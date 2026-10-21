AFP
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında motorlu testere ve tahrip edilmiş arma içeren ‘saldırgan’ Cadılar Bayramı tifosu nedeniyle PSG'yi UEFA'ya şikâyet etti
Parc des Princes’te motorlu testereler ve piroteknik malzemeler
Paris'te maç başlamadan önce, kalelerden birinin arkasındaki ev sahibi taraftarlar korku temalı dev bir pankart açtı. Pankartta, elindeki elektrikli testereyle Barcelona'nın armasını parçalayan maskeli bir kişi tasvir ediliyordu. Görsele şu tehditkâr mesaj eşlik ediyordu: “Paris usulü katliam.”
Taraftarlar, testerenin bıçağından sıçrayan kıvılcımları taklit etmek için piroteknik malzemeler yakarak ürkütücü atmosferi daha da artırdı. ESPN'e göre, maç öncesindeki bu saldırgan gösteri konuk ekibin heyetinin tepkisini çekti ve Barcelona'nın Fransa şampiyonunu Avrupa futbolunun yönetim organına şikâyet etmesine yol açtı.
- Getty Images Sport
Paris'te ağır kayıpların sayısı artıyor
Sahadaki keyifli mücadeleye rağmen karşılaşma, her iki takım için de fiziksel açıdan ağır sonuçlar doğurdu. Paris Saint-Germain, ilk 20 dakika içinde uyluğunda sorun yaşadığından şüphelenilen Ousmane Dembele'yi kaybetti. Onun yerine Ferran Torres, eski kulübüne karşı oyuna girdi.
İkinci yarıda ev sahibi ekip için aynı pozisyonda yaşanan iki sakatlıkla durum daha da kötüleşti. Khvicha Kvaratskhelia, Xavi Espart ile girdiği hava topu mücadelesinde dizini incittikten sonra sağlık ekibinin yardımına ihtiyaç duydu. Takım kaptanı Marquinhos da aynı pozisyonda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Barcelona da bu sert mücadeleyi yara almadan atlatamadı. Dani Olmo, aldığı bir darbe nedeniyle sahada yalnızca 27 dakika kalabildi. Hareketli geçen ilk bölümde yerini Fermin Lopez'e bıraktı.
PSG, Barcelona'nın kusursuz başlangıcına son verdi
Tribünlerde ve revirde yaşanan kaosa rağmen PSG, 4-2'lik net bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Desire Doue, üstün oynadıkları ilk yarının sonunda yerden çektiği şutla gol perdesini açtı. İlk 45 dakikada kalesine gelen 10 isabetli şutla Barcelona, 2003-04 sezonundan bu yana bir devredeki en kötü savunma performansını sergiledi.
Barcelona, Xavi Espart ve Lamine Yamal'ın golleriyle skoru iki kez eşitleyerek mücadeleye geri döndü. Ancak Vitinha ve Fabian Ruiz'in son bölümlerde attığı goller, son Avrupa şampiyonuna üç puanı getirdi.
Parc des Princes'teki sonuç, Barcelona'ya sezonun ilk yenilgisini yaşattı. La Liga liderinin 11 maçlık etkileyici galibiyet serisi de sona erdi.
- AFP
Yurt içindeki dev maçlar öne çıkıyor
Avrupa'daki yorucu mücadelelerinin ardından iki dev takım da bu hafta sonu kendi liglerinde zorlu sınavlara çıkacak. Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i merakla beklenen El Clasico'da ağırlamaya hazırlanırken fiziksel ve zihinsel olarak hızla toparlanmak zorunda.
PSG ise Ligue 1'de Lyon ile zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. Luis Enrique, ilk 11'in kilit isimlerinden birkaçının sağlık durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerin sonuçlarını beklerken takımının ivmesini korumak için kadrosunda kapsamlı değişikliklere gitmek zorunda kalacak.
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