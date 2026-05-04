Raphinha, bu sezon gösterdiği performanslarla Barcelona’nın en verimli hücum oyuncularından biri haline geldi. 31 maçta 19 gol ve 8 asist kaydeden oyuncu, aynı zamanda forvet hattında taktiksel esneklik de sağladı. Ancak sakatlıklar sezonunu sekteye uğrattı ve hem kulüp hem de milli takımda 23 maçı kaçırmasına neden oldu.

Marca'nın eklediği gibi, Barcelona yönetimi bu nedenle kilit bir oyuncuyu takımda tutmak ile devam eden mali kısıtlamaları ele almak arasında sıkışmış durumda. Pro League resmi bir teklif sunana kadar spekülasyon yapmak veya herhangi bir senaryoya aceleyle karar vermek istemiyorlar; o noktada ise artıları ve eksileri analiz edecekler. Barça, Raphinha'yı satmak istemese de, yaz transfer döneminde kendi transferleri için bütçeyi dengelemeye çalıştıkları için bu olasılığı tamamen göz ardı edemez.