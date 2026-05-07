Katalonya'da tarihi bir geceye sahne hazır, zira Barcelona, İspanya şampiyonluğunu garantileme fırsatıyla Real Madrid'e karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Şu anda ligin zirvesinde rakibinden 11 puan önde olan Blaugrana, Pazar günü alacağı bir galibiyetle 2025-26 sezonunun La Liga şampiyonu olmasını matematiksel olarak garantileyecek. MARCA'nın aktardığına göre, bu rekabetin uzun ve efsanevi tarihinde Barcelona, daha önce hiçbir zaman bir Clasico maçında lig şampiyonluğunu garantilemeyi başaramamıştı.

Yakın zamanda yenilenen ev sahibi takımın stadyumunda beklentiler çok yüksek. Los Blancos'un bu stadyumu en son Mart 2023'te ziyaret ettiğinde, Xavi'nin yönetiminde 2-1 mağlup olmuştu. Şimdi, Hansi Flick'in yönetiminde, atmosfer kesin bir nakavt darbesinin olasılığıyla titriyor. Matematiksel olarak kupayı garantilemek için bir beraberlik yeterli olsa da, kulüp bu yılki iç sahadaki hakimiyetini vurgulamak için kesin bir galibiyet peşinde.