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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Barcelona, Rashford'u kadrosuna katmadı; Manchester United, Sancho'ya veda etti: Serie A için fırsatlar

M. United
M. Rashford
J. Sancho
Transfers
Barcelona
AC Milan
Juventus
Roma
SSC Napoli

Manchester'dan İtalya'nın en üst ligindeki kulüpler için iki potansiyel fırsat: Sancho ve Rashford; bu iki İngiliz oyuncu daha önce de Serie A ile anılmıştı.

Biri Avrupa'nın yarısı tarafından aranıyordu ve şimdi takımsız kaldı, diğeri ise İspanya'da yeni bir yuva bulmuş gibi görünüyordu ama sonra her şey suya düştü: Jadon Sancho ve Marcus Rashford, farklı ama yine de birbirine çok benzeyen durumlar.


İki İngiliz oyuncu manşetlere taşındı ve önümüzdeki yaz transfer döneminde önemli isimler olmaya adaylar. Serie A açısından da öyle, çünkü ikisi de geçmişte İtalya'nın en üst ligindeki kulüplerle anılmıştı ve şimdi, son gelişmelere göre, yeniden gündeme gelebilirler.


Elbette farklı koşullar altında ve en azından Rashford için etkili olabilecek bir değişkenle: yaklaşan Dünya Kupası.

  • BARSELONA, RASHFORD'U KALICI OLARAK ALMAYACAK

    Marcus Rashford'dan başlayalım; o "evine" dönmeye hazırlanıyor, ancak bu mutlaka kalacağı anlamına gelmiyor.


    Barcelona, 1997 doğumlu forvetin yeniden yükselişine damga vuran bir sezon geçirmesine rağmen, toplam 49 maçta 14 gol ve aynı sayıda asist kaydetmesine rağmen, onu kadrosuna katmamaya karar verdi.


    Blaugrana'ya göre, ManchesterUnited ile anlaşılan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu çok yüksek ve bu nedenle İngiliz oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Red Devils'ın kadrosuna geri dönüyor.

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  • RASHFORD'U KİM ALABİLİR?

    Peki Rashford, Manchester United'da kalabilir mi? Bu seçenek masada duruyor, çünkü bu arada teknik direktör değişti ve Red Devils'ın kulübesinde artık 28 yaşındaki oyuncuyu çok takdir eden Michael Carrick oturuyor. Bununla birlikte, forvet hattında büyük bir kalabalık olduğu da bir gerçek ve bu durum, hem oyuncuyu hem de kulübü yeni bir transfer olasılığını değerlendirmeye ikna edebilir.


    Paradoksal olarak, Barcelona hala beklemede ve United daha avantajlı ve cazip koşullar sunarsa yeni bir hamle yapmaya hazır. Ancak bu bağlamda, diğer kulüpler de araya girebilir ve İtalya'da da forvet takviyesi arayan kulüpler eksik değil: Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Milan ve Juventus için zor olsa da, bu durum Roma için bir fırsat olabilir: Giallorossi, forvette büyük bir transfer hayal ediyor ve şu anda Mason Greenwood için yoğun bir şekilde çalışıyor, ancak bir anlaşma sağlanamazsa tekrar transfer piyasasına dalmak zorunda kalacak ve 1997 doğumlu oyuncu cazip bir fırsat oluşturacaktır. Aynı şekilde, Lukaku ve Lucca'nın ayrılması ve forvette ek bir takviyeye ihtiyaç duyulması durumunda Napoli için de durum aynıdır.


    İki ana tehlike var: Dünya Kupası, yeni talipleri çekebilecek bir vitrin; maaşı yüksek (sezon başına 15 milyon avronun üzerinde brüt) ancak Barcelona'ya transferini kolaylaştırmak için Rashford %15'lik bir indirimi kabul etmiş ve kendini ortaya koyabileceğini göstermişti.

  • MANCHESTER UNITED, SANCHO'YA VEDA EDİYOR

    Kapaktaki diğer isim ise Jadon Sancho. Daha bir yıl önce Avrupa'nın yarısı onu istiyordu; Juventus ve hatta Roma bile onunla görüşmüştü; Roma, Leon Bailey'e yönelmeden önce son ana kadar beklemişti. Oysa bugün resmi olarak takımsız durumda.


    Aston Villa'da geçirdiği kiralık sezon onu canlandırmadı; 39 maçta forma giydi ve Avrupa Ligi'nde sadece bir gol attı, bu gol Fenerbahçe'ye karşı kazanılan maçta belirleyici oldu. Geleceğini garantilemek için çok az, çok yetersiz bir performans ve bu yüzden Manchester United'a geri döndü, sadece son vedalaşmak için: Kırmızı Şeytanlar kısa bir açıklamayla 2000 doğumlu oyuncuyla yollarının ayrıldığını doğruladı ve böylece 30 Haziran'da sözleşmesi sona erdiğinde yollar ayrılacak.




  • SANCHO'YU KİM ALABİLİR?

    26 yaşındaki Sancho yeniden ayağa kalkmak istiyor ve yeni bir meydan okuma arıyor, ama nereye? Borussia Dortmund onu Almanya'ya geri getirme olasılığından etkilenmiş durumda; bazı Premier Lig kulüpleri de durumu takip ediyor.


    Bir de Serie A var, hiç dokunmadan sıyırıp geçtiği lig. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunlu bir koşul değil ve bu durum sadece Roma'ya değil, Juventus ve Milan'a da kapıları açıyor. Ancak onun profilinin yeni teknik projelerle uyumlu olup olmayacağı henüz belli değil: Rossoneri'de yeni teknik direktör ve yeni yöneticileri açıklamak için çalışan kulüp yönetimi ile her şey henüz belirsiz; Bianconeri'de ise Luciano Spalletti ile çizgi daha net, ancak şu anda öncelik diğer pozisyonları doldurmak.


    Arka planda ise, maaş konusunda önemli rakamlar ortaya koyabilecek olan Türkiye ve Suudi Arabistan var.