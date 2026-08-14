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Barcelona, Rodri'nin Manchester City'den 80 milyon avroluk transferini bitirmek için 48 saatlik süre belirledi
Barcelona, Rodri için 48 saatlik süre başlattı
Fichajes'e göre Barcelona, City orta saha oyuncusu Rodri'nin transferini tamamlamak için net bir 48 saatlik süre belirledi. Katalan kulübü, İspanyol milli oyuncunun yaklaşan Joan Gamper Trophy maçında tanıtılabilmesi için nihai anlaşmaya varmak adına bastırıyor.
İki Avrupa devinin, değerleme farkını kapatmaya çalıştığı görüşmeler kritik bir aşamaya ulaşıyor. Manchester City, orta saha oyuncusunun ayrılığına onay vermek için 80 milyon €'ya (£69 milyon) yakın bir paket talep ediyor.
Barcelona'nın 60 milyon € artı 10 milyon € bonus içeren son resmi teklifi Manchester City tarafından reddedildi. 75 milyon €'ya kadar çıkan revize teklif de transferin önünü açamadı ve bu durum hafta sonu boyunca yapısı netleştirilmiş yeni görüşmeleri beraberinde getirdi.
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Rodri, Camp Nou'ya transfer için bastırıyor
Görüşmelerdeki temel pürüz, transferin ekonomik yapısının tam olarak nasıl şekilleneceği olmaya devam ediyor. City, bonservis bedelinin garanti kısmının mümkün olduğunca yüksek olmasını isterken, Barcelona garanti ödemesini sınırlamaya çalışıyor.
İki kulüp de gerekli değerlemeye ulaşmak için iki ana uzlaşma formülünü değerlendiriyor. Önerilen yapılardan biri, ek ödemelerin azaltıldığı 70 milyon € sabit ödeme içerirken, diğeri 65 milyon € sabit bedelin yanı sıra performansa bağlı 15 milyon € bonus öngörüyor.
Kritik olarak, Rodri İngiltere'den ayrılma yönündeki kesin isteğini zaten iletti ve Barcelona'ya transferi önceliklendiriyor. Real Madrid'in alternatif ilgisinin artık tamamen devre dışı kalmasıyla birlikte, orta sahanın net tavrı müzakereler sırasında Blaugrana'ya büyük güven verdi.
Laporta, son detayları çözmek için devreye girdi
Rodri, geleceğini netleştirmek için kısa bir gecikme talep etmesinin ardından kısa süre önce sezon öncesi antrenmanlarına katılmak üzere Manchester City'ye döndü. Oyuncu, City ile maç kondisyonu kazanmayı planlıyor ancak Manchester'daki kalışı kısa sürebilir.
Barcelona, orta sahanın sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmış olması nedeniyle City'nin bonservis değerlemesini biraz yüksek buluyor. Ancak Katalan kulübünün yönetimi, imzayı hemen attırabilmek için İngiliz kulübünün mali taleplerini karşılamaları gerektiğini kabul ediyor.
Başkan Joan Laporta'nın şimdi görüşmelerin son aşamalarına doğrudan müdahil olması planlanıyor. Barcelona, Laporta'nın doğrudan devreye girmesiyle anlaşmanın hafta sonu ya da en geç pazartesi günü sonuçlanmasını umuyor.
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Planların ortaya çıkışı ve transferdeki daha geniş etki
Barcelona kendi koyduğu son tarihe başarıyla uyarsa, anlaşma sağlandıktan kısa süre sonra Rodri Katalonya'ya gidecek. Kulübün planı, Joan Gamper Trophy tanıtımında yer almadan önce onun salı günü ilk antrenmanına çıkması.
Bu yıldız orta sahanın transferini bitirmek, Barcelona'nın mali planlamasını ve Liga düzenlemeleri kapsamındaki kalan maaş bütçesi hakkını önemli ölçüde etkileyecek. Rodri'nin transferinin nihai maliyeti netleştirildiğinde, sportif yönetim ekibi kalan transfer önceliklerine yönelecek.
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