La Liga şampiyonu Barcelona, transfer piyasasında kararlı bir adım atarak Arsenal ile Jesus'un transferi için anlaşmaya vardı. Katalan devi, Atletico Madrid'in Julian Alvarez transferini sonuçlandıramamasının ardından rotasını 29 yaşındaki Brezilyalıya çevirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Barcelona ile Arsenal, Gabriel Jesus transferi için artık belgeleri karşılıklı olarak paylaştı ve bu da transferin son aşamalarına girdiğini gösteriyor.

Jesus, 2022'de Manchester City'den katıldıktan sonra dört sezonun ardından Emirates Stadyumu'ndan ayrılıyor. Mikel Arteta yönetimindeki döneminde hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 123 maça çıktı, 32 gol attı ve 22 asist yaptı. Ayrılığı, Londra'daki sıralamada geriye düştüğü bir dönemde geliyor; merkez santrfor rolünde Kai Havertz ve yeni transfer Viktor Gyokeres gibi isimler tercih ediliyor.