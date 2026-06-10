Barcelona, Rashford'u kadrosuna katmadı; Manchester United, Sancho'ya veda etti: Serie A için fırsatlar

Peki Rashford, Manchester United'da kalabilir mi? Bu seçenek masada duruyor, çünkü bu arada teknik direktör değişti ve Red Devils'ın kulübesinde artık 28 yaşındaki oyuncuyu çok takdir eden Michael Carrick oturuyor. Bununla birlikte, forvet hattında büyük bir kalabalık olduğu da bir gerçek ve bu durum, hem oyuncuyu hem de kulübü yeni bir transfer olasılığını değerlendirmeye ikna edebilir.
Paradoksal olarak, Barcelona hala beklemede ve United daha avantajlı ve cazip koşullar sunarsa yeni bir hamle yapmaya hazır. Ancak bu bağlamda, diğer kulüpler de araya girebilir ve İtalya'da da forvet takviyesi arayan kulüpler eksik değil: Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Milan ve Juventus için zor olsa da, bu durum Roma için bir fırsat olabilir: Giallorossi, forvette büyük bir transfer hayal ediyor ve şu anda Mason Greenwood için yoğun bir şekilde çalışıyor, ancak bir anlaşma sağlanamazsa tekrar transfer piyasasına dalmak zorunda kalacak ve 1997 doğumlu oyuncu cazip bir fırsat oluşturacaktır. Aynı şekilde, Lukaku ve Lucca'nın ayrılması ve forvette ek bir takviyeye ihtiyaç duyulması durumunda Napoli için de durum aynıdır.
İki ana tehlike var: Dünya Kupası, yeni talipleri çekebilecek bir vitrin; maaşı yüksek (sezon başına 15 milyon avronun üzerinde brüt) ancak Barcelona'ya transferini kolaylaştırmak için Rashford %15'lik bir indirimi kabul etmiş ve kendini ortaya koyabileceğini göstermişti.