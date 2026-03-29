Çeviri:
Barcelona, Robert Lewandowski’ye tek bir önemli şartla yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor
Barça'nın tecrübeli golcüye yönelik planı
Barcelona, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski için net bir plan hazırladı. Fabrizio Romano'ya göre, Katalan devi, santrfor pozisyonunda istikrar sağlamak amacıyla oyuncuya bir yıllık sözleşme uzatımı teklif ederek onu kadroda tutma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Kulüp, Lewandowski'nin sahadaki etkisini, hassas mali durumuyla dengelemeye çalışıyor. Biraz daha ikincil bir rol üstlenmesine rağmen, bu sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 16 gol atıp 3 asist yapmayı başardı ve kalıcı kalitesini kanıtladı.
Yenileme için mali koşul
Romano, Barça'nın teklifinin maaşı konusunda önemli bir şart içerdiğini belirtiyor. 2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon avroya transfer edilen Lewandowski, 184 maçta 117 gol atıp 23 asist yaparak muhteşem bir yatırım oldu. Ancak 37 yaşındaki oyuncu şu anda kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri. Yönetim, sözleşme yenilemesinin ticari açıdan mantıklı olabilmesi için maaş indiriminin şart olduğuna inanıyor.
MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen dış ilgi
Romano, Lewandowski'nin başka kulüplerin de ilgisini çektiğini doğruladı. Instagram'daki paylaşımında şöyle yazdı: "Avrupa kulüpleri, Suudi kulüpleri ve özellikle MLS takımları, Lewandowski'nin menajerleriyle şimdiden temasa geçti. Robert yeni bir sayfa açmaya karar verirse tüm teklifler masaya yatırılacak." Lewandowski, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini henüz açıklamadı.
Şimdi ne olacak?
Polonya kaptanı, parlak kariyerinin son yıllarını değerlendirirken top artık tamamen onun sahasında. Kulüpte kalmak için maaşında kesintiye razı olup olmayacağına ya da yeni bir maceraya atılacağına karar vermesi gerekiyor. Ancak şimdilik Barça’ya tam anlamıyla bağlı ve Atletico Madrid ile oynanacak bir sonraki La Liga maçında forma giymeyi umut ediyor.