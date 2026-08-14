Barcelona, Rodri'nin Manchester City'den 80 milyon avroluk transferini bitirmek için 48 saatlik süre belirledi

Fichajes'e göre Barcelona, City orta saha oyuncusu Rodri'nin transferini tamamlamak için net bir 48 saatlik süre belirledi. Katalan kulübü, İspanyol milli oyuncunun yaklaşan Joan Gamper Trophy maçında tanıtılabilmesi için nihai anlaşmaya varmak adına bastırıyor.

İki Avrupa devinin, değerleme farkını kapatmaya çalıştığı görüşmeler kritik bir aşamaya ulaşıyor. Manchester City, orta saha oyuncusunun ayrılığına onay vermek için 80 milyon €'ya (£69 milyon) yakın bir paket talep ediyor.

Barcelona'nın 60 milyon € artı 10 milyon € bonus içeren son resmi teklifi Manchester City tarafından reddedildi. 75 milyon €'ya kadar çıkan revize teklif de transferin önünü açamadı ve bu durum hafta sonu boyunca yapısı netleştirilmiş yeni görüşmeleri beraberinde getirdi.