Barcelona'nın sportif direktörü Deco, bu yaz Spotify Camp Nou'dan ayrılması beklenen Polonyalı milli oyuncu Lewandowski'nin yerine yüksek profilli bir yedek bulmak için hızlı hareket ediyor. Polonya'dan gelen haberlere göre Al-Hilal, 35 yaşındaki oyuncu için "reddedilemez" bir teklif sundu; bu durum, kısa süre önce La Liga şampiyonu olan kulübü, genç ve dinamik bir halef bulmak için transfer piyasasını taramaya itti.

Globo'ya göre, Joao Pedro, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile birlikte Barça'nın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Geçen Pazar günü İspanya şampiyonluğunu garantileyen Deco, futbol dünyasının ilgisi yaklaşan Dünya Kupası'na kaymadan önce görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Kulüp, Brezilyalı oyuncuyu Katalonya'ya getirmenin fizibilitesini değerlendirmek için önümüzdeki günlerde resmi görüşmeler yapmayı umuyor.