Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid'e karşı aldığı yenilgiyle ilgili hakem kararları nedeniyle UEFA'ya ikinci bir şikayette bulundu

Bu, Blaugrana'nın bir haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez yönetim kuruluna başvurarak, maç hakemlerinin performansları ve VAR sistemi konusunda derin bir öfkesini dile getirdiği anlamına geliyor. Bu şikayet, hem ilk hem de ikinci maçtaki olayları kapsıyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta, Godo'da yaptığı konuşmada, Barcelona'nın bu aşamada maruz kaldığı hakemlik performansının utanç verici olduğunu belirterek sözünü sakınmadı. Laporta, Pau Cubarsi'ye gösterilen kırmızı kart, Marc Pubill'in eliyle oynadığı iddia edilen pozisyon, Eric Garcia'nın oyundan atılması, Dani Olmo'ya verilmesi gereken bir penaltı ve Fermin Lopez ile Juan Musso arasındaki tartışmalı çarpışma dahil olmak üzere, iki maçlık serideki tartışmalı pozisyonların bir listesini ayrıntılı olarak sıraladı.

Laporta, "Öncelikle Atlético Madrid'i tebrik etmek istiyorum, ancak bu, dün hem hakem hem de VAR'ın gösterdiği hakemlik performansının utanç verici olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi. "Bize yaptıkları şey kabul edilemez. İlk maçta bize bariz bir penaltı vermediler ve Giuliano [Simeone] topu kontrol edemediği için sarı kartlık bir faulde bir oyuncumuzu oyundan attılar. Kırmızı kart bize çok zarar verdi.

"Hakem kararlarının bize çok zarar verdiği bir eşleşmeydi. İkinci maçta, Eric Garcia en geride kalan oyuncu değildi, [Jules] Kounde geliyordu. Hakem ilk başta sarı kart gösterdi ama VAR müdahale etti ve kararı bozdu. Ferran [Torres]'in vuruşu goldu, [Dani] Olmo'ya yapılan faul barizdi, Fermin'e yapılan faul dayanılmazdı çünkü üst dudağı tamamen yarılmıştı, sonra da Gavi'ye kart gösterdi... Çocuk dikiş atılırken acı çekiyordu ama kart bile görmedi. Bu kabul edilemez."