Barcelona, Robert Lewandowski'yi geride bırakmalı; ancak bu efsanevi forvetin yerini doldurmak kolay olmayacak

Diego Simeone, 18 Nisan’da Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali ve Barça ile yapılacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde kadrosundaki bazı as oyuncuları dinlendirmeyi tercih ederken, Hansi Flick ise tam kadroyla sahaya çıktı. Evet, sakatlıklar nedeniyle Raphinha, Frenkie de Jong ve daha yeni sahalara dönen Jules Kounde gibi isimler kadroda yer almadı, ancak bunun dışında Alman teknik adam, elindeki en iyi 11’i sahaya sürmeyi tercih etti.

Bu durumda Robert Lewandowski'nin kadroda yer almaması dikkat çekiciydi. Bunun yerine Flick, Dani Olmo'yu sahte dokuz numara olarak sahaya sürmeyi tercih etti ve onun yanına hızlı kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Marcus Rashford'u yerleştirdi. Olmo, Rashford ile iyi bir uyum sergileyerek İngiliz oyuncunun devre bitmeden kısa bir süre önce Barça'nın beraberlik golünü atmasını sağlasa da, Flick sadece 45 dakika sonra bu denemeyi bırakmaya karar verdi.