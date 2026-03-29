Barcelona, Robert Lewandowski’ye tek bir önemli şartla yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor

Barcelona, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski için net bir plan hazırladı. Fabrizio Romano'ya göre, Katalan devi, santrfor pozisyonunda istikrar sağlamak amacıyla oyuncuya bir yıllık sözleşme uzatımı teklif ederek onu kadroda tutma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Kulüp, Lewandowski'nin sahadaki etkisini, hassas mali durumuyla dengelemeye çalışıyor. Biraz daha ikincil bir rol üstlenmesine rağmen, bu sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 16 gol atıp 3 asist yapmayı başardı ve kalıcı kalitesini kanıtladı.