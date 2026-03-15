Barcelona-Sevilla maçı oyuncu değerlendirmeleri: Hat-trick kahramanı Raphinha sahneye damga vururken, Joao Cancelo beş yıldızlı galibiyette yine etkileyici bir performans sergiledi

Son yedi dakika içinde öne geçen son şampiyonlarda gerginlik belirtisi görülmedi. Sol kanattan yapılan akıcı bir oyun sonucunda Joao Cancelo ceza sahasına daldı, ancak Djibril Sow’un beceriksiz müdahalesiyle yere indirildi. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi; Raphinha penaltıyı kullanmak için öne çıktı ve Panenka vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Sadece 10 dakika sonra Brezilyalı oyuncu bir kez daha penaltı fırsatı yakaladı. Yine Cancelo, ceza sahasında rakiplerini geçerek ilerlerken top Jose Carmona'nın koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından Raphinha, öğleden sonra ikinci penaltısını kullanmak için pozisyon aldı ve bu kez topu sert ve alçak bir vuruşla köşeye gönderdi.

İlk yarının geri kalanında pek heyecan verici bir şey yaşanmadı, ancak Blaugrana, Sevilla'nın savunmasını bir kez aştığında golü buldu. Bu kez golü atan Dani Olmo oldu; Marc Bernal'ın pasıyla ceza sahasına geç bir koşu yaptı. İspanya milli takım oyuncusu, topu ilk vuruşta köşeye gönderdi ve ilk yarıyı bitirmiş gibi görünüyordu. Ta ki Sevilla, uzatma dakikalarının sonlarında bir gol bulana kadar. Juanlu Sanchez'in güzel bir ortası Oso'ya ulaştı ve Oso, uzak köşeye sakin bir vole vurdu.

İkinci yarının başında normal seyrine geri dönüldü ve Raphinha hat-trick yaparak maçı bitirdi. Ceza sahası kenarında akıllı bir hareketle kendine biraz boşluk yaratan kanat oyuncusu, şutunu havada yön değiştirerek kaleciyi mağlup etti.

Cancelo, içe doğru kesip ağları bulduğu golle fantastik bir öğleden sonrayı taçlandırdı ve konuk takıma daha fazla acı yaşattı. Sevilla, uzatma dakikalarının sonlarında bir teselli golü daha bulsa da, bu çok az ve çok geçti.

