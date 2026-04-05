"Barcelona şanslıydı" - Hansi Flick'in takımı son dakikada galibiyet kopararak La Liga'daki puan farkını artırırken, Atlético Madrid'in yıldızı kırmızı kart kararına öfkelendi
Metropolitano'da yaşanan olaylar
Atletico ile Barcelona arasındaki karşılaşma, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek bir maç olarak gösteriliyordu, ancak kısa sürede hakem tartışmalarının odağına dönüştü. Atleti, Giuliano Simeone’nin golüyle erken öne geçse de, Marcus Rashford’un beraberlik golüyle maçın gidişatı değişti ve ev sahibi takım, Nico Gonzalez’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maç 1-1 iken, Gerard Martin Barça adına kırmızı kart gördü, ancak bu karar VAR incelemesinin ardından şaşırtıcı bir şekilde bozuldu. Sayıca dezavantaj, 86. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle sonuçlandı ve Katalan devleri maçı çevirmeyi başardı.
Musso, hakemlerin tutarsız kararlarını eleştirdi
Musso, yenilgiye rağmen MVP seçilmesinin ardından maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. DAZN’a konuşan Arjantinli kaleci, hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: “Harika bir ilk yarı oynadık. Daha da iyi oynadık, birçok pozisyon yarattık; eğlenceli ve keyifli bir maçtı. Kırmızı kart bize zarar verdi. Günümüz futbolunda bir kişi eksik oynamak çok zor. Ayrıca bence o da kırmızı kartlık bir hareketti. Hakem sahada bunu açıkça gördü. Sonra tekrar görüntülerinde de görüldü. Bu, maçı daha gerçekçi hale getirebilirdi. Ama neyse, yolumuza devam ediyoruz. Önemli bir maçtı. Bu, özgüvenimizi sarsmaz. On bir karşı on bir, bence biz daha iyiydik. Çok sayıda fırsat yarattık ve topu iyi dolaştırdık. Bu bize özgüven veriyor."
Lewandowski'nin son dakikadaki golü takıma galibiyeti getirdi
Maçın kaderini belirleyen an, Lewandowski’nin şans eseri ağları havalandırdığı son dakikalarda geldi; Musso’ya göre bu gol, o geceki şans dengesini özetliyordu. Musso, maçın sonlarında yaşanan bu üzücü anı şöyle değerlendirdi: “Top tam da ona çarptı ve o da farkına bile varmadan golü attı. İkinci golde şanslıydılar. Biz savunmaya çalıştık. Takım muazzam bir çaba gösterdi. Dışarıdan bakıldığında inanılmaz göründüğü için, oyuncuların gösterdiği tüm çabayı savunmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde gol yediğimizde, kendimizi kötü hissediyoruz. Takımın çabasını takdir ediyor ve övüyorum, on bir karşı on bir ve bir oyuncu eksikken bile."
Önümüzde yoğun bir iki hafta var
Diego Simeone'nin takımını bekleyen fikstür oldukça zorlu; Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Barcelona ile oynanacak, her şeyin belirleneceği bir rövanş maçı da bu programda yer alıyor. Yarı finale kalma mücadelesi söz konusu olduğundan, bu lig karşılaşmasındaki gerginliğin Avrupa sahnesine de sıçraması bekleniyor. Ayrıca, 18 Nisan'da Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali, Atleti'nin bu sezon kupa kazanma yolundaki en gerçekçi şansı olarak öne çıkıyor.