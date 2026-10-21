Sahadaki keyifli mücadeleye rağmen karşılaşma, her iki takım için de fiziksel açıdan ağır sonuçlar doğurdu. Paris Saint-Germain, ilk 20 dakika içinde uyluğunda sorun yaşadığından şüphelenilen Ousmane Dembele'yi kaybetti. Onun yerine Ferran Torres, eski kulübüne karşı oyuna girdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip için aynı pozisyonda yaşanan iki sakatlıkla durum daha da kötüleşti. Khvicha Kvaratskhelia, Xavi Espart ile girdiği hava topu mücadelesinde dizini incittikten sonra sağlık ekibinin yardımına ihtiyaç duydu. Takım kaptanı Marquinhos da aynı pozisyonda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Barcelona da bu sert mücadeleyi yara almadan atlatamadı. Dani Olmo, aldığı bir darbe nedeniyle sahada yalnızca 27 dakika kalabildi. Hareketli geçen ilk bölümde yerini Fermin Lopez'e bıraktı.



