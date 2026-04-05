"Barcelona şanslıydı" - Hansi Flick'in takımı son dakikada galibiyet kopararak La Liga'daki puan farkını artırırken, Atlético Madrid'in yıldızı kırmızı kart kararına öfkelendi

Musso, yenilgiye rağmen MVP seçilmesinin ardından maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. DAZN’a konuşan Arjantinli kaleci, hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: “Harika bir ilk yarı oynadık. Daha da iyi oynadık, birçok pozisyon yarattık; eğlenceli ve keyifli bir maçtı. Kırmızı kart bize zarar verdi. Günümüz futbolunda bir kişi eksik oynamak çok zor. Ayrıca bence o da kırmızı kartlık bir hareketti. Hakem sahada bunu açıkça gördü. Sonra tekrar görüntülerinde de görüldü. Bu, maçı daha gerçekçi hale getirebilirdi. Ama neyse, yolumuza devam ediyoruz. Önemli bir maçtı. Bu, özgüvenimizi sarsmaz. On bir karşı on bir, bence biz daha iyiydik. Çok sayıda fırsat yarattık ve topu iyi dolaştırdık. Bu bize özgüven veriyor."