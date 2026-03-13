"Barcelona taraftarları Lionel Messi'den değil, bugünden bahsetmek istiyor" - Joan Laporta, başkanlık yarışındaki rakibi Victor Font'u, kulüp efsanesinin adını "sömürmekle" suçladı

TV3'te yayınlanan son yüz yüze tartışma, Xavi'nin son röportajının yarattığı tartışmalarla geçti. Xavi, röportajda Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndan sonra geri dönmesi için anlaşmanın neredeyse tamamlandığını iddia etmişti. Xavi, Laporta'nın "güç savaşını" önlemek için bu transferi veto ettiğini iddia etti. Bu açıklama, seçimlerden sadece birkaç gün önce Barça camiasında şok dalgası yarattı. Bu öfke, Laporta'yı savunma pozisyonuna zorladı ve o da konuyu Hansi Flick yönetimindeki kulübün şu anki canlanmasına kaydırmaya çalıştı. Bu arada Font, durumu kendi lehine kullanarak seçimi, Laporta'nın şeffaflık eksikliği ile kurumsal uzlaşma döneminin başlangıcı arasında bir seçim olarak çerçeveledi.