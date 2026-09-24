Barcelona sportif direktörü Deco, Manchester United'ın genç oyuncusu JJ Gabriel hakkındaki söylentilere yanıt verdi

Mundo Deportivo'ya göre Deco, Barcelona'nın Gabriel için bir teklif hazırladığı yönündeki haberleri küçümsemeye çalıştı. 15 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'dan ayrılmak istemesinin ardından Avrupa genelinde ciddi ilgi gördü, ancak Barcelona'nın sportif direktörü kulübün şu anda bu konuyla ilgilenmediğini vurguladı.

Deco şöyle dedi: "Bu çocuk hakkında söylenecek bir şey yok. Bazı oyuncuların bizimle anılması olağan. Onun durumuna gelince, ne olduğunu bilmiyorum. Bu, bizim dahil olmadığımız bir mesele çünkü her şeyden önce, bir şey yapmaya çalışmadan ya da genç oyuncular hakkında konuşmadan önce tüm koşulları anlamamız gerekiyor."