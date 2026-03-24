Getty/GOAL
Çeviri:
Barcelona, Robert Lewandowski'yi seçti! La Liga kulübü, yaz transfer döneminde iki yeni forvet transfer etmeyi hedeflediği için Ferran Torres'i satmaya ve Polonyalı tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmaya hazır
Torres, yeni transferleri finanse etmek için transfer piyasasında
ESPN’e göre, Barcelona yaz transfer dönemi için gerekli fonları toplamak amacıyla Torres için gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor; bu da yaklaşan transfer dönemini kulübün önemli bir transfer ücreti elde edebileceği son fırsat haline getiriyor. Kalitesini zaman zaman göstermiş olsa da, istikrarlı bir performans sergileyemedi ve Ocak sonundan bu yana gol atamadı; bu sezon 40 maçta 16 gol kaydetti. Teknik direktör Hansi Flick, forvetin takıma bağlılığının mutlak olduğunu savunsa da, onun transferi, yüksek profilli takviyeleri hedeflemek için gerekli finansal esnekliği sağlayacaktır.
- AFP
Lewandowski, cazip tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih ediyor
Buna tam tersine, Lewandowski’nin Spotify Camp Nou’daki sözleşmesini uzatma ihtimali giderek artıyor. 37 yaşındaki oyuncunun, Major League Soccer ekibi Chicago Fire ve birkaç Suudi Pro Ligi kulübünden gelen cazip tekliflere rağmen, ailesinin rahatlığını en büyük önceliği olarak görerek Katalonya’da kalmak için maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğu bildiriliyor. Geçtiğimiz günlerde The Athletic’in geleceği hakkında sorduğu soruya şu yanıtı verdi: “Bilmiyorum. Çünkü bunu içimden hissetmem gerekiyor. Şu an için size hiçbir şey söyleyemem çünkü hangi yöne gitmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Henüz zamanı değil."
Deco, Alvarez ve Rashford transferlerini takip ediyor
İspanya milli takım oyuncusunun olası satışı, kulübün iddialı hedefleriyle doğrudan bağlantılı. Spor direktörü Deco'nun Atlético Madrid'in yıldızı Julian Álvarez için bir transfer üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak Arjantinli oyuncuyu kadroya katmak ucuz olmayacak. Ayrıca Barça, Marcus Rashford'u mevcut kiralık sözleşmesinin ötesinde takımda tutmanın yollarını arıyor. Barcelona, Manchester United'dan İngiltere milli takım oyuncusunu 30 milyon avroya kalıcı olarak transfer etme opsiyonuna sahip, ancak daha düşük bir ücret veya kiralama süresinin uzatılması için pazarlık yapmayı umuyor. Gelecek sezon için ideal senaryo, Alvarez'in ilk on birde as forvet olarak yer alması ve Torres'in sahada kalma süresinin önemli ölçüde kısıtlanması olacaktır.
- Getty Images Sport
Yaz bakım çalışmaları için hesapları kapatmak
Barcelona, genç yıldızlarının uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kulüp, geçen yılın başından bu yana Gavi, Pedri ve Pau Cubarsi gibi oyunculara yeni sözleşmeler sunarken, Eric Garcia ve Fermin Lopez gibi isimlerin sözleşmeleri ise daha yakın bir zamanda uzatıldı. Ancak kulüp, eski Manchester City forveti Torres ile henüz sözleşme görüşmelerine başlamadı; bu durum, oyuncunun uzun vadeli projenin bir parçası olmadığını gösteriyor.
Bu arada Lewandowski, durumunu kesinleştirmeden önce beklemekten memnun. Oyuncu, "Deneyimim ve yaşım göz önüne alındığında, şu anda karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçmem gerektiğine dair bir hisse sahip değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stres hissetmiyorum" dedi.