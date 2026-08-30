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Barcelona, sağlık kontrolü ve sözleşme öncesinde Arsenal ile belgelerin paylaşılmasıyla Gabriel Jesus transferine yaklaşıyor
Barça, Jesus için uygun maliyetli anlaşmayı tamamladı
La Liga şampiyonu Barcelona, transfer piyasasında kararlı bir adım atarak Arsenal ile Jesus'un transferi için anlaşmaya vardı. Katalan devi, Atletico Madrid'in Julian Alvarez transferini sonuçlandıramamasının ardından rotasını 29 yaşındaki Brezilyalıya çevirdi.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Barcelona ile Arsenal, Gabriel Jesus transferi için artık belgeleri karşılıklı olarak paylaştı ve bu da transferin son aşamalarına girdiğini gösteriyor.
Jesus, 2022'de Manchester City'den katıldıktan sonra dört sezonun ardından Emirates Stadyumu'ndan ayrılıyor. Mikel Arteta yönetimindeki döneminde hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 123 maça çıktı, 32 gol attı ve 22 asist yaptı. Ayrılığı, Londra'daki sıralamada geriye düştüğü bir dönemde geliyor; merkez santrfor rolünde Kai Havertz ve yeni transfer Viktor Gyokeres gibi isimler tercih ediliyor.
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Jesus sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor
Jesus'un, sağlık kontrollerinden geçtikten ve resmi işlemleri tamamlayıp İspanyol devleriyle sözleşme imzalamadan önce yarın Barcelona'ya gelmesi bekleniyor. Romano'ya göre 29 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar sürecek ve kulüpte kalışını ek bir süre uzatma opsiyonu içeren bir anlaşmaya imza atacak.
Bu transfer, 2022'de Manchester City'den Arsenal'a katılan Jesus'un kariyerinde, Arsenal döneminin ardından yeni bir sayfa anlamına geliyor. Brezilyalı forvet, Emirates'teki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı ancak kuzey Londra'daki sonraki yıllarında istikrar ve düzenli forma şansı konusunda zorlandı.
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Flick yeni 9 numarasını buldu
Jesus'un Spotify Camp Nou'ya gelişi, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılıklarının ardından doğal bir santrfor ihtiyacı konusunda açık konuşan Hansi Flick için taktiksel bir zorunluluk olarak görülüyor. Haberler, Brezilyalı forvetin iki yıllık sözleşme imzalayacağını ve buna üçüncü yıl opsiyonunun ekleneceğini, böylece Barca'nın hücum üçlüsünün her bölgesinde oynayabilen çok yönlü bir tecrübeli oyuncu kazanacağını öne sürüyor.
Jesus'un kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmek üzere pazartesi öğleden sonra Barselona'daki özel havacılık terminaline gelmesi planlanıyor. Her şey plana göre giderse, Brezilyalı milli oyuncunun resmi tanıtımı salı günü yapılacak.
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Arsenal, rekor kıracak bir satışa hazırlanıyor
Jesus İspanya'nın yolunu tutarken, bir diğer Gabriel de Emirates'ten kazançlı bir ayrılığa hazırlanıyor. Kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, Suudi Pro Ligi'ne sansasyonel bir transfer yapmanın eşiğinde. Al-Hilal, Arsenal'ın bir oyuncu satışından elde ettiği gelir rekorunu kıracak anlaşmayı son aşamaya getirdi.
Haberlere göre Arsenal, Arteta'nın gelecek planlarının merkezinde görülmeyen 25 yaşındaki oyuncu için 60 milyon sterlinlik sabit bir bedel alacak. Martinelli'nin ayrılığı, Jesus'un satışıyla birleşince, sadece birkaç ay önce lig şampiyonluğunu kazanan hücum hattında önemli bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
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