Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Barcelona-Real Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Marcus Rashford'un füzesi La Liga şampiyonluğunu garantiledi! Blaugrana yeniden şampiyon olurken, Manchester United'dan kiralık gelen oyuncu, acınası durumdaki Blancos'a El Clásico'da ağır bir darbe indirdi

Player ratings
Barcelona
Real Madrid
La Liga
FEATURES
Barcelona - Real Madrid
M. Rashford

Barcelona, Pazar gecesi rüya gibi bir senaryoda lig şampiyonluğunu korudu ve kendi sahasında oynanan El Clásico'da ezeli rakibi Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup etti. La Liga'nın açık ara lideri, Spotify Camp Nou'daki bu karşılaşmadan sadece bir puana ihtiyaç duyuyordu ve ezeli rakibiyle zorlu bir mücadele bekliyordu; ancak gerçekte bu, kulislerdeki bir haftalık kaosun ardından dağınık bir hal alan Madrid ekibine karşı rutin bir galibiyet oldu.

Blaugrana, ilk yarıda işi bitirdi ve 20 dakika içinde 2-0 öne geçti. Önce Marcus Rashford, Thibault Courtois'yı aşan muhteşem bir serbest vuruşla topu üst köşeye gönderdi; ardından Ferran Torres, Dani Olmo'nun muhteşem pasını yakalayıp ceza sahası içinden soğukkanlılıkla golü attı. Rashford, devre bitmeden üçüncü golü atmaya çok yaklaştı, ancak Courtois parmak uçlarıyla topu kurtardı.

Takım arkadaşları Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde arasında soyunma odasında yaşanan kavga ve bir kez daha kupa kazanamayan bir sezonun ardından krizde olan Madrid, hiçbir zaman geri dönüş yapabilecek gibi görünmedi, ancak Jude Bellingham'ın ikinci yarıda attığı gol, açık bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Bunun dışında, ikinci yarıda Ferran ve onun yerine oyuna giren Robert Lewandowski'nin şutlarını Courtois'nın iyi kurtarmalarıyla, tekrar gol atabilecek gibi görünen tek takım Barça oldu.

El Clasico'da alınan rahat 2-0'lık galibiyet, Barcelona'nın rakiplerine karşı 14 puanlık ulaşılmaz bir fark açarak kupayı bir kez daha kazanma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barcelona oyuncularını değerlendirdi...

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Çoğunlukla seyirci konumundaydı ancak ikinci yarıda Vinicius Jr'ı durdurmak için hazırdı.

    Eric Garcia (7/10):

    Pozisyonunun dışında oynamasına rağmen etkileyici bir şekilde hücumda etkili oldu. Ceza sahası içinde Bellingham'a dirseğiyle çarptığı için ceza almaması belki de şanslıydı.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Barça'nın savunması için genel olarak sakin geçen bir gecede, defansta yeterince sağlamdı.

    Gerard Martin (7/10):

    Maçın önemi göz önüne alındığında şaşırtıcı bir şekilde fazla iş yapmadı, ancak gerektiğinde sağlam bir performans sergiledi.

    Joao Cancelo (6/10):

    Her zamanki hücum gücü yoktu, ancak Barça'nın sol kanattaki etkileyici oyun kurulumunda rol oynadı.

    • Reklam
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Orta saha

    Gavi (6/10):

    Bazen Bellingham'ı düşürmeye kararlı görünüyordu. Basit pasları, Barça'nın pek çok atağı için hayati öneme sahipti.

    Pedri (6/10):

    Saha içinde sık sık serbest bırakıldı, ancak bu fırsatı her zaman iyi değerlendiremedi.

    Dani Olmo (7/10):

    Ferran'ın güzel golünü hazırlayan muhteşem bir hava vuruşuyla klasını gösterdi. Saha içinde tehditkar bir oyun sergiledi.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Saldırı

    Marcus Rashford (8/10):

    Sağ kanatta pozisyonunun dışında olmasına rağmen maça iyi başladı. Serbest vuruşu muhteşemdi.

    Ferran Torres (8/10):

    Akıllı hamlesiyle Rashford'a erken bir serbest vuruş kazandırdı ve kısa süre sonra da kusursuz bir vuruşla kendisi de bir gol attı.

    Fermin Lopez (6/10):

    İkinci golün hazırlayıcısı olan isabetli bir orta yaptı, ancak Trent Alexander-Arnold ve Eduardo Camavinga'nın ikilisi tarafından büyük ölçüde etkisiz hale getirildi.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Raphinha (5/10):

    Sakatlıktan sonra hoş bir dönüş. Biraz paslanmış olsa da parlak görünüyordu. Bazı utanç verici oyunculukları da vardı.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Yeterince çalıştı ama asıl görevi sadece oyunu yönlendirmekti.

    Marc Bernal (6/10):

    Orta sahada yerini aldı ve topu yeterince iyi dolaştırdı.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Muhtemelen pas vermesi gereken bir durumda Courtois'ya doğru şut çekti, ancak onu suçlayamazsınız.

    Alejandro Balde (N/A):

    Maçı bitirmek için oyuna geç girdi.

    Hansi Flick (9/10):

    Babası gece vefat etmesine rağmen saha kenarında yer aldığı için ona büyük bir takdir borçluyuz. Bu durum, Alman teknik adam için arka arkaya iki La Liga şampiyonluğunu kazanmayı daha da anlamlı hale getirecek, üstelik böylesine önemli bir maçta.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI