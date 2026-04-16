Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid'e karşı aldığı yenilgiyle ilgili hakem kararları nedeniyle UEFA'ya ikinci bir şikayette bulundu
Laporta, 'utanç verici' hakemlik ve VAR'ı sert bir dille eleştirdi
Bu, Blaugrana'nın bir haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez yönetim kuruluna başvurarak, maç hakemlerinin performansları ve VAR sistemi konusunda derin bir öfkesini dile getirdiği anlamına geliyor. Bu şikayet, hem ilk hem de ikinci maçtaki olayları kapsıyor.
Kulüp başkanı Joan Laporta, Godo'da yaptığı konuşmada, Barcelona'nın bu aşamada maruz kaldığı hakemlik performansının utanç verici olduğunu belirterek sözünü sakınmadı. Laporta, Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, Marc Pubill'in eliyle oynadığı iddia edilen pozisyon, Eric Garcia'nın oyundan atılması, Dani Olmo'ya verilmesi gereken bir penaltı ve Fermin Lopez ile Juan Musso arasındaki tartışmalı çarpışma dahil olmak üzere, iki maçlık serideki tartışmalı pozisyonların bir listesini ayrıntılı olarak sıraladı.
Laporta, "Öncelikle Atlético Madrid'i tebrik etmek istiyorum, ancak bu, dün hem hakem hem de VAR'ın gösterdiği hakemlik performansının utanç verici olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi. "Bize yaptıkları şey kabul edilemez. İlk maçta bize bariz bir penaltı vermediler ve Giuliano [Simeone] topu kontrol edemediği için sarı kartlık bir faulde bir oyuncumuzu oyundan attılar. Kırmızı kart bize çok zarar verdi.
"Hakem kararlarının bize çok zarar verdiği bir eşleşmeydi. İkinci maçta, Eric Garcia en geride kalan oyuncu değildi, [Jules] Kounde geliyordu. Hakem ilk başta sarı kart gösterdi ama VAR müdahale etti ve kararı bozdu. Ferran [Torres]'in vuruşu goldu, [Dani] Olmo'ya yapılan faul barizdi, Fermin'e yapılan faul dayanılmazdı çünkü üst dudağı tamamen yarılmıştı, sonra da Gavi'ye kart gösterdi... Çocuk dikiş atılırken acı çekiyordu ama kart bile görmedi. Bu kabul edilemez."
Barça, sportif ve ekonomik zarara işaret ediyor
Kulübün yeni resmi açıklaması, Laporta’nın kamuoyuna yaptığı sert çıkıştan biraz daha ölçülü olsa da, yine de sistematik olarak haksızlığa uğradığını düşünen bir kulübün tablosunu çiziyor. Açıklamada, “Kulüp, bu çift maçlık serinin iki karşılaşması boyunca, kuralların yanlış uygulanmasından ve açıkça önemli olan durumlarda VAR sisteminin yeterli müdahalesinin yapılmamasından kaynaklanan, Oyun Kurallarına uymayan birçok hakem kararı alındığını düşünmektedir” deniyor.
Barcelona ayrıca, bu hataların sadece yüzeysel olmadığını, kulüp için yarışmanın gidişatını temelden değiştirdiğini savundu. Kulüp, "FC Barcelona'ya göre, bu hataların birikmesi maçların gidişatına ve eşleşmenin nihai sonucuna doğrudan etki etmiş ve kulüp için önemli bir sportif ve ekonomik zarara yol açmıştır" diye ekledi.
Teknolojik reform ve şeffaflık çağrısı
Katalan kulübü, söz konusu kararlar için telafi talep etmenin yanı sıra, Avrupa genelinde daha iyi hakemlik standartları sağlanması yönündeki çabaların öncüsü konumuna yerleşiyor. Kulüp, UEFA’ya daha önceki şikayetlerini hatırlattı ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için sistemin baştan aşağı yenilenmesini istediğini dile getirdi.
Kulüp, "Bu talebiyle, kulüp daha önce UEFA'ya yaptığı talepleri yineliyor ve aynı zamanda, Oyun Kurallarının daha titiz, adil ve şeffaf bir şekilde uygulanmasını garanti altına almak amacıyla hakemlik sistemini iyileştirmek için UEFA ile işbirliği yapmayı teklif ediyor," diye devam etti.
UEFA tarafından önceki itiraz reddedildi
Geçen hafta Barcelona, özellikle ilk maçta Pubill’in karıştığı el ile oynama olayını hedef alarak daha da sert bir tavır sergiledi. Topun oyunda olduğu sırada elle oynandığı için bunun açık bir penaltı olduğunu savunarak, resmi bir soruşturma açılmasını, VAR ses kaydının yayınlanmasını ve ilgili hakemlere disiplin cezası verilmesini talep ettiler.
Ancak UEFA'nın ilk itiraza verdiği yanıt hızlı ve reddedici oldu. Salı öğleden sonra, kıtasal kuruluş konuyu kesin bir şekilde çözdü ve Atletico ceza sahasındaki oyun sırasında cezalandırılabilecek hiçbir şeyin gerçekleşmediğine hükmetti. İtirazı resmi olarak "kabul edilemez" olarak değerlendirdiler, bu da Camp Nou'daki öfkeyi daha da alevlendirdi ve kulüp, son yasal ve idari itirazını iki katına çıkardı.