Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine geçmesi muhtemel bir isim olarak Chelsea'den Joao Pedro'yu transfer etmek için görüşmeler yürütüyor
Deco, Lewandowski'nin halefini bulma çalışmalarına öncülük ediyor
Barcelona'nın sportif direktörü Deco, bu yaz Spotify Camp Nou'dan ayrılması beklenen Polonyalı milli oyuncu Lewandowski'nin yerine yüksek profilli bir yedek bulmak için hızlı hareket ediyor. Polonya'dan gelen haberlere göre Al-Hilal, 35 yaşındaki oyuncu için "reddedilemez" bir teklif sundu; bu durum, kısa süre önce La Liga şampiyonu olan kulübü, genç ve dinamik bir halef bulmak için transfer piyasasını taramaya itti.
Globo'ya göre, Joao Pedro, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile birlikte Barça'nın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Geçen Pazar günü İspanya şampiyonluğunu garantileyen Deco, futbol dünyasının ilgisi yaklaşan Dünya Kupası'na kaymadan önce görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Kulüp, Brezilyalı oyuncuyu Katalonya'ya getirmenin fizibilitesini değerlendirmek için önümüzdeki günlerde resmi görüşmeler yapmayı umuyor.
Chelsea yıldızının devasa transfer bedeli
Joao Pedro transferi ucuz olmayacak. İlk göstergelere göre, sabit ücretler ve performansa bağlı primler dahil olmak üzere transfer bedeli 100 milyon avroya ulaşabilir. Ancak Chelsea’nin, sezon başında Brighton’dan 70 milyon avroya transfer edildiğinden beri takımın hücumunun kilit ismi haline gelen 24 yaşındaki oyuncu konusunda sert bir tavır sergilemesi bekleniyor.
Chelsea'nin Premier League'deki istikrarsız performansına rağmen, Brezilyalı forvet Stamford Bridge'de verimli bir ilk sezon geçirdi. Tüm turnuvalarda 51 maça çıkan oyuncu, 23 gol attı ve 9 asist yaptı; ayrıca kulübün Kulüpler Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynadı. Chelsea yönetimi, uzun süredir devam eden 9 numara pozisyonundaki sorunlarını nihayet çözen bu oyuncuyu satma konusunda isteksiz davranıyor.
FA Kupası finali öncesindeki stratejik zamanlama
Barcelona, görüşmelerin bir sonraki aşamasına geçmeden önce Chelsea'nin lig sezonunu tamamlamasını bekliyor. Londra ekibi, bu Cumartesi Wembley'de Manchester City ile FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek; bu maçın ardından dikkatlerin hemen transfer piyasasına yönelmesi bekleniyor.
Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle Katalan devi, görüşmelerde önemli bir avantaj elde edebilir. Joao Pedro, Londra'daki hayata iyi uyum sağlamış olsa da, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında oynama fırsatı, İspanya şampiyonu için cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle Barcelona, Dünya Kupası başlamadan önce anlaşmayı büyük ölçüde sonuçlandırmak istiyor.
Blues, çalkantılı sezonu kurtarmayı hedefliyor
Chelsea, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından çalkantılı bir sezon geçirdi. Avrupa'daki hedefleri, Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2'lik ezici bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sona erdi. Şu anda 49 puanla Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan Blues, aksi takdirde hayal kırıklığı yaratan bir sezonu kurtarmak için umutlarını FA Kupası zaferine bağlamış durumda.