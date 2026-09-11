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'Barcelona sizi kötü gösteriyor!' - Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde Como ile yeniden karşılaşmaları öncesinde Hansi Flick'in 'korkutucu' takımını övdü
Fabregas, Barcelona'nın üstünlüğü karşısında şaşkına döndü
Flick, Barcelona'yı durdurulamaz bir makineye dönüştürdü ve onların gelişimini değerlendirebilecek isimlerden çok azı eski orta saha oyuncusu Cesc Fabregas kadar yetkindir. Şu anda Como'nun teknik direktörü olan Fabregas, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1'lik net bir skorla yendikten sonra eski kulübünün gidişatını yakından takip ediyor.
Como'nun RB Leipzig'i kendi farklı galibiyetinin ardından konuşan Dünya Kupası şampiyonu, Katalonya'da ortaya konan seviyeye duyduğu gerçek hayranlığı dile getirdi. Fabregas, "Dün Barca'nın maçını izledim ve size şunu söyleyebilirim ki Feyenoord çok iyi bir takım, ama mesele şu ki Barca sizi kötü gösteriyor çünkü her durumda, her zaman bir çıkış yolu buluyorlar" dedi.
- Getty Images Sport
Flick yönetiminde taktik esneklik
Fabregas'ı en çok etkileyen şey, rakipleri onları nasıl durdurmaya çalışırsa çalışsın Barcelona'nın sahada bulduğu çözüm çeşitliliğinin fazlalığı oldu. İster derinde savunma yapan bir rakibe ister agresif önde baskıya karşı oynasın, Barcelona'nın her şeye bir cevabı varmış gibi görünüyor. Fabregas, kilit isimlere özel adam adama markaj görevleri verilmesinin bile takımın akışını bozamadığını, çünkü kadronun kolektif zekâsının baskı noktalarını rahatlıkla aşmalarını sağladığını belirtti.
"Rodri ya da Pedri'ye yapmaya çalıştıkları gibi onlara adam adama markaj uygulayabilirsiniz ama her açıdan çözüm buluyorlar. Kim oynarsa oynasın, çok yüksek bir seviyedeler. Bu korkutucu, şu anda oynadıkları seviye korkutucu" diye ekledi. Bu derinlik ve uyum sağlama becerisi, Flick döneminin ayırt edici özellikleri haline geldi ve Alman teknik adam hem tecrübeli yıldızlardan hem de La Masia'nın yükselen yeteneklerinden üst düzey performans almayı başardı.
Como, elit seviyeye hazırlanıyor
Fabregas da şu sıralar kulübede kendi başarısını yaşıyor; Como'yu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında RB Leipzig karşısında 4-1'lik çarpıcı bir galibiyete taşıdı. Ancak İspanyol teknik adam, en iyilerle rekabet edebilmek için gereken kalite seviyesindeki artış konusunda hiçbir yanılgı içinde değil.
Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, "Günümüz futbolunda her şeye hazırlıklı olmanız gerekir. Komple bir takım olmak için birçok alanda üst düzey olmanız gerekiyor" dedi. "Maçların içinde mini maçlar var ve özellikle bu seviyelerde bazı durumları nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekiyor.
"Aynı şekilde oynayarak kazanabileceğiniz maçlar var, bir de özellikle alışık olmadığımız bu seviyelerde bazı anları nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gereken başka maçlar var."
- AFP
Ocak ayında Camp Nou'da yeniden buluşma
Flick'in şu anda ortaya koyduğu taktik ustalığı, sezonun ilerleyen bölümünde Fabregas'ın takımına karşı sınanacak. Barcelona, 27 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Camp Nou'da Como'yu ağırlayacak.
Como, etkileyici başlangıcıyla büyük sahneye ait olduğunu kanıtlasa da Barcelona'nın mevcut formuna karşı oynamak bambaşka bir zorluk seviyesi anlamına geliyor. Fabregas'ın eski kulübüne duyduğu saygı açıkça görülüyor, ancak kendisinin çok net biçimde tespit ettiği bu "korkutucu" ivmeyi durdurmanın bir yolunu bulmakla görevlendirilecek.
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