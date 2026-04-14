Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçı öncesinde Atlético Madrid'in saha çimlerinin uzunluğuyla ilgili olarak UEFA'ya şikayette bulundu

Barcelona
H. Flick
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde Atlético Madrid’in Metropolitano Stadyumu’ndaki çim uzunluğu konusunda UEFA’ya endişelerini iletti. Hansi Flick, takımın son antrenmanı sırasında bu konuyu UEFA maç delegesiyle görüşürken görüldü.

  • Flick, kritik karşılaşma öncesinde saha koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirdi

    Video görüntülerinde Flick'in, çimlerin yüksekliğini tartışırken Metropolitano Stadyumu'ndaki çimlere işaret ettiği görüldü. Bu an, Barcelona'nın bu belirleyici Avrupa karşılaşması öncesinde sahanın durumundan memnun olmadığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

    AS'ye göre, Blaugrana yetkilileri daha sonra resmi bir şikayette bulunulmadığını açıkladı. Ancak kulüp, Flick'in UEFA yetkililerine bu konudaki gözlemlerini ilettiğini ve yetkililerin de maç öncesi rutin saha denetim protokollerini uyguladığını doğruladı.

    Atlético, saha koşullarıyla ilgili iddiaları reddetti

    Aynı raporda, Atlético'nun ikinci maç öncesinde saha zemininde sorun olduğu yönündeki iddiaları reddettiği belirtiliyor. Kulüp, çimin bir ay öncesine kıyasla iyi durumda, hatta çok daha iyi durumda olduğunu iddia etti. Los Rojiblancos ayrıca, son haftalarda Madrid'de görülen daha yüksek sıcaklıkların Metropolitano'daki saha kalitesinin korunmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

    Bu yanıt, Barcelona'nın Copa del Rey yarı final ilk maçında stadyuma yaptığı son ziyaretin ardından dikkatlerin sahaya yönelmesinin ardından geldi. Açılış golünde top, Joan García için beklenmedik bir şekilde sekti ve Atletico'nun 4-0'lık galibiyetinin zeminini hazırladı.

  • Barcelona’nın Metropolitano’daki karışık performansı

    Bu, Barcelona’nın bu sezon Metropolitano’ya yapacağı üçüncü ziyaret olacak ve Flick’in takımının buradaki önceki sonuçları tutarsız geçmişti. Katalanlar, Copa del Rey'de 4-0 mağlup olmuş, ancak La Liga'da Robert Lewandowski'nin son dakikalarda attığı golle 2-1 galip gelmeyi başarmıştı. Barcelona, geçen sezon da bu sahada başarılı olmuş, La Liga'da 4-2, kupada ise 1-0 galip gelmişti. Stadyuma olan bu aşinalık, Flick'in böylesine önemli bir karşılaşma öncesinde oyun yüzeyindeki herhangi bir değişikliği hemen fark etmesini açıklayabilir.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri belirleyici aşamaya geldi

    Barcelona ve Atlético, Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin rövanş maçını Metropolitano Stadyumu'nda oynayacak; Atlético şu anda toplamda 2-0 önde. Flick'in takımı şu anda La Liga'da zirvede 9 puan farkla lider durumda, ancak Atlético'ya karşı bir kez daha kupa elenmesi Blaugrana için kabul etmesi zor bir darbe olur; bu nedenle unutulmaz bir geri dönüş gerçekleştirmek için performanslarını büyük ölçüde iyileştirmeyi umuyorlar.

