La Liga şampiyonu Barcelona, transfer piyasasında kararlı bir hamle yaparak Jesus'u kadrosuna katmak için Arsenal ile anlaşmaya vardı. Katalan devi, Atletico Madrid'in Julian Alvarez transferini sonuçlandıramamasının ardından rotasını 29 yaşındaki Brezilyalıya çevirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Barcelona ile Arsenal, Gabriel Jesus transferi için artık belgeleri karşılıklı olarak paylaştı ve bu da transferin son aşamalarına girdiğini gösteriyor.

Jesus, 2022'de Manchester City'den katılmasının ardından dört sezon geçirdiği Emirates Stadyumu'ndan ayrılıyor. Mikel Arteta yönetimindeki döneminde forvet oyuncusu, tüm kulvarlarda 123 maça çıktı, 32 gol attı ve 22 asist yaptı. Ayrılığı, Kai Havertz ve yeni transfer Viktor Gyokeres gibi isimlerin santrfor pozisyonunda tercih edilmesiyle birlikte Londra'daki sıralamada geriye düştüğü bir dönemde geliyor.