Barcelona-Real Madrid maçı oyuncu değerlendirmeleri: Marcus Rashford'un füzesi La Liga şampiyonluğunu garantiledi! Blaugrana yeniden şampiyon olurken, Manchester United'dan kiralık gelen oyuncu, acınası durumdaki Blancos'a El Clásico'da ağır bir darbe indirdi

Blaugrana, ilk yarıda işi bitirdi ve 20 dakika içinde 2-0 öne geçti. Önce Marcus Rashford, Thibault Courtois'yı aşan muhteşem bir serbest vuruşla topu üst köşeye gönderdi; ardından Ferran Torres, Dani Olmo'nun muhteşem pasını yakalayıp ceza sahası içinden soğukkanlılıkla golü attı. Rashford, devre bitmeden üçüncü golü atmaya çok yaklaştı, ancak Courtois parmak uçlarıyla topu kurtardı.

Takım arkadaşları Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde arasında soyunma odasında yaşanan kavga ve bir kez daha kupa kazanamayan bir sezonun ardından krizde olan Madrid, hiçbir zaman geri dönüş yapabilecek gibi görünmedi, ancak Jude Bellingham'ın ikinci yarıda attığı gol, açık bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Bunun dışında, ikinci yarıda Ferran ve onun yerine oyuna giren Robert Lewandowski'nin şutlarını Courtois'nın iyi kurtarmalarıyla, tekrar gol atabilecek gibi görünen tek takım Barça oldu.

El Clasico'da alınan rahat 2-0'lık galibiyet, Barcelona'nın rakiplerine karşı 14 puanlık ulaşılmaz bir fark açarak kupayı bir kez daha kazanma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barcelona oyuncularını değerlendirdi...