Flick, Barcelona'yı durdurulamaz bir makineye dönüştürdü ve onların gelişimini değerlendirebilecek isimlerden çok azı eski orta saha oyuncusu Cesc Fabregas kadar yetkindir. Şu anda Como'nun teknik direktörü olan Fabregas, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1'lik net bir skorla yendikten sonra eski kulübünün gidişatını yakından takip ediyor.

Como'nun RB Leipzig'i kendi farklı galibiyetinin ardından konuşan Dünya Kupası şampiyonu, Katalonya'da ortaya konan seviyeye duyduğu gerçek hayranlığı dile getirdi. Fabregas, "Dün Barca'nın maçını izledim ve size şunu söyleyebilirim ki Feyenoord çok iyi bir takım, ama mesele şu ki Barca sizi kötü gösteriyor çünkü her durumda, her zaman bir çıkış yolu buluyorlar" dedi.



