Barcelona, Rashford'u kadrosuna katmadı; Manchester United, Sancho'ya veda etti: Serie A için fırsatlar

Biri Avrupa'nın yarısı tarafından aranıyordu ve şimdi takımsız kaldı, diğeri ise İspanya'da yeni bir yuva bulmuş gibi görünüyordu ama sonra her şey suya düştü: Jadon Sancho ve Marcus Rashford, farklı ama yine de birbirine çok benzeyen durumlar.





İki İngiliz oyuncu manşetlere taşındı ve önümüzdeki yaz transfer döneminde önemli isimler olmaya adaylar. Serie A açısından da öyle, çünkü ikisi de geçmişte İtalya'nın en üst ligindeki kulüplerle anılmıştı ve şimdi, son gelişmelere göre, yeniden gündeme gelebilirler.





Elbette farklı koşullar altında ve en azından Rashford için etkili olabilecek bir değişkenle: yaklaşan Dünya Kupası.