancak adı sömürülmeyi hak etmiyor" diye ekledi.
Font, Messi'ye 'gerçeği' açıklaması için baskı yapıyor
Font, Messi'yi 2023'teki başarısız dönüşü çevreleyen koşulları açıklığa kavuşturması için kamuoyuna çağrıda bulundu, böylece üyeler "yanlış yönlendirilmeden oy kullanabilirler". Messi'yi içeren rakibin projesi, onursal başkanlık ve kulübün finansmanını kurtarmak için Michael Jordan tarzı bir ticari ortaklık içeriyor. Font, "Messi'nin geçmişte kaldığını söylemek, tarihin en iyi oyuncusunu küçümsemek demektir" dedi. "Leo Messi, bugün ve yarının oyuncusu. Onu fahri başkanımız yapmayı teklif edeceğiz. Hansi Flick ve spor personeli, kariyerinin nasıl sona ereceğine karar verecek." Font, hızlı bir çözüm vaat etti: "Üç gün sonra, seçimleri kazandığımızda, Leo Messi ile uzlaşma gerçeğe dönüşecek. Messi'nin yardımıyla yeni bir proje başlatacağız. Messi'nin imajını Jordan'ınki gibi satmayarak çok para kaybediyoruz."
Blaugrana için belirleyici bir pazar günü
Bu Pazar günü yapılacak seçimle, kulüp üyeleri Laporta'nın Messi sonrası geleceğe dair vizyonuna mı, yoksa Font'un büyük bir uzlaşma vaadine mi güveneceklerine karar verecekler. Sonuç, kulübün yaz transfer stratejisi ve 2,5 milyar avroluk borcu ile devam eden mücadelesine doğrudan etki edecek. Saha içinde ise Flick'in takımı, Sevilla ile oynayacakları kritik La Liga maçına hazırlanırken yönetim kurulundaki gürültüyü dışarıda bırakmak zorunda. Sonuç ne olursa olsun, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun gölgesi Spotify Camp Nou üzerinde büyümeye devam ediyor ve "Messi sorunu"nun Katalan siyasetinde en güçlü silah olmaya devam etmesini sağlıyor.
