Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı El Clásico maçında La Liga şampiyonluğu konusunda nasıl tarih yazabilir?
Kaderle randevu
Katalonya'da tarihi bir geceye sahne hazır, zira Barcelona, İspanya şampiyonluğunu garantileme fırsatıyla Real Madrid'e karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Şu anda ligin zirvesinde rakibinden 11 puan önde olan Blaugrana, Pazar günü alacağı bir galibiyetle 2025-26 sezonunun La Liga şampiyonu olmasını matematiksel olarak garantileyecek. MARCA'nın aktardığına göre, bu rekabetin uzun ve efsanevi tarihinde Barcelona, daha önce hiçbir zaman bir Clasico maçında lig şampiyonluğunu garantilemeyi başaramamıştı.
Yakın zamanda yenilenen ev sahibi takımın stadyumunda beklentiler çok yüksek. Los Blancos'un bu stadyumu en son Mart 2023'te ziyaret ettiğinde, Xavi'nin yönetiminde 2-1 mağlup olmuştu. Şimdi, Hansi Flick'in yönetiminde, atmosfer kesin bir nakavt darbesinin olasılığıyla titriyor. Matematiksel olarak kupayı garantilemek için bir beraberlik yeterli olsa da, kulüp bu yılki iç sahadaki hakimiyetini vurgulamak için kesin bir galibiyet peşinde.
Tarihi bir Clásico galibiyet rekorunun peşinde
La Liga kupasının sunduğu anlık cazibenin ötesinde, İspanyol futbol tarihindeki güç dengesini değiştirebilecek istatistiksel bir dönüm noktası var. Şu anda resmi turnuvalarda Madrid’in 106 galibiyetine karşılık Barcelona’nın 105 galibiyeti bulunuyor; bu da bu hafta sonu ev sahibi takımın galip gelmesi halinde iki takım arasındaki tüm zamanların karşılıklı maç rekorunun eşitleneceği anlamına geliyor. Bu, Katalan ekibi için yıllardır süren bir geride kalmayı telafi ederken aynı zamanda lig şampiyonluğunu da kutlayabileceği nadir bir fırsat.
İvme tamamen ev sahibi takımın lehine. Flick, bu sezon Spotify Camp Nou'yu aşılmaz bir kaleye dönüştürdü ve ev sahibi taraftarının önünde kusursuz bir rekor sergiledi. Stadyumun yenileme çalışmaları sırasında çeşitli mekanlarda oynanan 17 iç saha maçında Barça, 17 galibiyet elde etti, 52 gol attı ve sadece 9 gol yedi. Bu savunma sağlamlığı ve hücum yeteneği, onları bu sezon Avrupa'nın en korkulan ev sahibi takımı haline getirdi.
Real Madrid’in deplasman maçlarındaki zorlukları
Barcelona’nın evinde sergilediği kusursuz performansın tam tersine, Real Madrid deplasmanlarda zor anlar yaşıyor. İspanya’nın başkent ekibi, Bernabeu’nun dışında savunmasız bir görüntü sergiliyor ve bu sezon deplasman maçlarının neredeyse yarısında puan kaybetti. Daha açık bir ifadeyle, Álvaro Arbeloa’nın takımı deplasmanlarda oynadığı 17 maçta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik kaydetti; bu performans, Barcelona’nın zirvede büyük bir fark açmasına olanak sağladı.
Psikolojik üstünlük de Blaugrana'nın elinde. Bu sezon rakibini Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa finalinde yenerek başarıyı şimdiden tattılar. Madrid soyunma odasındaki atmosferin gergin olduğunu gösteren iç raporlar, Barcelona'nın kan kokusunu almasına neden oluyor. Ekim 2023'ten bu yana iç sahada oynadıkları Clasico'larda yenilmediler ve bu kadar yüksek bir risk söz konusu olduğunda bu serinin sona ermesine izin vermeye niyetleri yok.
Bir mozaik ve oluşmakta olan bir kutlama
Olası şampiyonluk zaferini kutlamak için Barcelona, muhteşem bir görsel şölen planlıyor. MARCA’nın bir başka haberine göre kulüp, oyuncuların tünelden çıkarken onları karşılamak üzere devasa bir mozaik hazırlıyor ve geçmişteki efsanevi karşılaşmaların o ürkütücü atmosferini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Taraftarlar bu tarihi geceye tanık olmak için adeta birbirleriyle yarışırken, maç biletleri şehirdeki en çok aranan ürün haline geldi ve talep stadyumun kapasitesini aştı.
Sonuç planlandığı gibi olursa, şehrin kutlamalarla coşması bekleniyor, ancak Barcelona sokaklarında yapılacak resmi şampiyonluk geçit töreni 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Flick ve oyuncuları için odak noktası, Barça'nın kutlamalarına fon olmak istemeyen Madrid ekibine karşı oynanacak 90 dakikaya tamamen odaklanmış durumda.