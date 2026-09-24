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Barcelona sportif direktörü Deco, Manchester United'ın genç oyuncusu JJ Gabriel hakkındaki söylentilere yanıt verdi
Deco, transfer bağlantılarını reddetti
Mundo Deportivo'ya göre Deco, Barcelona'nın Gabriel için bir teklif hazırladığı yönündeki haberleri küçümsemeye çalıştı. 15 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'dan ayrılmak istemesinin ardından Avrupa genelinde ciddi ilgi gördü, ancak Barcelona'nın sportif direktörü kulübün şu anda bu konuyla ilgilenmediğini vurguladı.
Deco şöyle dedi: "Bu çocuk hakkında söylenecek bir şey yok. Bazı oyuncuların bizimle anılması olağan. Onun durumuna gelince, ne olduğunu bilmiyorum. Bu, bizim dahil olmadığımız bir mesele çünkü her şeyden önce, bir şey yapmaya çalışmadan ya da genç oyuncular hakkında konuşmadan önce tüm koşulları anlamamız gerekiyor."
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Ailenin ağır suçlaması
Yoğun transfer spekülasyonlarının kaynağı, Gabriel'in resmen ayrılmak istemesi. Manchester Evening News'ün haberine göre ailesi, Manchester United'ın Arsenal, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi elit rakiplerinin çok gerisine düştüğünü düşünüyor.
Ailesi, forvetin eğitimini mutlak anlamda en iyilerle birlikte sürdürmesini kararlılıkla istiyor. United, 11 yaşından bu yana kulüp bünyesinde bulunan oyuncuyu elinde tutmayı umarak onun kaydının silinmesine yönelik resmi talebini kesin bir dille reddetti. Mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi bekleniyor.
Carrick sabır çağrısı yaptı
Gabriel'in son dönemde A takım maç kadrolarına alınmamasının ardından, iddialara göre gerilim tırmandı. Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ve Carabao Cup'ta Brighton'a 3-2'lik yenilgiyle gelen elenişin maç kadrosuna dahil edilmedi. A takımın ligdeki kötü başlangıcı sürerken, Manchester United menajeri Michael Carrick akademi yıldızına kamuoyu önünde sabırlı olması çağrısında bulundu.
Carrick, "Bence o genç bir çocuk, JJ, ve burada kesinlikle herhangi bir şeyi ortaya dökmememiz önemli. Bence görünürlük, inceleme ve her şey konusunda dikkatli olmanız, sağduyulu davranmanız ve her şeyden çok onu düşünmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Sırada ne var?
Gabriel'in 6 Ekim'de 16 yaşına girmesiyle birlikte yasal temsil hakkı kazanacak olması öncesinde, Manchester United'ın artık hassas bir çıkmazı yönetmesi gerekiyor. Genç oyuncu, İspanyolya'ya olası bir geçişi kolayca mümkün kılacak bir İrlanda pasaportuna sahip. Gabriel İngiltere'de kalmayı tercih ederse, şu anda ülke içindeki yarışta Chelsea önde görünüyor, ancak kulübün devam eden akademi kayıt yasağı nedeniyle onun ocak ayına kadar beklemesi gerekecek.
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