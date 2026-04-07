Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Robert Lewandowski Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona, Robert Lewandowski'yi geride bırakmalı; ancak bu efsanevi forvetin yerini doldurmak kolay olmayacak

Opinion
Barcelona
R. Lewandowski
Şampiyonlar Ligi
La Liga
FEATURES
Barcelona - Atletico Madrid

Cumartesi günü Barcelona, Atlético Madrid'e konuk olurken, galibiyet almasının La Liga şampiyonluğunu korumak yolunda dev bir adım olacağını çok iyi biliyordu. Real Madrid ise aynı günün erken saatlerinde Mallorca'ya yenilmişti; bu da zirvede Los Blancos ile aralarındaki farkın yedi puana çıkabileceği anlamına geliyordu.

Diego Simeone, 18 Nisan’da Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali ve Barça ile yapılacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde kadrosundaki bazı as oyuncuları dinlendirmeyi tercih ederken, Hansi Flick ise tam kadroyla sahaya çıktı. Evet, sakatlıklar nedeniyle Raphinha, Frenkie de Jong ve daha yeni sahalara dönen Jules Kounde gibi isimler kadroda yer almadı, ancak bunun dışında Alman teknik adam, elindeki en iyi 11’i sahaya sürmeyi tercih etti.

Bu durumda Robert Lewandowski'nin kadroda yer almaması dikkat çekiciydi. Bunun yerine Flick, Dani Olmo'yu sahte dokuz numara olarak sahaya sürmeyi tercih etti ve onun yanına hızlı kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Marcus Rashford'u yerleştirdi. Olmo, Rashford ile iyi bir uyum sergileyerek İngiliz oyuncunun devre bitmeden kısa bir süre önce Barça'nın beraberlik golünü atmasını sağlasa da, Flick sadece 45 dakika sonra bu denemeyi bırakmaya karar verdi.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sırasını bekliyor

    Ancak Flick, Lewandowski'yi oyuna sokmak yerine forvette Ferran Torres'i tercih etti. Aslında, Barça'nın 10 kişi kalan Atleti'nin savunmasını aşmanın bir yolunu aradığı sırada, Polonyalı tecrübeli oyuncu ancak maçın bitimine 11 dakika kala Rashford'un yerine oyuna girdi.

    Sekiz dakika sonra, Lewandowski ev sahibi takımın direncini nihayet kırdıktan sonra Metropolitano'nun köşe bayrağına doğru koşuyordu. Bu, onun attığı en güzel gol değildi; Juan Musso, Joao Cancelo'nun sert şutunu ancak çelebildi ve top omzundan sekerek ağlara gitti, ancak bu gol Lewandowski'nin sezonunun en önemli gollerinden biri olarak tarihe geçebilir.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alınacak karar

    Bu, Lewandowski’nin Barça kariyerinde ve belki de Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği zamanların son önemli hamlesi olarak hatırlanabilir. Eski Bayern Münih yıldızının Camp Nou'daki sözleşmesinin bitmesine üç aydan az bir süre kaldı ve şu anda kimse Lewandowski'nin geleceği hakkında bir şey söylemese de, çoğu işaret onun ayrılacağına işaret ediyor. Hala nakit sıkıntısı çeken Barça'nın, 2026-27 sezonu arifesinde 38 yaşına girecek olan ve performansında düşüş yaşayan bir oyuncuya yeni bir sözleşme sunması pek olası görünmüyor.

    Cumartesi günü başkentte yaşanan gergin karşılaşmanın ardından Lewandowski'nin geleceği hakkında sorulan bir soruya Flick, "Bu şu anda çok uzak bir ihtimal" dedi. "Oynamamız gereken sekiz La Liga maçı var. Odaklanmalı ve hazırlıklı olmalıyız."

    Milli takım arası sırasında çıkan haberlere göre, Barça, Lewandowski'ye maaşında yüzde 50 kesinti öngören yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırdı, ancak oyuncu çeşitli bonuslar ve maddeler sayesinde bu kesintiyi fazlasıyla telafi etme fırsatına sahip olacaktı. Bu kadar düşük bir maliyetle bile olsa, bu Blaugrana açısından bir hata olurdu.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Üretimde düşüş

    Lewandowski’nin Atleti’ye attığı gol, golcü içgüdüsünün hâlâ yerinde olduğunu gösterdi, ancak son 12 ayda performansında düşüş yaşadığına şüphe yok.

    İstatistikler, Lewandowski'nin şu anda bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen sezon, Barça'nın iç sahada üçlü kupayı kazandığı dönemde, tüm turnuvalarda toplam 42 gol attı. Bu sayının 27'si La Liga'da 34 maçta geldi ve Lewandowski ortalama olarak her 99 dakikada bir gol attı.

    Neredeyse bir yıl sonra, Lewandowski şu anda sezonun 17 golünde bulunuyor ve La Liga'daki gol başına dakika sayısı neredeyse aynı olsa da, artık maçın başından itibaren ona güvenilmiyor. Bu sezon ligde Flick'in kadrosunda sadece 12 kez yer aldı; önceki sezonda ise bu sayı 32 idi.

    Lewandowski, ilk 10 lig maçında 8 gol atarak sezona gerçekten de güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak 22 Kasım'dan bu yana La Liga'da sadece 4 gol attı.

    Şampiyonlar Ligi'nde ise, Avrupa'da beş maçta gol atamadıktan sonra son dört maçında dört gol attı. Ancak bu gollerin arasında Sparta Prag'a karşı 4-2 kazanılan maçtaki dördüncü gol ve son 16 turunda Newcastle'a karşı 7-2 kazanılan maçtaki son iki gol de vardı. Gerçekten önemli olan tek golü, Barcelona'yı canlandıran ve 4-1 galibiyetle sonuçlanan Kopenhag maçında attığı beraberlik golüydü.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedek parça

    Ancak Lewandowski için en büyük sorun, Barça’nın oyun kurma sürecine dahil olmakta zorlanması. FotMob verilerine göre, La Liga’da 90 dakikada ortalama 14,2 pasla yüzde 57’lik, 33,1 top dokunuşuyla ise yüzde 35’lik bir dilimde yer alırken, girdiği ikili mücadelelerin yarısından azını kazanıyor.

