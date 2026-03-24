Barcelona, Robert Lewandowski'yi seçti! La Liga kulübü, yaz transfer döneminde iki yeni forvet transfer etmeyi hedeflediği için Ferran Torres'i satmaya ve Polonyalı tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmaya hazır

Barcelona, genç yıldızlarının uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kulüp, geçen yılın başından bu yana Gavi, Pedri ve Pau Cubarsi gibi oyunculara yeni sözleşmeler sunarken, Eric Garcia ve Fermin Lopez gibi isimlerin sözleşmeleri ise daha yakın bir zamanda uzatıldı. Ancak kulüp, eski Manchester City forveti Torres ile henüz sözleşme görüşmelerine başlamadı; bu durum, oyuncunun uzun vadeli projenin bir parçası olmadığını gösteriyor.

Bu arada Lewandowski, durumunu kesinleştirmeden önce beklemekten memnun. Oyuncu, "Deneyimim ve yaşım göz önüne alındığında, şu anda karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçmem gerektiğine dair bir hisse sahip değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stres hissetmiyorum" dedi.