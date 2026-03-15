Barcelona-Sevilla maçı oyuncu değerlendirmeleri: Hat-trick kahramanı Raphinha sahneye damga vururken, Joao Cancelo beş yıldızlı galibiyette yine etkileyici bir performans sergiledi

Barcelona, Pazar öğleden sonra Sevilla'yı 5-2 mağlup ederek La Liga'nın zirvesindeki rahat liderliğini yeniden tesis etti ve Real Madrid ile arasındaki farkı dört puana çıkardı. Bu galibiyette hat-trick yapan Raphinha için bir başka verimli maç oldu. Gollerinden ikisi penaltıdan gelirken, üçüncü golü ise ikinci yarının başlarında maçı erken bitiren bir seken top oldu.

Son yedi dakika içinde öne geçen son şampiyonlarda gerginlik belirtisi görülmedi. Sol kanattan yapılan akıcı bir oyun sonucunda Joao Cancelo ceza sahasına daldı, ancak Djibril Sow’un beceriksiz müdahalesiyle yere indirildi. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi; Raphinha penaltıyı kullanmak için öne çıktı ve Panenka vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Sadece 10 dakika sonra Brezilyalı oyuncu bir kez daha penaltı fırsatı yakaladı. Yine Cancelo, ceza sahasında rakiplerini geçerek ilerlerken top Jose Carmona'nın koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından Raphinha, öğleden sonra ikinci penaltısını kullanmak için pozisyon aldı ve bu kez topu sert ve alçak bir vuruşla köşeye gönderdi. 

İlk yarının geri kalanında pek heyecan verici bir şey yaşanmadı, ancak Blaugrana, Sevilla'nın savunmasını bir kez aştığında golü buldu. Bu kez golü atan Dani Olmo oldu; Marc Bernal'ın pasıyla ceza sahasına geç bir koşu yaptı. İspanya milli takım oyuncusu, topu ilk vuruşta köşeye gönderdi ve ilk yarıyı bitirmiş gibi görünüyordu. Ta ki Sevilla, uzatma dakikalarının sonlarında bir gol bulana kadar. Juanlu Sanchez'in güzel bir ortası Oso'ya ulaştı ve Oso, uzak köşeye sakin bir vole vurdu.

İkinci yarının başında normal seyrine geri dönüldü ve Raphinha hat-trick yaparak maçı bitirdi. Ceza sahası kenarında akıllı bir hareketle kendine biraz boşluk yaratan kanat oyuncusu, şutunu havada yön değiştirerek kaleciyi mağlup etti.

Cancelo, içe doğru kesip ağları bulduğu golle fantastik bir öğleden sonrayı taçlandırdı ve konuk takıma daha fazla acı yaşattı. Sevilla, uzatma dakikalarının sonlarında bir teselli golü daha bulsa da, bu çok az ve çok geçti. 

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Sevilla'nın gollerini önlemek için yapabileceği hiçbir şey yoktu ve bunun dışında nadiren zorlandı.

    Xavi Espart (5/10):

    Gol sırasında adamını kaybetti, ancak bunun dışında sağlam bir performans sergiledi.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Barcelona savunmasının çoğu gibi, ikinci vitesten çıkmasına gerek kalmadı.

    Gerard Martin (7/10):

    Sevilla'nın birkaç tehlikeli atağına karşı koyarken, iki stoper arasında daha güçlü olanıydı.

    Joao Cancelo (8/10):

    İki penaltı kazandı ve fantastik performansını bir golle taçlandırdı.

    Orta saha

    Pedri (7/10):

    Her zaman 10 üzerinden 7'lik bir performans sergiliyor ve bu maçta da durum farklı değildi. 

    Marc Bernal (7/10):

    Orta sahada yoğun bir performans sergiledi, tüm tehlikeleri bertaraf etti ve Barça'nın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

    Dani Olmo (8/10):

    Güzel bir gol attı ve 10 numara pozisyonunda oyunun iplerini elinde tuttu, sık sık Raphinha'ya pas verdi.

    Saldırı

    Roony Bardghji (7/10):

    İspanyol oyuncu ikinci yarıda onun yerini alana kadar Yamal'ın boşluğunu iyi doldurdu

    Robert Lewandowski (5/10):

    Kariyerinin sonuna yaklaşan golcü için sakin bir gün oldu; kafayla vurduğu ve dışarıya giden bir şut dışında pek bir varlık gösteremedi.

    Raphinha (9/10):

    Forvet hattında büyük bir tehdit oluşturdu ve hat-trick'i hak etti. İki golü penaltıdan gelse de, Brezilyalı oyuncunun gol atacağı her zaman belliydi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Fermin Lopez (7/10):

    Yedek kulübesinden çıkarak beşinci golün asistini yaparak iz bıraktı.

    Ronald Araujo (6/10):

    Sevilla, o oyuna girdiğinde çoktan yenilmiş olduğu için sahada keyifli dakikalar geçirdi.

    Lamine Yamal (6/10):

    Yedek kulübesinden umduğu kadar etkili olamadı, ancak sahada fark yaratmasına gerek kalmadı.

    Marc Casado (6/10):

    Orta sahada önce Fermin, sonra Gavi ile birlikte oynadı ve Barça'nın rahat bir oyun sergilediği maçta güzel paslar verdi.

    Gavi (N/A):

    Uzun süreli diz sakatlığından sonra sahalara dönüşünü kısa bir süreliğine sahaya çıkarak kutladı.

    Hansi Flick (8/10):

    İlk yarıda yaptığı oyuncu seçimleriyle maçı kazandı ve maçın bitimine yarım saat kala kadrosunda rotasyon yapabildi.