    Flick yönetimindeki Barça, yüksek bir savunma hattı ve Pedri ile De Jong'un karmaşık paslaşmalarını içeren hızlı tempolu atakları benimsemiştir. Buna Yamal ve Raphinha'nın heyecan verici kanat oyunları ile Fermin Lopez'in geç koşuları da eklenmektedir. Bu nedenle Lewandowski, topun ceza sahasına girmesini beklerken uzun süreler boyunca yedek oyuncu gibi görünebilir.

    "Ben her tür futbolu oynayabilen bir oyuncuyum," diye ısrar etti The Athletic ile yaptığı son röportajda. "Birçok farklı taktiksel şeye uyum sağlayabilirim. Kontratak oynuyorsak, sorun yok. Her tür taktikte oynayabilirim. Çok şey öğrenebilir ve uyum sağlayabilirim. Her sistemde oynayabilirim. Her şeye her zaman açık oldum ve çok hızlı öğrenip uyum sağlayabiliyorum."

    Gözle yapılan değerlendirme, durumun artık böyle olmadığını gösteriyor ve Flick'in Atletico maçında önce Olmo'yu, ardından Ferran'ı sahaya sürme kararı da bunu açıkça ortaya koydu.


  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Öyle bir hisse kapılmıyorum"

    Lewandowski, bu yaz ayrılmak isterse seçenek sıkıntısı çekmeyecek. MLS’den, özellikle de Chicago Fire’dan ilgi duyulduğuna dair haberler gündemden düşmezken, Polonyalı oyuncunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi halinde Juventus’un potansiyel bir varış noktası olarak adı geçiyor. Her ne kadar kendisi henüz bir karar vermediğini vurgulasa da, The Athletic’e verdiği aynı röportajda İspanyol şampiyonuyla kalmaya karşı olmadığını ima etti.

    "Şu an için (neye karar vereceğim konusunda) size hiçbir şey söyleyemem, çünkü hangi yöne gitmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Henüz zamanı değil," dedi. "Kendime baskı yapmıyorum - muhtemelen 25 ya da 30 yaşındayken durum farklı olurdu.

    "Deneyimim ve yaşım göz önüne alındığında, şu anda karar vermek zorunda değilim. Hangi yolu seçmem gerektiğine dair bir hisse sahip değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek. Ama yine de stresim yok. Bunu hissetmem gerekiyor. Hissetmeye başlamam gerekiyor, o zaman geleceğim hakkında konuşurken benim için daha kolay olacak."

    "Son birkaç yıldır Barça'da olmak, kulübü ileriye taşımak için perde arkasında ne kadar özveri ve emek harcandığını görmemi sağladı," diye ekledi. "Güçlü bir hırs ve geleceğe olan inanç var ve bu, takımdaki herkes için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

    "Barcelona gibi bir kulüp için istikrar ve uzun vadeli projeye duyulan güven çok önemlidir. Ben sürekliliğe ve bu kulübün değerlerini ve kimliğini gerçekten anlayan insanlara inanıyorum."

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Seçenekler kısıtlı

    Ancak Barça’nın, Lewandowski’nin ayrılması durumunda seçeneklerini değerlendirip alternatifleri araştırdığı bir sır değil. Harry Kane, kulübün birincil hedefi olmuştu; ancak İngiltere milli takım kaptanının Bayern Münih ile sözleşme uzatması imzalayacak gibi görünmesi nedeniyle, Barça bu transfer için gerekli mali gücü karşılayamayacak durumda kalır.

    Juve'nin kendi serbest kalacak oyuncusu Dusan Vlahovic, ekonomik açıdan çok daha cazip bir seçenek olabilir, ancak Sırp oyuncu Torino'da potansiyelini şüphesiz gösteremedi ve bu nedenle, yaşlanan Lewandowski'ye göre nasıl bir gelişme sağlayacağı zor görünüyor.

    Chelsea'den Joao Pedro ve Hoffenheim'dan Fisnik Asllani, Barça'nın ilgilendiği diğer isimler olarak gündeme geldi, ancak ikisi de Lewandowski'nin yanına bile yaklaşamaz. Aksine, tek gerçek seçenek, Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico'nun ilk onbirinde yer alması muhtemel olan Julian Alvarez'dir.

    Alvarez'in bu yaz Metropolitano'dan ayrılmaya açık olduğu söylense de, sözleşmesinin bitmesine hâlâ dört yıl kalan bir oyuncu için Barça'nın böyle bir transferi gerçekleştirecek paraya sahip olması, kendi yıldız oyuncularından bir veya ikisini ve bazı yedek oyuncularını satmadıkça pek olası görünmüyor. Yine de, daha önce de finansal nedenlerle Barça'yı transfer yarışının dışında bırakmıştık, ancak Joan Laporta bir kez daha fon yaratmak için bir hamle yaptı.

    Elbette, Lewandowski'yi kadrodan çıkarmak da bir ölçüde yardımcı olacaktır ve bu, Barça'nın birinci önceliği olmalıdır. Geçtiğimiz dört sezon, 21. yüzyılın en iyi Avrupalı forvetlerinden birinin kariyerine keyifli bir son not düşmüştür, ancak yerine birini bulmanın getireceği zorluklara bakılmaksızın, artık yoluna devam etme zamanı gelmiştir.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP