Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, sağlık kontrolü ve sözleşme öncesinde Arsenal ile belgelerin paylaşılmasının ardından Gabriel Jesus transferine yaklaşıyor
Barca, Jesus için uygun fiyatlı anlaşmayı tamamladı
La Liga şampiyonu Barcelona, transfer piyasasında kararlı bir hamle yaparak Jesus'u kadrosuna katmak için Arsenal ile anlaşmaya vardı. Katalan devi, Atletico Madrid'in Julian Alvarez transferini sonuçlandıramamasının ardından rotasını 29 yaşındaki Brezilyalıya çevirdi.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Barcelona ile Arsenal, Gabriel Jesus transferi için artık belgeleri karşılıklı olarak paylaştı ve bu da transferin son aşamalarına girdiğini gösteriyor.
Jesus, 2022'de Manchester City'den katılmasının ardından dört sezon geçirdiği Emirates Stadyumu'ndan ayrılıyor. Mikel Arteta yönetimindeki döneminde forvet oyuncusu, tüm kulvarlarda 123 maça çıktı, 32 gol attı ve 22 asist yaptı. Ayrılığı, Kai Havertz ve yeni transfer Viktor Gyokeres gibi isimlerin santrfor pozisyonunda tercih edilmesiyle birlikte Londra'daki sıralamada geriye düştüğü bir dönemde geliyor.
- Getty Images
Jesus sağlık kontrolü için hazırlanıyor
Jesus'un, İspanyol devleriyle sözleşmesini imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi işlemleri tamamlamak için yarın Barselona'ya gelmesi bekleniyor. Romano'ya göre 29 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar sürecek ve kalışını ilave bir süre uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeye imza atacak.
Bu transfer, 2022'de Manchester City'den Arsenal'a katılan Jesus'un Arsenal kariyerinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor. Brezilyalı forvet, Emirates'teki hayatına etkileyici bir başlangıç yaptı ancak kuzey Londra'daki sonraki yıllarında istikrar yakalamakta ve düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
- Getty Images
Flick yeni 9 numarasını buldu
Jesus'un Spotify Camp Nou'ya gelişi, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılıklarının ardından doğal bir santrfor ihtiyacı konusunda açık açıklamalar yapan Hansi Flick için taktiksel bir zorunluluk olarak görülüyor. Haberler, Brezilyalı forvetin iki yıllık sözleşmeye imza atacağını ve üçüncü yıl için opsiyon bulunacağını, böylece Barcelona'nın ön üçlünün her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir tecrübeli oyuncu kazanacağını öne sürüyor.
Jesus'un kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmek üzere pazartesi öğleden sonra Barselona'daki özel havacılık terminaline gelmesi planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Brezilya milli oyuncusunun resmi tanıtımı salı günü gerçekleştirilecek.
- Getty
Arsenal rekor kıracak bir satışa hazırlanıyor
Jesus İspanya'nın yolunu tutarken, bir başka Gabriel de Emirates'ten ayrılarak kazançlı bir transfere hazırlanıyor. Kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, Suudi Pro Lig'e sansasyonel bir geçişin eşiğinde. Al-Hilal, Arsenal'ın bir oyuncu satışından elde ettiği gelir rekorunu kıracak anlaşmayı son aşamaya getirmiş durumda.
Haberlere göre Arsenal, Arteta'nın gelecek planlarının merkezinde görülmeyen 25 yaşındaki oyuncu için 60 milyon sterlinlik garanti bonservis bedeli alacak. Martinelli'nin ayrılığı, Jesus'un satışıyla birleşince, sadece birkaç ay önce lig şampiyonluğunu kazanan hücum hattında önemli bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun