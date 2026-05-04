Barcelona, Suudi Pro Ligi'nden gelecek 90 milyon avroluk Raphinha transfer teklifi karşısında hazırlıklı; sürpriz bir satış ihtimali de göz ardı edilmiyor
Suudi kulüpleri Raphinha için yüksek meblağlı bir teklif hazırlıyor
Marca’nın haberine göre, Suudi Pro Ligi’ndeki kulüpler, Raphinha için 90 milyon avrodan (77 milyon sterlin) fazla bir transfer teklifi sunarak Barcelona’nın kararlılığını sınamaya hazır. Teklif, Brezilyalı oyuncunun Katalonya’daki mevcut kazancını önemli ölçüde aşacak cazip bir kişisel sözleşmeyi de içerebilir. Spekülasyonlara rağmen, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılma niyeti yok, özellikle de Mayıs 2025'te Barça ile 2028'e kadar sözleşme uzatması imzalamış olması nedeniyle.
Sporun değeri ile mali gerçekler arasında bir denge
Raphinha, bu sezon gösterdiği performanslarla Barcelona’nın en verimli hücum oyuncularından biri haline geldi. 31 maçta 19 gol ve 8 asist kaydeden oyuncu, aynı zamanda forvet hattında taktiksel esneklik de sağladı. Ancak sakatlıklar sezonunu sekteye uğrattı ve hem kulüp hem de milli takımda 23 maçı kaçırmasına neden oldu.
Marca'nın eklediği gibi, Barcelona yönetimi bu nedenle kilit bir oyuncuyu takımda tutmak ile devam eden mali kısıtlamaları ele almak arasında sıkışmış durumda. Pro League resmi bir teklif sunana kadar spekülasyon yapmak veya herhangi bir senaryoya aceleyle karar vermek istemiyorlar; o noktada ise artıları ve eksileri analiz edecekler. Barça, Raphinha'yı satmak istemese de, yaz transfer döneminde kendi transferleri için bütçeyi dengelemeye çalıştıkları için bu olasılığı tamamen göz ardı edemez.
Flick, kanat oyuncusunun Barcelona için önemini vurguluyor
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Raphinha’nın takım için ne kadar değerli olduğunu defalarca vurguladı. Eski Leeds United kanat oyuncusu, Flick’in sisteminde kilit bir figür haline geldi ve soyunma odasında saygın bir isim oldu.
"Rapha, sahada ve antrenmanlarda her zaman %100 performans gösteren oyunculardan biri. Tutumu her zaman aynı: elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu sezon zorluklar yaşadı ama bizim için geri dönmesi önemli," dedi Flick, takımının La Liga'da Osasuna'yı 2-1 yendiği maç öncesinde.
Barcelona, resmi bir teklif gelip gelmeyeceğini bekliyor
Barcelona’nın, Raphinha’nın geleceği konusunda herhangi bir karar vermeden önce Suudi Arabistan’dan resmi bir yazılı teklif beklemesi bekleniyor. Her ne kadar oyuncunun satışı bir öncelik olarak görülmese de, 90 milyon avroluk bir transfer ücreti, Barça’nın 2022’de Leeds United’a ödediği 58 milyon avroya kıyasla önemli bir kâr anlamına gelecektir. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, kulüp nihayetinde spor açısından önem mi yoksa mali gereklilik mi öncelikli olacağına karar vermek zorunda kalabilir.